تكليف السوداني بشكيل الوزارة على وقع ضربات صاروخية

العراقيون يتطلّعون إلى صياغة توافق وطني يحمي السيادة

بغداد – قصي منذر

أصبح للعراق بعد عام من الانسداد السياسي ،رئيس جديد للجمهورية على وقع ضربات صاروخية استهدفت المنطقة الخضراء.وانتخب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية، هو مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد البالغ 78 عاماً ،الذي كلف مباشرةً ، محمد شياع السوداني البالغ 52 عاماً ،بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً كما يقتضي الدستور. وفي خطاب متلفز ،أعرب السوداني عن (استعداده التامّ للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكوّنات المجتمعية في سبيل تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها)، واشار الى انه (لن يسمح بالإقصاء والتهميش ،ولن ينسى مطالب الشباب الحقّة ،وسيعمل بكلّ تفان وإخلاص في التصدّي للمشاكل والأزمات المتراكمة، وفي مقدّمتها نقص الخدْمات والفقر والتضخم والبطالة). وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل انعقاد جلسة البرلمان ، أصيب خلالها عشرة أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم ستة من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء.ونددت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفكسي بالقصف، داعيةً في تغريدة العراقيين إلى (إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط)، مؤكدة ان (مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف). لكن الضربات الصاروخية لم تحل دون انتخاب رئيس للعراق، عقب ثلاث محاولات سابقة باءت بالفشل.وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد ،الوزير السابق للموارد المائية الذي ينتمي للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، الذي كتب تغريدة على تويتر بعد مغادرة مبنى البرلمان ،(تشرفت بموقعي رئيسا للعراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مسارة لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزم بهذه المبادئ، بمودة واحترام أهنئ الرئيس الجديد ،متمنيا له النجاح والتوفيق في مهام عمله). ويتمنى العراقيون ، عهد جديد يعم فيه السلام ويخلو من الصرعات السياسية التي عطلت استحقاقات الانتخابات لعام كامل. وهنأ رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بانتخاب رئيس الجمهورية.وقال في تغريدة (ابارك لرشيد ،انتخابه رئيسا للجمهورية ،واتمنى له الموفقية). من جانبه ، بارك رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، في اتصال هاتفي مع رشيد، انتخابه رئيساً للجمهورية . وذكر بيان أن (البارزاني تمنى خلال الاتصال الموفقية لرئيس الجمهورية المنتخب ، وجدد دعمه وتمنياته بأن تمضي العملية السياسية في العراق الى مرحلة ايجابية). من جهته ، قال رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس (تحدثتُ مع الرئيس الجديد ،لتهنئته بانتخابه رئيساً للعراق ، وتأكيد مسؤوليته البالغة الأهمية في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين). فيما ، قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،التهاني لرشيد والسوداني. وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (ابارك لرشيد بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية ،وتكليف السوداني بمهام تشكيل الحكومة الجديدة). ورأى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني في بيان امس إن (نيل ثقة مجلس النواب وانتخاب السياسي ومناضل بدايات تأسيس الحزب ،رئيسا للعراق ،كان انتصاراً لإرادة الشعب والعملية السياسية). الى ذلك ، قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في تغريدة على تويتر (نبارك للرئيس الجديد، وللشعب هذه الخطوة المهمة نحو عراق افضل، وسنواصل جهودنا في صياغة توافق وطني يصون السيادة ويعيد للعراق مكانته)، واعرب البرلماني والوزير الاسبق ابراهيم بحر العلوم عن (تطلعه الى حنكة وخبرة الرئيس الجديد ، للمضي في عهد رئاسي جديد ضمن مسارات العملية الديمقراطية عنوانه تعديل الدستور وتطوير التجربة السياسية في العراق بما يحقق آمال الشعب). بدوره ، تمنى النائب السابق كامل الدليمي في تغريدة على توتير ان (تتكلل الفرحة بعهد الرئيس الجد?د ،ليعم السلام والمحبة والنهوض ربوع بلادنا). كما هنأ رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق اول ركن طالب شغاتي (السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة ،متمنيا له سداد الخطى للعبور بالوطن إلى بر الأمان). وتوسم النائب السابق مثال الالوسي ،بالرئيس الجديد ،(حماية الدستور والشروع بالحوار والاصلاح ،وندعوا العراقيين من المدنيين والمستقلين المساندة من اجل سلامة العملية السياسية وتحريرها من الكبوات المستمرة). في غضون ذلك ، قال الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني في بيان تلقته (الزمان) امس أن (أهم ماجاء في في انتخاب رئيس جديد وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة، هو أرساء أسس الديمقراطية في بلد قدم التضحيات الجسام من أجل ديمومة العملية الديمقراطية والسياسية).