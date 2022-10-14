بلاسخارت تأمل من الحكومة معالجة القضايا العالقة

إرتياح دولي لتجاوز الإنسداد وسط رغبة في مواصلة التعاون

بغداد – ابتهال العربي

تلقى العراق سيلا من التهاني ،بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الكابينة الوزارية. وهنأ امير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ، رشيد، بعد نيله ثقة مجلس النواب.وعبّر الصباح في البرقية عن (خالص تهانيه لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، متمنيا له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه)، مشيدا (بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بالعراق)، مؤكداً (التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة). وارسل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى (رشيد، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للعراق)، بدوره ، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف في بيان مقتضب تابعته (الزمان) امس (نهنئ رشيد بانتخابه رئيساً للعراق وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة). في وقت ، اعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن (تمنياته لرئيس الجمهورية والحكومة بالنجاح والتوفيق بمهماتهما). كما هنأت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت في برقية تهنئة (باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتوجه اليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء ،ونأمل بأن يمهد تشكيل الكابينة الوزارية الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب). وفي واشنطن، رحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بـ(انتخاب الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ،وتجاوز الانسداد ،وندعو جميع الأطراف إلى عدم اللجوء إلى العنف)، مؤكدا (دعم الولايات المتحدة للعراق). من جانبها ، قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي في تغريدة على توتير (نتطلع قدماً إلى علاقة تعاون مع الرئيس المنتخب حديثاً ،ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ،لمواصلة العمل معاً جنباً إلى جنب)، وأضافت أن (ذلك يأتي من خلال الحكومة الجديدة من أجل خلق فرص العمل ومكافحة التغير المناخي وضمان الهزيمة الدائمة لداعش). ورحّبت السفارة الفرنسية لدى بغداد بما وصفته بـ (الخطوة الديموقراطية التي تجعل من الممكن الشروع في تشكيل حكومة كاملة التي تحتاج اليها البلاد بشكل عاجل). وابدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان امس عن (تطلع بلاده وبعد انتخاب الرئيس الجديد ،للعمل مع العراق لتوطيد العلاقات الثنائية مستقبل مزدهر للشعب العراقي)، كذلك هنأ السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، (رشيد بمناسبة انتخابه)، وقال في تغريدة على توتير (أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقاتنا والمساعدة في بناء عراق قوي ومستقل). على صعيد متصل،ابدت ألمانيا، سعادتها، بتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت السفارة في تغريدة على تويتر أنها (تهنئ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ،وتعرب عن تمنياتها أن تكون الحكومة الجديدة ملبية لطموحات العراقيين وتطلعاتهم)، واكد البيان ان (ألمانيا تطلع إلى المزيد من التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المشتركة). وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، قد دعت الاسبوع الماضي، الأطراف السياسية إلى الانخراط في (حوار بدون شروط مسبقة من أجل إيجاد مخرج لأزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار). وكان منصب رئاسة الجمهورية ،موضع خلاف في الأشهر الأخيرة، ويتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يسعى كذلك إلى المنصب ويرفض اسم برهم صالح، الذي كان مرشحاً. ووافق الحزب في نهاية المطاف على التصويت لرشيد، بحسب القيادي في الحزب بنكين ريكاني الذي قال ان (الحزب وافق على مرشح التسوية وسحبنا مرشحنا كمساهمة من الحزب في معالجة الانسداد).