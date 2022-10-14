إنسيابية السير بعد إعادة إفتتاح الطرق والجسور المغلقة ببغداد

تحرير مختطف وإخماد حريق نشب بسوق شعبي في أبو دشير

المحافظات – مراسلو (الزمان)

نجحت قوة من جهاز الأمن الوطني، في تحرير مختطف من أهالي محافظة السليمانية في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود عملية خطف لمواطن مع مركبته الشخصية من أهالي محافظة السليمانية والتوجه به صوب بغداد، تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن بغداد وديالى، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز الجهاز من تحرير المختطف وإلقاء القبض على خاطفيه أثناء محاولتهم الهرب عبر طريق بغداد ديالى باستعمال أرقام مركبات مزورة)، ولفت الى (تسليم الخاطفين إلى جهة الطلب في السليمانية مع المضبوطات ووفق محضر تسليم أصولي). ونفذت قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وبالتنسيق عمليات الفرات الاوسط وقيادة عمليات كربلاء ومديرية شرطة النجف ، عملية امنية استباقية في محور بادية النجف وصولا الى صحراء السماوة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية عن تحركات ونشاطات لمتهمين بتجارة المخدرات)، واشار الى انه (تم تفتيش الأماكن وصولا الى الاهداف والاحداثيات المرسومة لذلك). وفي بغداد ، عادت حركة المركبات الى طبيعتها بعد فتح الطرق والجسور المغلقة عقب ممارسة امنية اجرتها القطعات الامنية لتأمين جلسة البرلمان التي جرى خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة الجديدة. وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، انه (تم فتح عدد من الطرق التي اغلقت)، واضاف ان (العمل مستمر لفتح بقية الطرق من ضمنها جسري الجمهورية والقادسية). ورفعت القوات الامنية ، سيطرة بسكولاته في جانب الكرخ ببغداد. وذكر البيان انه (تنفيذاً لتوجيهات قائد العمليات ، تم رفع سيطرة بسكولاته في جانب الكرخ وتحويلها إلى مرابطة). وأخمدت فرق الدفاع المدني ،حريقا نشب داخل عدد من الأكشاك التجارية تجاوز ،مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في سوق ابو دشير بغداد. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء ،سيطرت على حريق ومنع امتداده إلى أرجاء السوق التجاري ،برغم ضيق الممرات وتعذر دخول مركبات الإطفاء إلى موقع الحريق ،مما اضطر الى مد خراطيم الإطفاء لمسافات الذي اثر على قوة ضخ ضغط الماء ومواد الإطفاء ويصعب عمليات الإخماد والتبريد)، مؤكدا ان (الدفاع المدني طالب بفتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر). كما أخمدت الفرق ، ، حريقا ناتج عن حادث اصطدام مركبة نوع دوج جارجر والاخرى مونيكا لاندكروزر ،ادى الى مصرع خمسة اشخاص على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد. واشار البيان الى ان (فرق الدفاع المدني في محافظتي صلاح الدين وكركوك ،تمكنتا من اخماد الحريق وبدأت بانتشال الجثث بعد ان اضطرت الى استخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج الجثث ليتم نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية).