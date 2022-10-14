رقم قياسي بحالات الطلاق في بغداد والمحافظات خلال أيلول

بغداد – ندى شوكت

سجلت محاكم بغداد والمحافظات ،ارتفاعا بحالات الطلاق التي بلغت 5569 حالة خلال شهر ايلول الماضي. وبحسب احصائية جديدة لمجلس القضاء الاعلى ،اطلعت عليها (الزمان) امس فإن (عدد حالات الزواج الجديدة بلغ 18 ألف حالة ، في ما بلغ عدد حالات الطلاق نحو 5569 حالة ،أي تم تسجيل أكثر 185 في اليوم الواحد، حيث تصدرت بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق)، واشارت الى انه (بغداد والانبار تصدرتا حالات الزواج ،في حين حلت بغداد والبصرة في المراكز الاولى بعدد حالات الطلاق اليومية)، واوضحت الاحصائية انه (تم تسجيل 15,271عقد زواج، مع تصديق عقود الزواج الواقعة 2.774 بينما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجية 3,901 والتفريق بحكم قضائي 1,668). من جهة اخرى ،تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة العامة ،من ضبط حالات هدر وإضرار بالمال العام واختلاس بقيمة ثمانية مليارات دينارٍ، وإحباط محاولة إدخال مواد بصورةٍ مخالفة للقانون في عددٍ من الدوائر في البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى دائرة البيئة في المحافظة، قام بضبط 3 أجهزة خاصة بقياس النشاط الإشعاعي الداخلي للجسم في الدائرة متروكة ولم تستخدَمُ منذ تجهيزها في عام 2012)، مؤكدا ان (قيمة الأجهزة التي تم تجهيزها من قبل محافظة البصرة بلغت اكثر من خمسة مليارات دينار). لافتا الى ان (ترك الأجهزة في مخازن دائرة البيئة، نتيجة عدم إنشاء بنايةٍ لها ونصبها، برغم إرسال ملاكات الدائرة للتدريب عليها، يعرِّضها للاندثار وعدم الاستفادة منها، فضلاً عن التسبب بحصول هدر في المال العام بالمبلغ المذكور)، وتابع ان (الفريق رصد ضرراً في المال العام بمبلغ اكثر من ملياري دينارٍ في مشروع إنشاء بناية مدرسة نموذجية تتألف من ثلاثة طوابق).