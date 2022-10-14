النقل يتدارس تنظيم رحلات إلى القوقاز

بغداد – خلود محمد

وقعت شركة الخطوط الجوية في وزارة النقل، اتفاقية في المنتدى الدولي في عالم متغير، تتضمن توسيع نشاطها في مجال النقل بشمال القوقاز. وقالت الشركة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الشركة تحتل موقعا مهما في سوق النقل الجوي للمسافرين في الشرق الأوسط، وتخطط لزيادة رحلاتها الجوية بين شمال القوقاز ومنطقة الشرق الأوسط، وتوفير رحلات منتظمة ومستأجرة إلى الوجهات السياحية)، واضاف انه (وبحسب الاتفاقية ،من المقرر أن يتم إطلاق أولى الرحلات للخطوط الجوية في غضون عام، وذلك بعد دراسة المسارات الجوية، والجانب الربحي بالإضافة إلى مدى إقبال المسافرين). الى ذلك ، عقدت الهيئة البحرية ،اجتماعاً بمقر هيئة الموانئ بحضور مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي. وقال الفرطوسي ان (جلسات الهيئة تكون دورية يتم من خلالها مناقشة مواضيع منها التمويل ومذكرات التفاهم مع دول الجوار وطباعة هويات البحارة واتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير العمل في القطاع البحري ومواضيع أخرى يناقشها الأعضاء في جلستها)، واشار الى ان (الجلسة شهدت مناقشة آلية فتح القنوات للتعاون والتنسيق مع الهيئات البحرية والاعتراف بالشهادات البحرية وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الأكاديمية).