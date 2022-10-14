الأنواء: طقس غائم والعظمى 38

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت غائما ودرجة الحرارة العظمى في بغداد 38 مئوية. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت، سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، حيث تسجل العظمى في بغداد 38 مئوية).

وأضاف ان (طقس يوم غد الاحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق).