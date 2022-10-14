ليوث الرافدين تتفوّق على الهند وفوزان بالممتاز

بغداد – ساري تحسين

حقق منتخب الشباب بكرة القدم امس ، الفوز على نظيره الهندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا المقامة في الكويت. في غضون ذلك، تمكن فريق دهوك من الفوز على مضيفه فريق الديوانية بهدف من دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم. وسجل دهوك هدفه الوحيد عن طريق المحترف برينس في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي جرت على ملعب الكوت . ولحساب ذات الجولة، تغلب فريق الحدود على مضيفه فريق النفط بهدفين مقابل هدف واحد. وسجل الحدود هدفه الأول في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب عبد العباس اياد خلف، وجاء الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد اسويعيد. وفي الشوط الثاني سجل النفط هدف التقليص في الدقيقة 57 من عمر اللقاء الذي احتظنه ملعب المدينة الدولي في بغداد.