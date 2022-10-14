حفل للفرقة الوطنية للتراث الموسيقي

بغداد – جمان السامرائي

في ليلة عراقية ساحرة بإمتياز قدمت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد التراث الموسيقي العراقي بروحيته الاصيلة محافظةً على الهوية الوطنية المتأصلة مستعرضة وحدة النسيج العراقي المتراص في حفل تواصل لمدة ساعتين ونصف، ابتداءً من شمال اشور حيث قطعة (مدن النرجس واغنية كبن كبن ) من التراث الكلداني ثم الى بغدادنا الحبيبة وترافة الوانها الغنائية مثل (حركت الروح و فدوة ياعزيز العين )، مروراً بمنطقة الغربية حيث البداوة والاصالة فتمثلت بأغنية ( عايل الاسمر ).

وختاماً الى جنوب العراق حيث الشجن السومري مثل (حاسبينك وتكبر فرحتي و يكولون غني بفرح).

وقطعة موسيقية بعنوان إشراق للفنان نصير شمة،فضلا عن ذلك تخلل الحفل وصلات من المقام العراقي الذي اضفى قدسية خاصة .وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ملفتاً ملئ المسرح الوطني بالكامل في سابقة مهمة بعد ان نفدت التذاكر قبل يومين من موعد إقامته .

فضلا على حضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، والكادر المتقدم بوزارة الثقافة والسياحة والآثار.