تقصّي أعمال الفنانين بمختلف وسائط التعبير الفني

صلاح القصب ومسرح الصورة .. ريادة أم تقليد عشوائي ؟

الموصل – بولص آدم

لو كان المخرج المسرحي صلاح القصب قد استمر بالتذكير بأساتذته في رومانيا ومشاهداته للعديد من العروض المتنوعة لكانت عملية ترحيله لمسرح من مسارح الرؤى ألا وهو مسرح الصورة أكثر قبولا من قبلنا. أمّا أن يعتبر نفسه مؤسسا له وأنه هو من أطلق عليه إسم “مسرح الصورة”فذلك قادنا إلى أن ننطلق إلى حالة تقصي في منجزه تطبيقا على تنظير، ولنبدأ أولا بالأسلوب المسرحي الشخصي للمخرج الذي بات مشكوكا بثباته في خضم تحولات الفنان منذ عرضه المسرحي (هاملت-1980) أو انتقالاته اللاحقة التي تستمر لتصل إلى طريق مسدود من وجهة نظرنا،وهذا يسري على كل من تبعوه واشتغلوا تحت مسمى “مسرح الصورة” وقد مدَّ العديد من النقاد،أكاديميين وغير أكاديميين يد العون والمساعدة له ليدَّعي بما ليس له ، فانطلق تنظيرا وتطبيقا ليس ليؤسس مسرحا جديدا بابداع أصلي،بل تقليدا عشوائيا يكشفه عصر الانترنت بالاضافة ألى اطلاعنا عن قرب – هنا خارج العراق – على ماهو ضروري لكشف الحقيقة وبتواضع .

يقول القصب:”هناك تجارب نظَّر لها أنتونان أرتو أراد فيها أن يحرر المسرح من الحوارات الأدبية الطويلة التي تعيي الرؤية،وتنتهك الزمن. لذلك، فإن طروحاته النظرية تؤكد على عظمة الصورة،وقد أطلقتُ على ذلك مسرح الصورة،وهو أسلوب ورؤية لم يسبقني إليها أحد من المخرجين،أو المنظرين سوى المخرج العراقي الكبير حميد محمد جواد الذي كان يبحث عن الصورة وعن قاراتها،لتتجول فيها رؤيته وفلسفته،الصورة انطلقت من أرتو ومحمد جواد،وبعدهما جاءت البيانات المسرحية الأربعة التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية،لتؤكد فلسفة هذا الأسلوب الجديد في المسرح الذي جاء في عمق العراق وثقافته العريقة.”

قبل أن نسهب نؤكد على مايلي:

1- حصل المخرج القصب على شهادة الدكتوراه من رومانيا بوقت قياسي ، ومن أسس مسرح الصورة مخرج من رومانيا، إسمه(سيلفيو بوركاريتي) ويؤكد على ذلك حرفيا وبالنص،كاتب مسرحي وروائي روماني إسمه (ماتي فيسنيك)كان قد غادر العاصمة الرومانية بوخارست أيام تشاوشيسكو إلى باريس،وكتب لاحقا باللغة الفرنسية، ولازال أسما فاعلا يبدع الرؤى هناك،وفي مقابلة صحافية معه،يُجيبُ على سؤال حول الفَرْق بين المسرح في رومانيا وفرنسا:”المسرح في رومانيا هو مسرح صورة،أما المسرح الفرنسي فهو مسرح كلمة” ثم يستطرد لذكر إستثناءات . ومن وجهة نظره. أجد في هذه اللحظة ضروريا أن أذكر أنني والكاتب مروان ياسين الدليمي في عمل متواصل لتقصي أصلية أعمال الفنانين بمختلف وسائط التعبير الفني،وكذلك التعبير الأدبي بأجناسه،ولأن في عائلتي من يتقن اللغة الرومانية،صار الممر سالكا جدا لمعرفة أن الأصلي أصبح اليوم معلوما، والمنحول الذي يمتد الى العام 1980 بهاملت القصب ، معلوما !

سيلفيو بوركاريتي،أخرج لشكسبير”هاملت، العاصفة، حلم ليلة صيف والخ..” وفي فترة دكترة المخرج صلاح القصب في رومانيا،عمل بوركاريتي مدرسا في معهد الفنون المسرحية والسينمائية في بوخارست إلى جانب عمله الاخراجي في منتدى المسرح،ثم قدم عروضه في مدينة تيموشارا . بالتزامن مع اطلاق الناقدة المسرحية الأمريكية البروفيسور بوني مارانكا كتابا عنوانه”مسرح الصورة”عام 1977 كان بوركاريتي قد أسس أسلوب مسرح الصورة (teatru de imagine) كما وردت التسمية باللغة الرومانية، يـــــقابلها باللغة الإنكليزية (TheTheaterof Images) وبالعربية(مسرح الصورة) ! والملاحظ أنه لم يسميه هو ويحتكره كماركة مسرحية باسمه ، بل سجله زملاؤه في الصنعة ومنهم(ماتي فيسنيك ) .

ثم أُدرجت مقالات الناقدة بوني مارانكا المنشورة عام1977 من قبل المخرج الطليعي الأمريكي لمسرح الصورة روبرت ولسون في كتابه (ذا ثيتر اوف اماجز 1948).

عمليات انتحال

وبعد تلقف الصديق الكاتب مروان ياسين الدليمي هذه النتائج البحثية،نشر في موقعه على (فيسبوك) وبقلمه الفقرة الآتية :” فنانون خذلوا موهبتهم بالأنتحال …إن الجرأة مطلوبة من قبل الباحثين الأكاديميين، لكشف عمليات الانتحال التي مورست في حقول الفنون العراقية،وعلى وجه خاص في الرسم والعمارة والمسرح . فهذه الظاهرة التي شاعت لدى الأجيال التي ظهرت واشتهرت قبل عصر الأنترنت، تطال أسماء بارزة في الفن العراقي. وحول هذا الموضوع سيكون لنا وقفة بتفصيل أكثر في الأيام القادمة” ثم أضاف الدليمي ” سبق أن اشرنا إلى موضوعة الاستنساخ والسطو في الفن العراقي المعاصر في ندوة حملت عنوان (مسرحنا كما أراه) أقامها اتحاد الأدباء والكتاب في نينوى بتاريخ 17 أيلول 2022 كما أعدنا كتابة معظم ما طرحناه فيها من أفكار في مقال تحت عنوان(الحرية والدين والأيدلوجيا والطبخات السريعة)ومقال آخر بعنوان(المسرح في العراق: تحديات العولمة الرقمية وتقنيات العرض التقليدية)تم نشر المقالين في الملحق الاسبوعي لصحيفة القدس العربي. وختم الدليمي حديثه قائلا ” منذ فترة ليست بعيدة ونحن نعمل أنا وصديقي الكاتب القصصي بولص آدم على هذا الموضوع،وبحكم تمكن آدم من اللغتين الأنكليزية والألمانية نجح في جمع معلومات مهمة ترجم بعضها،تتألف من مقالات صحفية، صور، كتب، حوارات، فديوات من اليوتيوب. وما ساعده على ذلك أنه يقيم في النمسا منذ ما يزيد على العشرين عاما،والمهم في ما جمعه،أن الوثائق تكشف حقيقة الادعاءات التي مورست علينا لسنين طويلة،واتضح أن أصحابها من الفنانين خذلوا موهبتهم الحقيقية أولا،قبل أن يخدعوا مريديهم وجمهورهم،عندما لجأوا لانتحال منجزات غيرهم ونسبوها إلى أنفسهم،بينما كان يكفيهم الاشارة فقط إلى مصادر تجربتهم ليجنبهم صفة الأنتحال.

2- لمن يرغب بالاطلاع على نماذج أصيلة ممن حازوا على نعمة الاستمرارية وعبروا حداثية المسرح الى ما بعدها ، أي ما بعد الدراما، فليعلم أن نص العرض هو(مسرح ناقص نص/ رولان بارث) ويظهر المسرح،كما قال بارث،باعتباره “كائنًا سيميولوجيًا مميزًا” .

إن العشوائية في التوصيفات والحشو والغموض الأكروباتيكي والطقس والفضاء والكوريوغراف ، بمسطرة طويلة يقسم سنتميتراتها ما أنزل الله بها من سلطان من مصطلحات ليس في مكان استخدامها الصحيح0لن يؤدي إلاَّ إلى فضائح لا تنقذ الباحثين عن الريادة والشهرة بتكريس المكرسين !

المسألة بسيطة جدا ، إبحث في اليوتيوب عن (سليفيو بوركاريتي) و (روبرت ويلسون) ولو كنت قد شاهدت عرضا من عروض مايطلق عليه “مسرح الصورة” في العراق، ستقترب من الصورة وما نعنيه أكثر.

3- لمن يجد باننا نبخس حق الآخرين،نؤكد له بأننا نقدر شخوصهم الكريمة إنسانيا وإبداعيا، لكن من أجلهم وحماية لمنجزهم من إغراءات تضخم الأنا والتورط في الانتحال أكثر، وفي ظل غياب قوانين حماية الملكية الفكرية الفنية الأدبية في البلدان العربية، وبعد تورط البعض بانتحال ابداعنا المتواضع، لذا نعبر عن رأينا لاغير.

بنفس الوقت نثمن موقف الدكتور العزيز صدقا صلاح القصب في حادثة مشؤومة وبمعيته المرحوم الراحل د.فاضل خليل. يوم وقفوا بوجه واعظ سلطان عام 1992?وكنّا على حافة الطريق لنسقط كضحايا وندفن في عالم السلطة القومية العسكرتارية الغاشمة السفلي،أنا والصديق مروان كممثلين في مسرحية “الخادم والسيد” بمعية كاتب النص ومخرجه الراحل شفاء العمري إضافة الى مصمم الديكور،شقيقي الفنان الراحل لوثر ايشو والمدير الفني،الممثل ريكارديوس يوسف.

وأخيرا، إذا كان د.صلاح القصب قد إنتقل الى وسيط ابداعي آخر وهو الرسم وأقام عدة معــــــــــــارض، فان رائــد مسرح الصورة الأصلي (سيلفيو بوركاريتي) يلخص دوره في مسرح الصورة بانه يرسم العرض.