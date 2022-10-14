الأثقال البارالمبي يشارك في كأس العالم بدبي

بغداد – هشام السلمان

يشارك المنتخب العراقي للاثقال في بطولة كأس العالم فزاع الثانية عشر والتي تقام في الامارات العربية دبي وتقام البطولة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من شهر كانون الاول القادم ويتألف الوفد العراقي من جبار طارش رئيساً للوفد ومحمد غلوم مدرباً وعماد عاشور مدرباً واللاعبون مسلم عقيل واحمد مصطفى ورسول كاظم وحيدر ناجي وثائر عباس وفارس سعدون وزهراء غربي وغرام رعد من جانب أخر : زار الامين العام مجلي عودة إختبارات لاعبي المنتخب وبحضور عضو المكتب التنفيذي رئيس اتحاد العاب القوى السيد مهدي باقر حيث اجريت الاختبارات الاولية للاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم في فرنسا 2023. وقال الامين العام وكالة اطلعنا على الاختبارات وعلى الاجراءات التي يقوم بها الاتحاد فضلاً عن المعوقات التي تواجه اللعبة واستمعنا الى كل مايسهم في تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج ايجابية في البطولات والمشاركات القادمة وحضر الاختبارات اعضاء الاتحاد والمدربين والمعالج.