النجف وأربيل يبحثان عن التعويض في جولة الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يتجدد الموعد اليوم السبت بين بطل الدوري الشرطة والزوراء في قمة مبكرة تقام في ملعب الشعب عند الساعة الثامنة ليلا وكل منهما سيكون امام الاختبار الحقيقي وان الامور لم تكن سهلة على الإطلاق وفيها الخطأ ممنوع لكون لايريد اي منهما خسارة القمة الا ولى من هذه الاوقات من أجل تحديد طريق الإنتصارات لذي يحتاج الى جهود عالية وقدرات كبيرة واستغلال الفرص وترجمتها إلى اهداف ولان الفوز في مثل هكذا مواجهة سيكون له طعم خاص واهتمام استثنائي خصوصا وأن نتيجتي الموسم الماضي لازالتا عالقتان في الاذهان بعد سقوط الزوراء مرتين وقبلها رغبة البطل في الظهور في المستوى العالي والمؤثر والتأكيد على التهديف وخطف النتبجة وقبلهامحو اثار تعادل لقاء الافتتاح من دهوك وتكريس عقدة الفوز بوجه الغريم التقليدي الزوراء والرغبة الكبيرة في تجديدة اليوم لتاكيد قوة الفريق ومواصلة الدفاع عن اللقب بقيادة نفس المدرب مؤمن سليمان في مواجهة ستكون مختلفة بابل صعبةمع بداية الموسم الجديد وتتطلب تقديم العمل الكبير في ظل مجموعة اللاعبين التي عززت بعدد من التعاقدات ولتكون الفرصة متاحة للدفاع عن اللقب ولان غير ذلك قد يجد الفريق نفسه في موقف اخر وهذا يعني مواجهة التحدي الصعب اذا ما تعثر تحت انظار جمهوره الكبير الذي سيحتل جانبا من مدرجات الملعب لتجديد الثقة بلاعبي الفريق والمضي قدما في مواصلة المشوارولان الحاجة تدعو إلى عدم التأخر امام منافس يمتلك مستويات عالية وهو التخر يحظى بجماهيرية كبيرة.

سعي الزوراء

و يسعى الزوراء،بقوة الى نفض تراب الموسم الماضي برمته وعن مشاركة للنسيان وبدء المسابقة الحالية بشكل مؤثر من حيث الاداء والتهديف اللذين افتقد لهما في المشاركة الماضية ويامل ان تتحسن الامور بعد التغير الذي أحدثه اوديشو على خطي الهجوم والوسط ويريد من الفريق ان يحظى بفرصة مواجهة المنافس في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين بعد الفوز على الصناعة بهدفين ويجد جمهوره انهم مطالبين تقديم افضل ما لديهم على طول الموسم والظهور والشعور بانهم مدينون بالفوز دون التركيز على خسارتي الموسم الماضي والنظر باهتمام إلى ما تتطلبه منافسات الدوري و اليوم حصراعبر تحقيق الحضور المتميز امام الجماهيرية لاعتبارات معروفة وكذلك التوازن في بقية المواجهات وأخذها جميعا بنظر الاعتبار طالما المشاركة محددة بالمنافسة على لقبي الدوري والكأس بعد موسم باهت في كل شيء.

نوروز والكرخ

وينتظر جمهور نوروز عودة فريقهم الى ميدانه عند استقبال الكرخ واللعب بحرص على تقديم ما لدى اللاعبين من مستوى واللعب بضغط في مواجهة ليست سهلة وتقديم مباراة متكاملة عبر دعم عاملي الارض والجمهور وهو الفريق الذي كان بين أحد افضل الفرق التي تعاملت بجد مع مباريات الارض والاستفادة منها بالكامل في المرحلة الثانية من المسابقة المنتهية لكن اللاعبين يريدون البدء بحصد نقاط اللقاء الأول والخروج بفوائده لطمانةجمهوره فيما يدخل الكرخ بالحالة الجيدة بعد تحقيق الفوز على زاخو بهدف ومنح الافضلية لنفسه وقبلها خوض لقاء اليوم بروح النتيجة والعودة بكامل النقاط التي يكون احمد عبد الجبار قد خطط لها مع عناصر الفريق التي يتوجب عليها الحضور الجدي وخوض اللقاء بمستويات عالية وتجديد الثقة بمجموعة اللاعبين الشبابية.

النجف ونفط البصرة

و مؤكد يسعى النجف الى تعويض خسارة الجوية التي لم يقدم فيها لاالاداء المرضي والنتيجة للانصار الذين صاحبها الى ملعب الشعب رغم ان الفريق اعد بشكل واضح ويمتلك عناصر عززت خطوطه ويامل ان يكون جاهز امام مواجهة نفط البصرة التي ستكون اكثر من مهمة ومحاولة الفوز فيها ولان الحاجة تدعو إلى عدم التأخر مرتين منذ البداية لان ذلك سيصعب الامور المطالب احمد خضير على ترتيبها وفعل ما بوسعه مع الاعبين الى تقديم الاداء من أجل الفوز وتحقيق الافضلية عبر التعويل على عناصر الفرقة للحصول على اول ثلاث نقاط ثمينة وهو ما يشغل اهل النجف في التأكيد على تحقيق النتيجة من خلال اداء اللاعبين المنتظر أن يكون مختلف ويقود الى الانتصار والتوازن في النتائج لكن مؤكد هنالك رأي لاهل البصرة في تحقيق الظهور الأفضل مرة اخرى بعد الفوز الاول على نوروز ولتاكيد انه متو ازن وقادر على قهر اصحاب الارض بعد المستوى الذي قدمه الفريق في ميدانه عندما يدخل اللقاء المذكور بمعنوبات عالية وبإمكان التشكيل تقديم المستوى المهم والحاسم لمو اصلة تقديم نفسه بالاتجاه المطلوب بقيادة عبد الوهاب ابو الهيل الذي يبدو نظم الخطوط عبر فترة الاعدادالتي يبدو سارت بجد وحققت الفوز على نوروز.

وبعدما ظل اربيل متقدما على كربلاءبهدف مازن فياض من ركلة جزاءحتى الدقيقية84 قبل ان يخسر اللقاء في الوقت البديل وفشل في العودة ولو بالتعادل لانه افضل من الخسارة التي يحشد لها هذه المرة نزارمحروس من أجل تعويض كبوة الذهاب على حساب الكهرباء للخروج بالنتيجة وكامل النقاط وقبها الاهتمام في مباريات الارض وبإمكان الفريق تحقيق ما يتطلع اليه لكن ليس بالسهل بسبب قوة الكهرباء الذي قدم المستوى الواضح امام الوسط وعلوم على تحقيق الافضلية ولتاكيد انه الفريق المتو ازن ومحاولة قهر اصحاب الارض بعد المستوى في لقاء الافتتاح الذي قدمه في العاصمة عندما يدخل اللقاء المذكور بحثا عن الفوز عبر تأثير اللاعبين في الاداء والنتيجة وعبور البوابة الصفراء التي لايمكن ان تقهر كما يتوقع الضيوف.