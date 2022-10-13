مَن هو لطيف رشيد الرئيس الجديد للعراق؟

انتخب البرلمان العراقي في جولتي تصويت عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد هزيمة منافسه الوحيد الرئيس السابق برهم صالح. وادى رشيد اليمين الدستورية امام البرلمان اليوم الخميس ،

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد حصل رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة.

وشارك 242 نائباً في الجولة الثانية التي تسابق فيها المرشحان عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح بعد أن انحسرت المنافسة بينهما في الجولة الأولى.

وكانت الجولة الأولى انتهت بحصول عبد اللطيف رشيد بـ 157 صوتا فيما حصل برهم صالح على 99 صوتا، ما قاد لجولة ثانية من التصويت.

من هو عبداللطيف رشيد ؟

عبد اللطيف جمال رشيد انتمى الى الحزب الديمقراطي الكردستاني في زمن مؤسسه الزعيم الراحل الملا مصطفى البارزاني ، وبعدها كان مع الاتحاد الوطني الكردستاني ،

– من مواليد محافظة السليمانية 1944

– حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعتي ليفربول ومانشستر في بريطانيا ويحمل الجنسية البريطانية

تولي المناصب التالية:

– تدريسي في جامعة السليمانية

– مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن

– مهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسد وادي جيزان وشبكة الري في السعودية

– مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية ومشروع تطوير وادي الجيزان

– وزير الموارد المائية

– المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق