صافرات الانذار تثير الهلع في البرلمان العراقي بعد سقوط جريحين في قصف المنطقة الخضراء

افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، أن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت لهجوم صاروخي.

وبحسب المصدر فقد سقطت تسعة صواريخ ، اصابت جامع ابن بنية والمحطة العالمية للقطارات ومواقع اخرى داخل الزون الاخضر

وقال المصدر إن صاروخين اثنين سقطا ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية.

فيما دقت صافرات الانذار اكثر من مرة وسط هلع بين اعضاء مجلس النواب الذين كانوا قد بدأوا في التقاطر الى مبنى المجلس لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، حيث المنافسة بين برهم صالح ولطيف رشيد بعد انسحاب المرشح ريبر احمد بقرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني .