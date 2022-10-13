الديمقراطي الكردستاني يسحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية والدعم يتحشد نحو لطيف رشيد

قبيل انعقاد جلسة البرلمان ، اصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، بيانا أعلن خلاله سحب مرشحه لتولي منصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد.

فيما بقيت المنافسة بين برهم صالح ولطيف رشيد الموصوف بمرشح التسوية ، وهناك انقسام في دعم كليهما لكن المسألة محسومة في انتخاب احدهما خلال ساعات. بحسب سياسي في الاطار التنسيقي الشيعي.

وفي أدناه نص تصريح الحزب الديمقراطي الكردستاني.:

بعد الانتخابات التي جرت في شهر اكتوبر من العام الماضي كثفنا جهودنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل واضح وعلني لانقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي من خلال التعاون والتحاور مع كافة القوى العراقية الفائزة في الانتخابات دون تمييز، مع التزامنا الكامل وتقديرنا الموقر للاتفاق القائم بين المكونات الرئيسية الثلاث في العراق لاختيار وترشيح مرشحيهم للمناصب السيادية في الدولة العراقية وكل حسب استحقاقه .

وبخصوص منصب رئيس الجمهورية في العراق الذي هو من استحقاق المكون الكُردي فقد أعلنا للملأ وبكل صراحة يجب أن يكون هنالك إجماع كُردي على تولي الشخص المناسب لهذا المنصب لكون المنصب يمثل الشعب الكُردي برمته في العراق الفدرالي .

لكن وبكل أسف كانت هنالك محاولات لاهمال هذه الرؤية السديدة عن طريق التدخلات ومحاولة فرض ارادات غير صحيحة خارج الاجماع الوطني للشعب الكُردي.

لهذا ومن جانبا فقد رشح حزبنا الديمقراطي الكوردستاني السيد ( ريبر أحمد) لتولي هذا المنصب.

وبعدما باءت كل المحاولات التي حاولت عدم مراعاة الاجماع الكُوردي بالفشل وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولاجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية الاتحادية قررنا سحب مرشحنا السيد ( ريبر أحمد ) لتولي منصب رئيس الجمهورية . مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجلسة مجلس النواب وسعيهم لانتخاب رئيس الجمهورية .