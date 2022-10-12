انتشار أمني في بغداد لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط ترويج (إطاري) لمرشح التسوية

بغداد‭ – ‬السليمانية‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

انتشرت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ومبنى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لتأمين‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬وقال‭ ‬مراسل‭ -‬الزمان‭- ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اغلاق‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭.‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬هواجس‭ ‬الترقب‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬قد‭ ‬تفجر‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غامضا‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬الجلسة‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يرفض‭ ‬التواصل‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬فيما‭ ‬الجسور‭ ‬للتواصل‭ ‬معه‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اطراف‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬حلفائه‭ . ‬ويجري‭ ‬الضغط‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬لتغيير‭ ‬مرشحه‭ ‬والقبول‭ ‬بمرشح‭ ‬تسوية‭ ‬يحظى‭ ‬بقبول‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬علامات‭ ‬للاستجابة‭ ‬لذلك‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلنا‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬الذي‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬جلسة‭ ‬الخميس‭ ‬قد‭ ‬تنتابها‭ ‬معرقلات‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬دحض‭ ‬متحدث‭ ‬كردي‭ ‬رسمي‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬كتلة‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬برئاسة‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬مرشح‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬الكبيرين‭ ‬هو‭ ‬لطيف‭ ‬رشيد،‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬الأسبق،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بالعراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ترشيح‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬لانتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬سوران‭ ‬جمال‭ ‬طاهر‭ – ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ (‬واع‭) – ‬إن‭ ‬المرشح‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬هو‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬رغبة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجميع‭ ‬وأن‭ ‬يسمي‭ ‬مرشحا‭ ‬منه‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يحمي‭ ‬الدستور‭ ‬والحقوق‭ ‬القومية‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بزعامة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬سحب‭ ‬مرشحه‭ ‬ريبر‭ ‬احمد،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬ورئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬قد‭ ‬قاد‭ ‬وفدا‭ ‬الى‭ ‬بارزاني‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬تصريح‭ ‬عن‭ ‬فحوى‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬مصدر‭ ‬كرديا‭ ‬ابلغ‭ ‬الزمان‭ ‬بعد‭ ‬الزيارة‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬اسم‭ ‬المرشح‭ .‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬مطلعة،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬أطرافاً‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬أبلغت‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬استعدادها‭ ‬لتغيير‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭ ‬بعض‭ ‬أطراف‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الصدر،‭ ‬لكن‭ ‬الصدر‭ ‬مازال‭ ‬يرفض‭ ‬أي‭ ‬تفاوض‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬سياسي‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬‭ ‬أطرافا‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬أوصلت‭ ‬رسائل‭ ‬الى‭ ‬الصدر‭ ‬بانها‭ ‬مستعدة‭ ‬لتغيير‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬باي‭ ‬مرشح‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الصدر،‭ ‬مثل‭ ‬جعفر‭ ‬الصدر‭ ‬او‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي،‭ ‬لكن‭ ‬الصدر‭ ‬رفض‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات،‭ ‬وموقفه‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مازال‭ ‬غامضا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‮»‬‭.‬