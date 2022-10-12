انتشار أمني في بغداد لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط ترويج (إطاري) لمرشح التسوية

بغداد – السليمانية – أربيل -الزمان- عبدالحسين غزال
انتشرت القوات الأمنية حول المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي في إطار خطة عاجلة لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها صباح الخميس، وقال مراسل -الزمان- انه تم اغلاق جسر الجمهورية المؤدي الى قلب المنطقة الخضراء.، وذلك وسط هواجس الترقب الحذر من ردود أفعال غير متوقعة قد تفجر الأوضاع في الشارع لاسيما ان موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يزال غامضا من عقد الجلسة كما انه يرفض التواصل الرسمي مع الأطراف السياسية فيما الجسور للتواصل معه لم تنقطع من قبل اطراف في الاطار التنسيقي فضلا عن بعض حلفائه . ويجري الضغط حتى قبل ساعات من الجلسة على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتغيير مرشحه والقبول بمرشح تسوية يحظى بقبول الاطار التنسيقي ، لكن لا توجد علامات للاستجابة لذلك بحسب مراسلنا في السليمانية الذي اكد ان جلسة الخميس قد تنتابها معرقلات.
في غضون ذلك، دحض متحدث كردي رسمي ما أعلنته كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي في انّ هناك مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين الكبيرين هو لطيف رشيد، وزير الموارد المائية الأسبق، حيث أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق، الأربعاء، ترشيح برهم صالح لانتخابات رئاسة الجمهورية وقال المتحدث باسم الحزب سوران جمال طاهر – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح، مؤكدا رغبة الحزب في خدمة الجميع وأن يسمي مرشحا منه لرئاسة الجمهورية يحمي الدستور والحقوق القومية. ولم يصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أي تصريح حول إمكانية سحب مرشحه ريبر احمد، فيما كان فالح الفياض القيادي في الاطار التنسيقي ورئيس الحشد الشعبي قد قاد وفدا الى بارزاني قبل أيام من اجل جلسة انتخاب الرئيس من دون ان يصدر تصريح عن فحوى تلك الزيارة، غير ان مصدر كرديا ابلغ الزمان بعد الزيارة انه جرى الاتفاق على المضي في انتخاب رئيس الجمهورية من دون تفاصيل حول اسم المرشح .
فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الأربعاء، أن أطرافاً في الإطار التنسيقي أبلغت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعدادها لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت المصادر، إن « بعض أطراف الإطار التنسيقي لا تزال تتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على امل الموافقة على الحوار المباشر مع الصدر، لكن الصدر مازال يرفض أي تفاوض مع أي طرف سياسي».
واوضحت المصادر ان « أطرافا في الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، باي مرشح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات، وموقفه من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مازال غامضا حتى الساعة».