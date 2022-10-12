بايدن‭:‬بوتين‭ ‬أساء‭ ‬تقدير‭ ‬قدرة‭ ‬جيشه على‭ ‬احتلال‭ ‬أوكرانيا

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

شدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلايديمر‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬أساء‭ ‬تقدير‮»‬‭ ‬قدرة‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬و»حساباته‭ ‬أخطأت‭ ‬تماماً‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمقاومة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يواجهها‭.‬

تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬نادرة‭ ‬بينما‭ ‬تبحث‭ ‬إدارته‭ ‬عن‭ ‬مخرج‭ ‬لبوتين‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬تصعيده‭ ‬لغزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬موسكو‭ ‬العنيف‭ ‬لاهداف‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أخطر‭ ‬تصعيد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬اشهر‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنّه‭ ‬شخص‭ ‬عقلاني‭ ‬أساء‭ ‬التقدير‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬حذر‭ ‬بايدن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬كارثة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مباشرة‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭ ‬حول‭ ‬مخاطر‭ ‬تهديدات‭ ‬بوتين‭ ‬المستترة‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬لمساعدة‭ ‬موسكو‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭.‬

كانت‭ ‬الحالة‭ ‬العقلية‭ ‬لبوتين‭ ‬موضع‭ ‬نقاش‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬واجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬سلسلة‭ ‬نكسات‭ ‬عسكرية‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‭ ‬قبل‭ ‬بث‭ ‬المقابلة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬إنه‭ ‬بينما‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬شخص‭ ‬عقلاني‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬شراسة‭ ‬المقاومة‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أنّه‭ ‬سيُستقبل‭ ‬بالأحضان‭ (…) ‬وأعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬حسابته‭ ‬أخطأت‭ ‬تماماً‮»‬‭.‬