بايدن‭:‬بوتين‭ ‬أساء‭ ‬تقدير‭ ‬قدرة‭ ‬جيشه على‭ ‬احتلال‭ ‬أوكرانيا

واشنطن- الزمان
شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن امس على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين «أساء تقدير» قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و»حساباته أخطأت تماماً» بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها.
تحدث الرئيس خلال مقابلة تلفزيونية نادرة بينما تبحث إدارته عن مخرج لبوتين لتخفيف حدة تصعيده لغزو أوكرانيا قبل أن يلجأ إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال بايدن لشبكة «سي ان ان» بعد قصف موسكو العنيف لاهداف مدنية في اوكرانيا في أخطر تصعيد منذ بدء الغزو قبل سبعة اشهر «أعتقد أنّه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير». حذر بايدن الأسبوع الماضي من أن العالم قد يواجه كارثة، وذلك في تصريحات مباشرة غير معتادة حول مخاطر تهديدات بوتين المستترة باستخدام الأسلحة النووية لمساعدة موسكو للاستيلاء على مساحات شاسعة من أوكرانيا.
كانت الحالة العقلية لبوتين موضع نقاش كبير بعد أن واجه الرئيس الروسي سلسلة نكسات عسكرية مؤخرا في الغزو الذي شنه في شباط/فبراير.
في تصريحات نشرتها سي ان ان قبل بث المقابلة الثلاثاء، قال بايدن إنه بينما يعتقد أن بوتين شخص عقلاني إلا أنه قلل من شراسة المقاومة الأوكرانية.
وأضاف أنّ بوتين «كان يعتقد أنّه سيُستقبل بالأحضان (…) وأعتقد أنّ حسابته أخطأت تماماً».