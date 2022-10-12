إردوغان‭ ‬يحمل‭ ‬مقترحات‭ ‬الوساطة‭ ‬حول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبوتين‭:‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الأوربيين‭ ‬

حلفاء كييف عازمون على تعزيز دفاعها الجوي
موسكو- إسطنبول – بروكسل -الزمان
اعلن الكرملين الاربعاء أنه يتوقع ان يعرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا ملموسا يتصل بوساطة حول النزاع في أوكرانيا، علما أن الرئيسين سيلتقيان الخميس في كازاخستان.
وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين «الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية اوكرانية) ستحصل، فستتم على الأراضي» التركية. واضاف أن «إردوغان قد يقترح رسميا أمرا ما»، متوقعا إجراء «مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام».
بوتين: «الكرة في ملعب» الأوروبيين لاستئناف إمدادات نورد ستريم
فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن بلاده مصدر موثوق للطاقة وألقى بالمسؤولية على الغرب في تعطل إمداد السوق، وذلك في كلمة أمام منتدى حول الطاقة في موسكو.
وبعد انفجارات ألحقت أضرارا بخطوط الغاز نورد ستريم التي تصل روسيا بأوروبا، قال بوتين إن «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي»، لاستئناف الإمدادات.
وأضاف «إذا أرادوا ذلك يمكن فتح الصنابير وهذا كل ما في الأمر».
وأكد أن موسكو «مستعدة لاستئناف الإمدادات» عبر الجزء الذي لم يتأثر بالتسرب.
واعتبر الزعيم الروسي أن التسرب نجم عن «إرهاب دولي» من شأنه أن يخدم مصلحة الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا.
قبيل حلول الشتاء سارع القادة الأوروبيون لوضع خطة للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة بموازاة إبقاء العقوبات على روسيا.
وطالب أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للأسعار.
غير أن بوتين قال إن روسيا «لن تزود الطاقة لدول تضع سقفا لأسعارها».
وفي إشارة إلى تحديد سقف للأسعار قال بوتين «بقرارتهم المتعجرفة، يدمر بعض السياسيين الغربيين اقتصاد السوق العالمي ويشكلون في الواقع تهديدا لرفاه مليارات الأشخاص».
وتابع «الأوروبيون العاديون يعانون … الناس، كما في العصور الوسطى، بدأوا في تخزين الحطب للشتاء».
قبل اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اقترح بوتين إقامة مركز للطاقة في تركيا.
وقال بوتين إن روسيا يمكن أن «تنتقل إلى منطقة البحر الأسود … طريقها الرئيسي لإمدادات الوقود والغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ومن ثم خلق أكبر مركز للغاز في تركيا».
فيما عقد حلفاء أوكرانيا اجتماعا الأربعاء في بروكسل بهدف تعزيز دفاعها الجوي الذي بات يمثل «الأولوية» بعد سلسلة من الضربات الصاروخية الروسية على عدد من مدن البلاد، فيما تتواصل المعارك في جنوبها وشرقها.
وعند وصوله إلى مقر حلف شمال الأطلسي، لم يدل وزير الدفاع الأوكراني سوى بتصريح مقتضب، ملخصا موضوع الساعة بعبارة واحدة «أنظمة دفاع جوي».
وأعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بداية اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف أن الأوكرانيين «بحاجة ماسة» إلى دفاعات جوية بوجه القصف الروسي العشوائي.
وقال «بعض الحلفاء زودوا (كييف) بمثل هذه الأنظمة الدفاعية، لكن الأوكرانيين بحاجة إلى المزيد».
وأوضح «إنهم بحاجة إلى أنواع مختلفة من الدفاعات الجوية، أنظمة قصيرة المدى، بعيدة المدى، أنظمة مضادة للصواريخ البالستية، لصواريخ كروز، للطائرات المسيّرة. أنظمة مختلفة لمهام مختلفة».
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتأمين «درع» جوية فوق أوكرانيا.
وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الحلفاء سيواصلون «تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية لتلبية الحاجة الماسة الآنية والبعيدة المدى».
وقال لصحافيين «سنؤمن قذائف، وسنرى كيف نلبي حاجات الدفاع الجوي والصاروخي للأوكرانيين».
ويتردد حلفاء أوكرانيا في تزويدها بأنظمتهم الأكثر تطورا إذ يقرّ دبلوماسيون بأن كميات هذه الأسلحة محدودة في الدول نفسها.
غير أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أكدت لدى وصولها أنه تم تسليم أوكرانيا أول نظام دفاع ألماني مضاد للطائرات من الجيل الأخير «أيريس-تي».
وقالت «العام المقبل ستليه ثلاثة أنظمة أخرى من هذا الطراز».
وأوضحت مبررة مهلة التسليم الطويلة «إنها أنظمة معقدة جدا تستخدم أحدث التكنولوجيا» مضيفا «لكننا نفعل ما بوسعنا ليتم ذلك بأسرع ما يمكن».
وعدت الولايات المتحدة بأنظمة دفاع جوي من طراز «ناسامز» (NASAMS)، على أن تسلّم اثنين منهما قريبا لأوكرانيا.
وتعهدت تسليم ستة أنظمة أخرى غير أنه يتعين تقديم طلب إلى الصناعة الدفاعية وقد لا يتم تأمينها قبل سنتين أو ثلاث.
في هذه الأثناء قد يتجه الحلفاء إلى معدات عسكرية أقدم مثل صواريخ «هوك» الأميركية المضادة للطائرات التي تعود نماذجها الأولى إلى الحرب الباردة غير أن تحديثها استمر حتى مطلع الألفية، بحسب مسؤولين أميركيين.
ولم تعد الولايات المتحدة تستخدم هذه الصواريخ لكنها باعت الآلاف منها للعديد من الدول، وقد تتوجه إليها لتطلب منها إرسالها إلى أوكرانيا.
والأولوية الثانية هي «إعادة تشكيل مخزون الأسلحة والذخائر لدول الحلف» إذ نبه ستولتنبرغ الى أنها «تراجعت» على وقع تسليم الإمدادات لأوكرانيا.
وقال «إننا بحاجة إلى إعادة تشكيلها حتى نضمن دفاعنا ونتمكن من مواصلة دعم أوكرانيا».
وأكد ممثل إحدى دول الحلف «لدينا مشكلات جدية بالنسبة لمخزون الذخائر».
وجرى بحث حاجات كييف على صعيد الأسلحة خلال اجتماع للدول الخمسين أعضاء مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا التي أنشأتها وتقودها الولايات المتحدة، وتضم جميع أعضاء الحلف الأطلسي.
كما سيتم بحث الدعم لأوكرانيا مساء الأربعاء خلال عشاء عمل لوزراء دول الحلف الثلاثين وقال ممثل إحدى هذه الدول إنه «من المرتقب صدور إعلانات».
وشدد ستولتنبرغ على أن هذا الاجتماع يعقد في «لحظة مفصلية» من النزاع إذ ردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سلسلة انتكاسات ميدانية بضم مناطق أوكرانية وتوجيه تهديدات مبطنة باستخدام السلاح النووي.
ويقول الغربيون إنهم لم يلاحظوا أي تحركات على صعيد الاسلحة النووية الروسية، لكنهم حذروا موسكو رغم ذلك من استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ «رأينا بالطبع التكهنات حول استخدام سلاح نووي ضعيف القوة في أوكرانيا، وأبلغنا روسيا بوضوح أنه ستكون لذلك عواقب خطيرة على روسيا».