إردوغان‭ ‬يحمل‭ ‬مقترحات‭ ‬الوساطة‭ ‬حول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبوتين‭:‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الأوربيين‭ ‬

حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دفاعها‭ ‬الجوي

موسكو‭- ‬إسطنبول‭ – ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعرض‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اقتراحا‭ ‬ملموسا‭ ‬يتصل‭ ‬بوساطة‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬سيلتقيان‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للكرملين‭ ‬يوري‭ ‬أوشاكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬الأتراك‭ ‬يطرحون‭ ‬وساطتهم‭. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬اتصالات‭ (‬روسية‭ ‬اوكرانية‭) ‬ستحصل،‭ ‬فستتم‭ ‬على‭ ‬الأراضي‮»‬‭ ‬التركية‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إردوغان‭ ‬قد‭ ‬يقترح‭ ‬رسميا‭ ‬أمرا‭ ‬ما‮»‬،‭ ‬متوقعا‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬مناقشة‭ ‬مفيدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للاهتمام‮»‬‭.‬

بوتين‭: ‬‮«‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‮»‬‭ ‬الأوروبيين‭ ‬لاستئناف‭ ‬إمدادات‭ ‬نورد‭ ‬ستريم

فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬مصدر‭ ‬موثوق‭ ‬للطاقة‭ ‬وألقى‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬على‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬تعطل‭ ‬إمداد‭ ‬السوق،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬منتدى‭ ‬حول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬

وبعد‭ ‬انفجارات‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬بخطوط‭ ‬الغاز‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬روسيا‭ ‬بأوروبا،‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الكرة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬،‭ ‬لاستئناف‭ ‬الإمدادات‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أرادوا‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬فتح‭ ‬الصنابير‭ ‬وهذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لاستئناف‭ ‬الإمدادات‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬بالتسرب‭.‬

واعتبر‭ ‬الزعيم‭ ‬الروسي‭ ‬أن‭ ‬التسرب‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إرهاب‭ ‬دولي‮»‬‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبولندا‭ ‬وأوكرانيا‭.‬

قبيل‭ ‬حلول‭ ‬الشتاء‭ ‬سارع‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيون‭ ‬لوضع‭ ‬خطة‭ ‬للتصدي‭ ‬لارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬بموازاة‭ ‬إبقاء‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬

وطالب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بتحديد‭ ‬سقف‭ ‬للأسعار‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تزود‭ ‬الطاقة‭ ‬لدول‭ ‬تضع‭ ‬سقفا‭ ‬لأسعارها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬للأسعار‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬بقرارتهم‭ ‬المتعجرفة،‭ ‬يدمر‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬الغربيين‭ ‬اقتصاد‭ ‬السوق‭ ‬العالمي‭ ‬ويشكلون‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تهديدا‭ ‬لرفاه‭ ‬مليارات‭ ‬الأشخاص‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الأوروبيون‭ ‬العاديون‭ ‬يعانون‭ … ‬الناس،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى،‭ ‬بدأوا‭ ‬في‭ ‬تخزين‭ ‬الحطب‭ ‬للشتاء‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬اقترح‭ ‬بوتين‭ ‬إقامة‭ ‬مركز‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ … ‬طريقها‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإمدادات‭ ‬الوقود‭ ‬والغاز‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬عبر‭ ‬تركيا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خلق‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬عقد‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬اجتماعا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬دفاعها‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬الأولوية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬جنوبها‭ ‬وشرقها‭.‬

وعند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬سوى‭ ‬بتصريح‭ ‬مقتضب،‭ ‬ملخصا‭ ‬موضوع‭ ‬الساعة‭ ‬بعبارة‭ ‬واحدة‭ ‬‮«‬أنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬أن‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬‮«‬بحاجة‭ ‬ماسة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬دفاعات‭ ‬جوية‭ ‬بوجه‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬العشوائي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الحلفاء‭ ‬زودوا‭ (‬كييف‭) ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬الدفاعية،‭ ‬لكن‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية،‭ ‬أنظمة‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى،‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬أنظمة‭ ‬مضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية،‭ ‬لصواريخ‭ ‬كروز،‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيّرة‭. ‬أنظمة‭ ‬مختلفة‭ ‬لمهام‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بتأمين‭ ‬‮«‬درع‮»‬‭ ‬جوية‭ ‬فوق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أن‭ ‬الحلفاء‭ ‬سيواصلون‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الدفاعية‭ ‬لتلبية‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬الآنية‭ ‬والبعيدة‭ ‬المدى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬سنؤمن‭ ‬قذائف،‭ ‬وسنرى‭ ‬كيف‭ ‬نلبي‭ ‬حاجات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والصاروخي‭ ‬للأوكرانيين‮»‬‭.‬

ويتردد‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬تزويدها‭ ‬بأنظمتهم‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬إذ‭ ‬يقرّ‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬بأن‭ ‬كميات‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬نفسها‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الألمانية‭ ‬كريستين‭ ‬لامبريخت‭ ‬أكدت‭ ‬لدى‭ ‬وصولها‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬دفاع‭ ‬ألماني‭ ‬مضاد‭ ‬للطائرات‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬أيريس‭-‬تي‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ستليه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنظمة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬مبررة‭ ‬مهلة‭ ‬التسليم‭ ‬الطويلة‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬أنظمة‭ ‬معقدة‭ ‬جدا‭ ‬تستخدم‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬نفعل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬ليتم‭ ‬ذلك‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‮»‬‭.‬

وعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ناسامز‮»‬‭ (‬NASAMS‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسلّم‭ ‬اثنين‭ ‬منهما‭ ‬قريبا‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وتعهدت‭ ‬تسليم‭ ‬ستة‭ ‬أنظمة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إلى‭ ‬الصناعة‭ ‬الدفاعية‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تأمينها‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬قد‭ ‬يتجه‭ ‬الحلفاء‭ ‬إلى‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬أقدم‭ ‬مثل‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬هوك‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬نماذجها‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تحديثها‭ ‬استمر‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬أميركيين‭.‬

ولم‭ ‬تعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬لكنها‭ ‬باعت‭ ‬الآلاف‭ ‬منها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬وقد‭ ‬تتوجه‭ ‬إليها‭ ‬لتطلب‭ ‬منها‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭.‬

والأولوية‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مخزون‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬لدول‭ ‬الحلف‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬نبه‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تراجعت‮»‬‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تسليم‭ ‬الإمدادات‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬حتى‭ ‬نضمن‭ ‬دفاعنا‭ ‬ونتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ممثل‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬الحلف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مشكلات‭ ‬جدية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمخزون‭ ‬الذخائر‮»‬‭.‬

وجرى‭ ‬بحث‭ ‬حاجات‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأسلحة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للدول‭ ‬الخمسين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬وتقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتضم‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬بحث‭ ‬الدعم‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬عشاء‭ ‬عمل‭ ‬لوزراء‭ ‬دول‭ ‬الحلف‭ ‬الثلاثين‭ ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬صدور‭ ‬إعلانات‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬مفصلية‮»‬‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬إذ‭ ‬ردّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬انتكاسات‭ ‬ميدانية‭ ‬بضم‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬وتوجيه‭ ‬تهديدات‭ ‬مبطنة‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭.‬

ويقول‭ ‬الغربيون‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يلاحظوا‭ ‬أي‭ ‬تحركات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الروسية،‭ ‬لكنهم‭ ‬حذروا‭ ‬موسكو‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬‮«‬رأينا‭ ‬بالطبع‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬ضعيف‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وأبلغنا‭ ‬روسيا‭ ‬بوضوح‭ ‬أنه‭ ‬ستكون‭ ‬لذلك‭ ‬عواقب‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬