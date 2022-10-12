خامنئي‭ ‬يكرر‭ ‬اتهاماته‭ ‬السابقة واشتعال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مهسا

مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية داخل إيران
طهران- الزمان
جدد المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي تأكيد «تورط الأعداء في أعمال الشغب» في إيران، وذلك في تصريحات الأربعاء تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.
فيما قتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على تظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، حسبما أعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من أوسلو مقرا. كما قتلت قوات الأمن الإيرانية 93 شخصا آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، على ما أضافت المنظمة في بيان. اندلعت في مدن إيرانية منذ 16 أيلول/سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأكد مسؤولون توقيف مئات شاركوا في التحركات و»أعمال الشغب». وقال خامنئي إن «قضية تورط الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة هي محط إقرار من الجميع»، وذلك خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يؤدي مهام عدة منها تقديم المشورة في أمور يوكلها إليه المرشد الأعلى.
وكان خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، اعتبر في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر أن الاحتجاجات في إيران كان «مخططا لها مسبقا»، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، بالوقوف خلفها. والأربعاء، أعاد خامنئي التأكيد أن «أعمال الشغب» الأخيرة ليست عفوية، مشددا على وجوب التمييز بين فئات مختلفة من الناس تنزل الى الشارع.
وقال «أعمال الشعب الأخيرة ليست أمراً عفوياً داخلياً. فالقصف الدعائي، والتأثير الفكري، وإثارة الحماسة، وأعمال مثل تعليم كيف تُصنع زجاجات المولوتوف… أفعال تجري بوضوح على يد العدو». وأضاف «حكم المُشاركين في أعمال الشغب ليس على نحو واحد. بعضهم عناصر للعدو أو ذوو توجّه متوافق معه، لكن بعضهم متحمسون».
وأوضح «بالنسبة إلى الفئة الثانية هناك حاجة إلى عمل ثقافي. أما الفئة الأولى، فكلا. هنا المسؤولون القضائيون والأمنيون ملزمون أداء مهماتهم».
وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعلنت في وقت سابق الأربعاء، توجيه الاتهام الى أكثر من مئة شخص في طهران ومحافظة هرمزكان (جنوب)، على خلفية ضلوعهم في «أعمال شغب». وحثّ خامنئي المسؤولين على عدم «الابتعاد» عن مهامهم في ظل احتجاجات تقترب من اتمام شهرها الأول.
وقال «أحد أهداف العدو إشغال مسؤولي البلاد بأعمال الشغب الأخيرة حتى يبتعدوا عن الأعمال الرئيسية. على المسؤولين إنجاز الأعمال الرئيسية وأن يحرصوا ألّا تتعثر، سواء أكانت مرتبطة بداخل البلاد أم بخارجها».