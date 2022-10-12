خامنئي‭ ‬يكرر‭ ‬اتهاماته‭ ‬السابقة واشتعال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مهسا

مقتل‭ ‬108‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

جدد‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬تورط‭ ‬الأعداء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬الأربعاء‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬احتجاجات‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭. ‬

فيما‭ ‬قتل‭ ‬108‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬أشعلتها‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬أوسلو‭ ‬مقرا‭. ‬كما‭ ‬قتلت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬93‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زاهدان‭ ‬بمحافظة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬إيرانية‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الإسلامي‭. ‬وقضى‭ ‬العشرات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬توقيف‭ ‬مئات‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬التحركات‭ ‬و»أعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬تورط‭ ‬الأعداء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬محط‭ ‬إقرار‭ ‬من‭ ‬الجميع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬أعضاء‭ ‬مجمع‭ ‬تشخيص‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬مهام‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬يوكلها‭ ‬إليه‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭.‬‭ ‬

وكان‭ ‬خامنئي،‭ ‬صاحب‭ ‬الكلمة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬العليا‭ ‬للبلاد،‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مخططا‭ ‬لها‭ ‬مسبقا‮»‬،‭ ‬متهما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬العدوين‭ ‬اللدودين‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلفها‭. ‬والأربعاء،‭ ‬أعاد‭ ‬خامنئي‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليست‭ ‬عفوية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬تنزل‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الشعب‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليست‭ ‬أمراً‭ ‬عفوياً‭ ‬داخلياً‭. ‬فالقصف‭ ‬الدعائي،‭ ‬والتأثير‭ ‬الفكري،‭ ‬وإثارة‭ ‬الحماسة،‭ ‬وأعمال‭ ‬مثل‭ ‬تعليم‭ ‬كيف‭ ‬تُصنع‭ ‬زجاجات‭ ‬المولوتوف‭… ‬أفعال‭ ‬تجري‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬المُشاركين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬واحد‭. ‬بعضهم‭ ‬عناصر‭ ‬للعدو‭ ‬أو‭ ‬ذوو‭ ‬توجّه‭ ‬متوافق‭ ‬معه،‭ ‬لكن‭ ‬بعضهم‭ ‬متحمسون‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬ثقافي‭. ‬أما‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى،‭ ‬فكلا‭. ‬هنا‭ ‬المسؤولون‭ ‬القضائيون‭ ‬والأمنيون‭ ‬ملزمون‭ ‬أداء‭ ‬مهماتهم‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ومحافظة‭ ‬هرمزكان‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ضلوعهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭. ‬وحثّ‭ ‬خامنئي‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬‮«‬الابتعاد‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مهامهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬احتجاجات‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬اتمام‭ ‬شهرها‭ ‬الأول‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬العدو‭ ‬إشغال‭ ‬مسؤولي‭ ‬البلاد‭ ‬بأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬الأخيرة‭ ‬حتى‭ ‬يبتعدوا‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬الرئيسية‭. ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬الرئيسية‭ ‬وأن‭ ‬يحرصوا‭ ‬ألّا‭ ‬تتعثر،‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بداخل‭ ‬البلاد‭ ‬أم‭ ‬بخارجها‮»‬‭.‬