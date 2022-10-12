مصر:خطة للسيطرة على زيادة المواليد خلال هذا العقد

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬​​تشكل‭ ‬قضية‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬أحد‭ ‬العقبات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قضية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬،اذ‭ ‬أشادت‭ ‬الإحصاءات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬يتزايد‭ ‬بنحو‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬يوما‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تأثير‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬ظل‭ ‬محدودا‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ -‬الزمان‭- ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬حول‭ ‬فشل‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬سامية‭ ‬خضر‭ ‬اخصائية‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬كالسينما‭ ‬والتلفزيون‭ ‬لعبت‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬ذلك‭ ‬بقصد‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬قصد‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الجهل‭ ‬الثقافي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الصعيد‭ ‬والتي‭ ‬تتحكم‭ ‬فيها‭ ‬التقاليد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬في‭ ‬إنجاب‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الذكور،‭ ‬وطالبت‭ ‬د‭. ‬سامية‭ ‬خضر‭ ‬بإصدار‭ ‬تشريع‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الإنجاب‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬د‭. ‬حاتم‭ ‬البدوي‭ ‬سكرتير‭ ‬شعبة‭ ‬الصيدليات‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬واللولب‭ ‬والحقن‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إرتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭% ‬،وأرجع‭ ‬د‭. ‬البدوي‭ ‬نقص‭ ‬تلك‭ ‬الأشياء‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬عزا‭ ‬د‭. ‬جمال‭ ‬فريد‭ ‬أستاذ‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬تفشي‭ ‬الأزمة‭ ‬السكانية‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬دور‭ ‬المساجد‭ ‬والكنائس‭ ‬وطالب‭ ‬بتصحيح‭ ‬المفاهيم‭ ‬المغلوطة‭ ‬والتي‭ ‬يعتنقها‭ ‬البعض‭ ‬بحرمة‭ ‬تحديد‭ ‬النسل‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬السكانية‭ ‬شهدت‭ ‬الدولة‭ ‬تحركات‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للأزمة‭ ‬السكانية‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬طالبت‭ ‬منظمة‭ ‬العدل‭ ‬والتنمية‭ ‬الحقوقية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬بسن‭ ‬تشريع‭ ‬يبيح‭ ‬نزع‭ ‬حضانة‭ ‬الطفل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إنجاب‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬طفلين‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬أكبر‭ ‬رادع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الإنجاب‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬متصلة‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬أن‭ ‬مشاورات‭ ‬تجرى‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لإصدار‭ ‬قانون‭ ‬يلزم‭ ‬الأسرة‭ ‬بعدم‭ ‬إنجاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طفلين‭ ‬مع‭ ‬حرمان‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬بهذا‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬أعدت‭ ‬خطة‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المواليد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬القومي‭ ‬لتنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بحياة‭ ‬المواطن‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضبط‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للسيدات‭ ‬وتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬بالمجان‭ ‬ورفع‭ ‬وعي‭ ‬المواطن‭ ‬بالآثار‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والإقتصادية‭ ‬للزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬تصميم‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬الموحدة‭ ‬لتنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭ .‬

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