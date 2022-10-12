‭ ‬غضب‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬مسربة‭ ‬حول‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬

زعيم‭ ‬حزب‭ ‬مغربي‭ ‬ينتقد‭ ‬ركود‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي

الرباط‭ – ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‮ ‬

،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادرمطلعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬اليوم‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬وجه‭ ‬دعوة‭ ‬للعاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬لزيارة‭ ‬تركيا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬زمني‭ ‬قريب‭. ‬فيما‭ ‬اجمعت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقةعلى‭ ‬أن‭ ‬وفدا‭ ‬هاما‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬سيقوم‭ ‬قريبا‭ ‬بزيارة‭ ‬عمل‭ ‬لتركيا‭ ‬بهدف‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاقتصاد‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬توقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تقرير‭ ‬أصدره‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬المغرب‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬0،8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬و3،1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2023‭.‬‮ ‬وفي‭ ‬تقريرها‭ ‬الصادر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‮ ‬أشارت‭ ‬المؤسسة،‮ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمملكة‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬3،4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2027‭. ‬وحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬فإن‭ ‬التضخم‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬6،2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬ليبلغ‭ ‬4،1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭. ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬مع‭ ‬الدخول‭ ‬السياسي‭ ‬وافتتاح‭ ‬البرلمان‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل،‭ ‬انطلقت‭ ‬الحماسة‭ ‬السياسية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬أجهزتها‭ ‬الحزبية،‭ ‬وتجديد‭ ‬هياكلها‭ ‬وأيضا‭ ‬بالتنظيمات‭ ‬الشبيبية‭ ‬والنسائية‭ ‬والأدرع‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬بدوره‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والإشتراكية‭ ‬يستعد‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمره‭ ‬الوطني‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بمدينة‭ ‬بوزنيقة‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله،‭ ‬ان‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإجماع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬كوادر‭ ‬الحزب‭ ‬تمثل‭ ‬أطروحة‭ ‬المؤتمر‭ ‬و‭ ‬تقارب‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬بالتحليل‭ ‬الصارم‭.‬‮ ‬‭ ‬وأبرز‭ ‬بنعبدالله‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬التقدمي‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البلاد‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الركود‭ ‬السياسي‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تعاون‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المؤمنة‭ ‬فعلا‭ ‬بدولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون‭ ‬والحريات‮ «‬‭ . ‬فيما‭ ‬طرح‭ ‬مجددا‭ ‬موضوع‭ ‬شائك‭ ‬يهم‭ ‬مصير‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وكشفت‭ ‬مؤخرا‭ ‬الحكومة‭ ‬عرضها‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬بالأرقام‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬إصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ .‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬كشفت‭ ‬وثيقة‭ ‬مسربة‭ ‬التي‭ (‬تفيد‭ ‬إصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬عبر‭ ‬مقترح‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬سنة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ) ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬أن‭ ‬الويثقة‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬أرضية‭ ‬أعدت‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ . ‬وتقترح‭ ‬الحكومة‭ ‬اعتماد‭ ‬سقف‭ ‬موحد‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬يساوي‭ ‬مرتين‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬القطب‭ ‬العمومي‭ ‬والقطب‭ ‬الخاص‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬المرور‭ ‬مستقبلا‭ ‬نحو‭ ‬نظام‭ ‬أساسي‭ ‬موحد،‭ ‬كما‭ ‬تعتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تقليص‭ ‬نسب‭ ‬الاستبدال‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأجور‭ ‬المرتفعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬وكذا‭ ‬تجميد‭ ‬الحقوق‭ ‬المكتسبة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحالية‭ ‬وعدم‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬المعاشات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬طبعا‭ ‬لرفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬سنة‭ ‬ورفع‭ ‬نسب‭ ‬الاشتراكات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬مقداره‭ ‬7‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬تتدهور‭ ‬منذ‭ ‬ظهور‭ ‬أول‭ ‬عجز‭ ‬للصندوق‭ ‬في‭ ‬2014ن‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬احتياطاته‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتعدى‭ ‬68‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬ستنفذ‭ ‬نهائيا‭ ‬سنة‭ ‬2028‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬وصل‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬للنظام‭ ‬الجماعي‭ ‬لمنح‭ ‬رواتب‭ ‬التقاعد‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬المستوى‭ ‬المهم‭ ‬لاحتياطيات‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ (‬135‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭) ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬العوائد‭ ‬المالية‭ ‬للنظام‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬التقني‭ ‬وتمنحه‭ ‬ديمومة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬سنة‭ ‬2052‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬انتقد‭ ‬زعيم‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتركية‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الائتلاف‭ ‬الثلاثي،‭ ‬ودعا‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تجاوز‭ ‬الشعار‭ ‬الذي‭ ‬رفعته‭ ‬حول‭ ‬دورها‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تأهيل‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬وتحديث‭ ‬بنياته‭ ‬وموارده‭ ‬البشرية‮ ‬‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬نظمته‭ ‬مؤسسة‭ ‬الفقيه‭ ‬التطواني‭ ‬للعلم‭ ‬والأدب‭ ‬بالرباط‭ ‬،‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭: ‬شرفات‭ ‬أفيلال،‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الصديقي،‭ ‬عزوز‭ ‬الصنهاجي،‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬برصات‭ ‬ورشيد‭ ‬ركبان،‭ ‬‮ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬غيبت‭ ‬ورش‭ ‬الإصلاحات‭ ‬السياسية‭ ‬وتعميق‭ ‬الديمقراطية‭.‬وتطرق‭ ‬المشاركون‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬التحالفات‭ ‬التي‭ ‬سيتبناها‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬اليسار،‮ ‬‭ ‬ومختلف‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لبناء‭ ‬الدولة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وترسيخ‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬والإستجابة‭ ‬لحاجيات‭ ‬المواطن‭ ‬الأساسية؛‭ ‬وبين‭ ‬تحالفات‭ ‬مرحلية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬تمليها‭ ‬ظروف‭ ‬سياسية‭ ‬معينة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‮ ‬‭ ‬متعاقد‭ ‬عليه‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬حذرت‭ ‬هيئات‭ ‬مدنية‭ ‬مغربية‭ ‬من‭ ‬الأثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬ودعا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬المصفاة‭ ‬المغربية‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬سامير‮»‬‭ ‬الحكومة‭ ‬للرجوع‭ ‬لتنظيم‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬وفق‭ ‬تركيبة‭ ‬جديدة‭ ‬للأثمان‭ ‬تراعي‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬لعموم‭ ‬المواطنين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬الفاحشة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استرجاع‭ ‬المتراكم‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬التحرير‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬2021‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬وتلطيفها‭ ‬وتسقيفها‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬