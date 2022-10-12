‭ ‬غضب‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬مسربة‭ ‬حول‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬

زعيم حزب مغربي ينتقد ركود التحالف الثلاثي
الرباط – عبد الحق بن رحمون
، كشفت مصادرمطلعة في العاصمة المغربية اليوم لـ (الزمان) ان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة تركيا، ومن المتوقع ان تكون الزيارة في سقف زمني قريب. فيما اجمعت مصادر متطابقةعلى أن وفدا هاما من وزراء حكومة عزيز أخنوش سيقوم قريبا بزيارة عمل لتركيا بهدف البحث عن فرص التعاون والتوقيع على حزمة من الاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد. فيما توقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير أصدره أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 0،8 في المائة هذه السنة، و3،1 في المائة في سنة 2023. وفي تقريرها الصادر على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أشارت المؤسسة، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفع إلى 3،4 في المائة في سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم يرتقب أن يرتفع إلى 6،2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4،1 في المائة السنة المقبلة. ومع اقتراب مع الدخول السياسي وافتتاح البرلمان الجمعة المقبل، انطلقت الحماسة السياسية بعدد من الأحزاب السياسية من خلال عقد مؤتمرات أجهزتها الحزبية، وتجديد هياكلها وأيضا بالتنظيمات الشبيبية والنسائية والأدرع التابعة لها، من أجل ضخ دماء جديدة في العمل السياسي. وفي هذا الاطار، بدوره حزب التقدم والإشتراكية يستعد لعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر الشهر المقبل بمدينة بوزنيقة ، وقال زعيم الحزب نبيل بنعبدالله، ان الوثيقة التي تم الإجماع عليها من طرف كوادر الحزب تمثل أطروحة المؤتمر و تقارب الأوضاع السياسية الوطنية والدولية بالتحليل الصارم. وأبرز بنعبدالله أن المؤتمر الذي يرفع شعار «البديل الديمقراطي التقدمي» جاء من إيماننا أن «البلاد في أمس الحاجة إليه للخروج من حالة الركود السياسي والتي تتطلب تعاون كل القوى الديمقراطية المؤمنة فعلا بدولة الحق والقانون والحريات « . فيما طرح مجددا موضوع شائك يهم مصير نظام المعاشات في المغرب وكشفت مؤخرا الحكومة عرضها الذي قدمته بالأرقام خلال الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد .في ذات السياق كشفت وثيقة مسربة التي (تفيد إصلاح أنظمة التقاعد عبر مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص. ) في حين أوضحت مصادر نقابية أن الويثقة ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف وزارة المالية . وتقترح الحكومة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، كما تعتزم الحكومة من جهة أخرى تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي وكذا تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة ، هذا بالإضافة طبعا لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص، وتجدر الاشارة أن الصندوق المغربي للتقاعد حاليا من عجز مقداره 7.8 مليار درهم وقد بدأت هذه الوضعية تتدهور منذ ظهور أول عجز للصندوق في 2014ن وبالتالي فإن احتياطاته لم تعد تتعدى 68 مليار درهم، ما يعني أنها ستنفذ نهائيا سنة 2028. في المقابل وصل العجز المالي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 3.3 مليار درهم غير أنه بفضل المستوى المهم لاحتياطيات هذا الصندوق (135 مليار درهم) فإنه من المرتقب أن تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني وتمنحه ديمومة تصل إلى حدود سنة 2052 من جهة أخرى، انتقد زعيم التقدم والاشتركية الأداء الحكومي الذي يقوده الائتلاف الثلاثي، ودعا الحكومة إلى ضرورة تجاوز الشعار الذي رفعته حول دورها الاجتماعي، في المقابل شدد على ضرورة تأهيل قطاع الصحة وتحديث بنياته وموارده البشرية . كما أوضح نبيل بنعبدالله، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بالرباط ، وشارك فيه أعضاء المكتب السياسي: شرفات أفيلال، عبدالسلام الصديقي، عزوز الصنهاجي، فاطمة الزهراء برصات ورشيد ركبان، أن الحكومة غيبت ورش الإصلاحات السياسية وتعميق الديمقراطية.وتطرق المشاركون خلال اللقاء أن التحالفات التي سيتبناها الحزب في الوثيقة السياسية بين ما هو استراتيجي مع قوى اليسار، ومختلف القوى المدنية التي تسعى لبناء الدولة الإجتماعية الديمقراطية وترسيخ الحقوق والحريات والإستجابة لحاجيات المواطن الأساسية؛ وبين تحالفات مرحلية محدودة في الزمن تمليها ظروف سياسية معينة ومن خلال برنامج متعاقد عليه. على صعيد آخر، حذرت هيئات مدنية مغربية من الأثار الاقتصادية والاجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ودعا في هذا الصدد، المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول «سامير» الحكومة للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.