المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬يعرض‭ ‬حجرا‭ ‬رشيدا‭ ‬لفك‭ ‬لغز‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬

رموز‭ ‬سحرية‭ ‬لدى‭ ‬المصريين‭ ‬القدماء‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬باللغة‭ ‬المحكية

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كانت‭ ‬الكتابة‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬المصرية‭ ‬تُعتبَر‭ ‬رموزاً‭ ‬سحرية‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬باللغة‭ ‬المحكية،‭ ‬وبقيت‭ ‬طوال‭ ‬قرون‭ ‬لغزاً‭ ‬محيّراً‭ ‬حتى‭ ‬اكتشف‭ ‬العالم‭ ‬الفرنسي‭ ‬شامبليون‭ ‬معناها‭ ‬قبل‭ ‬200‭ ‬عام‭. ‬ولهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬يعرض‭ ‬متحف‭ “‬بريتيش‭ ‬ميوزيوم‭” ‬البريطاني‭ ‬مئات‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬سرّ‭ ‬هذه‭ ‬الكتابة،‭ ‬ومنها‭ ‬حجر‭ ‬رشيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويقام‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يطالب‭ ‬علماء‭ ‬المصريات‭ ‬متحف‭ ‬لندن‭ ‬بإعادة‭ ‬الحجر‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬مؤسسات‭ ‬بريطانية‭ ‬عدة‭ ‬بإعادة‭ ‬قطع‭ ‬نهبت‭ ‬خلال‭ ‬الحقبة‭ ‬الاستعمارية‭.‬

وكان‭ ‬لحجر‭ ‬البازلت‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬196‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬اللغز،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬عليه‭ ‬نقوشاً‭ ‬متطابقة‭ ‬المعنى‭ ‬بثلاث‭ ‬لغات‭ ‬هي‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬والديموطيقية‭ (‬وهي‭ ‬الكتابة‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة‭ ‬العامية‭) ‬واليونانية‭ ‬القديمة،‭ ‬والأخيرة‭ ‬شكّلت‭ ‬مفتاحاً‭ ‬لترجمة‭ ‬اللغتين‭ ‬الأخريين‭.‬

اكتشف‭ ‬الجنود‭ ‬الفرنسيون‭ ‬الحجر‭ ‬في‭ ‬أسوار‭ ‬أحد‭ ‬الحصون‭ ‬عام‭ ‬1799‭ ‬وأعطوه‭ ‬للجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬استسلام‭. ‬وهو‭ ‬معروض‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1802‭.‬

وقالت المنسقة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬المكتوبة‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬اللندني‭ ‬إيلونا‭ ‬ريغولسكي‭ ‬إن‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬حجر‭ ‬رشيد‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬معاني‭ ‬الرموز‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬كانت‭ ‬الدافع‭ ‬لإدراجه‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الأخرى‭ ‬المهمة‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحافيين‭ ‬الثلاثاء‭ “‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬رائعة‭”.‬

إلاّ‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬جدل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الحجر،‭ ‬إذ‭ ‬تقدّم‭ ‬عالم‭ ‬المصريات‭ ‬وزير الدولة‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬لشؤون‭ ‬الآثار‭ ‬زاهي‭ ‬حواس‭ ‬أخيراً‭ ‬بعريضة‭ ‬يطالب‭ ‬فيها‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬بإعادة حجر‭ ‬رشيد‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ “‬المسروقة‭” ‬إلى‭ ‬بلاده‮ ‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬،‭ ‬أكّد‭ “‬بريتيش‭ ‬ميوزيوم‭” ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬رسمي‭ ‬لاستعادة‭ ‬حجر‭ ‬رشيد‭.‬

وشددت‭ ‬ريغولسكي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ “‬قطعة‭ ‬عالمية‭” ‬ليس‭ ‬لموقع‭ ‬وجودها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬متاحة‭ ‬للجمهور‭.‬

وتظاهر‭ ‬أعضاء‭ ‬مجموعة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ “‬كالتشر‭ ‬إنستيند‭” (‬Culture‭ ‬Unstained‭) ‬داخل‭ ‬المتحف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وطالبوا‭ ‬القاهرة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬سياسيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الناشط‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح،‭ ‬رمز‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭.‬

‭- “‬معنى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭” -‬

ويوضح‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يُفتتح‭ ‬الخميس‭ ‬كيفية‭ ‬تراجع‭ ‬الكتابة‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬مع‭ ‬تحول‭ ‬المصريين‭ ‬إلى‭ ‬أشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الكتابة‭.‬

ويتناول‭ ‬المعرض‭ ‬الاكتشافات‭ ‬الغنية‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬أتاحها‭ ‬فك‭ ‬الرموز‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المتحف‭ ‬هارتويغ‭ ‬فيشر‭ “‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭ ‬،‭ ‬أصبح‭ ‬المصريون‭ ‬القدماء‭ ‬يتحدثون‭ ‬إلينا‭ ‬مباشرة‭” ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬معاني‭ ‬هذه‭ ‬الكتابة‭.‬

ويأخذ‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬محاولات‭ ‬فهم‭ ‬الرموز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غير‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬ومنهم‭ ‬عرب‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭ ‬الغربيين‭ ‬لفك‭ ‬رموزها‭.‬

‮ ‬وقالت‭ ‬ريغولسكي‭ “‬لقد‭ ‬ذهب‭ ‬مسافرونا‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وأدهشتهم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الرموز‭ ‬المرسومة‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬المعابد‭”.‬

وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ “‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬الكتابات‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬رموز‭ ‬سحرية،‭ ‬تتعلق‭ ‬بمعرفة‭ ‬سرية‭ ‬ما،‭ ‬وسادت‭ ‬فكرة‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‮ ‬فك‭ ‬رموز‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬يتيح‭ ‬فهم‭ ‬معنى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭”.‬

وكان‭ ‬عالم‭ ‬الشرقيات‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬فرنسوا‭ ‬شامبليون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬رموز‭ ‬الهيروغليفية،‭ ‬سابقاً‭ ‬بذلك‭ ‬منافسه‭ ‬البريطاني‭ ‬توماس‭ ‬يونغ‭.‬

وكتب‭ ‬شامبليون‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ “‬ستتعلم‭ ‬كل‭ ‬إنكلترا‭ ‬العجوز‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬الشابة‭ ‬تهجئة‭ ‬الهيروغليفية‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭”. ‬لكنّ‭ ‬المعرض‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرنسي‭ “‬اعتمد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الآخرين‭” ‬ومنهم‭ ‬يونغ‭.‬

كذلك‭ ‬يضيء‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬أكثر‭ ‬غرابة‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬المصريات،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشغوفين‭ ‬كانوا‭ ‬يفكّون‭ ‬لفائف‭ ‬تحنيط‭ ‬بعض‭ ‬الموتى‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬كتذكارات‭.‬