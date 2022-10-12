اللوفر أبوظبي يحتفل في عامه الخامس بمعرض للمدرسة الانطباعية 

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأربعاء‭ ‬معرض‭ ‬لكبار‭ ‬فناني‭ ‬المدرسة‭ ‬الانطباعية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لتأسيس‭ ‬الفرع‭ ‬الخارجي‭ ‬الوحيد‭ ‬للمتحف‭ ‬الباريسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬متحف‭ ‬أورسيه‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭ ‬الإماراتي‭ “‬نساء‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭” ‬لكلود‭ ‬مونيه‭ ‬و‭”‬الشرفة‭” ‬لإدوار‭ ‬مانيه‭ ‬و‭”‬السيدة‭ ‬والقفاز‭” ‬لكارولوس‭ ‬دوران،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتصدّر‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي‭ ‬مانويل‭ ‬راباتيه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬إحدى‭ “‬المهام‭ ‬الأساسية‭” ‬للمتحف‭ ‬هي‭ “‬عرض‭ ‬الفروع‭ ‬العظيمة‭ ‬لتاريخ‭ ‬الفن‭ ‬مثل‭ ‬الانطباعية‭” ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحقبة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتحضر‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأوضح‭ “‬من‭ ‬أجل‭ ‬سرد‭ ‬قصة‭ (‬المدرسة‭) ‬الانطباعية،‭ ‬يجب‭ ‬اقتراض‭ ‬قطع‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬أورسيه‭”. ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لتأسيسه،‭ ‬حصل‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬هدية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتناء‭ ‬لوحة‭ “‬فنجان‭ ‬الشوكولا‭” ‬للرسام‭ ‬بيير‭-‬أوغوست‭ ‬رينوار‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭.‬

ورأت‭ ‬المنسقة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬أورسيه‭ ‬سيلفي‭ ‬باتري‭ ‬ان‭ ‬معرض‭ “‬الانطباعية‭: ‬على‭ ‬درب‭ ‬الحداثة‭” ‬في‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ “‬طموح‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عملاً‭ ‬تأتي‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬أورسيه،‭ ‬والتي‭ ‬نادرًا‭ ‬ما‭ ‬تتم‭ ‬إعارتها‭”. ‬وتابعت‭ ‬ان‭ ‬المعرض‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬صدى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ “‬حيث‭ ‬نواجه‭ ‬أيضًا‭ ‬تحدي‭ ‬هذه‭ ‬الحداثة‭ ‬وهذا‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬جديد‭”.‬

افتتح‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬حكومية‭ ‬دولية‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬والإمارات،‭ ‬الشريك‭ ‬الوثيق‭ ‬للدولة‭ ‬الاوروبية‭ ‬وأحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّري‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويحتفل‭ ‬المتحف‭ ‬بعامه‭ ‬الخامس‭ ‬بينما‭ ‬يجري‭ ‬محققون‭ ‬فرنسيون‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬نُهبت‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ “‬الربيع‭ ‬العربي‭” ‬وبيعت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬العرض‭ ‬والمتاحف‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وبينها‭ ‬اللوفر‭ ‬أبوظبي‭.‬

واللوفر‭ ‬وفرعه‭ ‬الإماراتي‭ ‬طرفان‭ ‬مدنيان‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭.‬