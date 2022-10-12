داميان هيرست يحرق المئات من لوحاته في معرضه بلندن 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أحرق‭ ‬الفنان‭ ‬البريطاني‭ ‬داميان‭ ‬هيرست‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬لوحاته‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروعه‭ “‬ذي‭ ‬كارنسي‭” (‬العملة‭) ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬فيه‭ ‬المشتري‭ ‬إما‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬باللوحة‭ ‬بنسختها‭ ‬الأصلية‭ ‬أو‭ ‬بتلك‭ ‬الرقمية‭ ‬أي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ “‬إن‭ ‬اف‭ ‬تي‭”.‬

واقترب‭ ‬داميان‭ ‬هيرست‭ ‬المعروف‭ ‬بأسلوبه‭ ‬الاستفزازي‭ ‬مرتدياً‭ ‬بزة‭ ‬سالوبيت‭ ‬فضية‭ ‬اللون‭ ‬من‭ ‬الموقدة،‭ ‬وأحرق‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬حاضرين‭ ‬أو‭ ‬يتابعون‭ ‬وقائع‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬بثّ‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام،‭ ‬أعماله‭ ‬المُنجزة‭ ‬على‭ ‬أوراق‭ ‬بقياس‭ “‬ايه‭ ‬4‭” ‬والتي‭ ‬تتشابه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬لإظهارها‭ ‬نقاطاً‭ ‬متعددة‭ ‬الألوان‭.‬

وقال‭ ‬هيرست‭ ‬للصحافيين‭ “‬أشعر‭ ‬بغريزتي‭ ‬أنّ‭ ‬إحراق‭ ‬أعمالي‭ ‬الفنية‭ ‬خطوة‭ ‬ليست‭ ‬صائبة‭. ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬أدرك‭ ‬أنّ‭ ‬عليّ‭ ‬إحراقها‭ ‬لأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مشروعي‭”. ‬وأعلن‭ ‬هيرست‭ ‬عن‭ ‬مشروعه‭ “‬ذي‭ ‬كارنسي‭” ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭. ‬وطرح‭ ‬للبيع‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬عمل‭ ‬له‭ (‬لوحات‭ ‬تظهر‭ ‬نقاطاً‭ ‬ملوّنة‭) ‬بسعر‭ ‬ألفي‭ ‬دولار‭ ‬للعمل‭ ‬الواحد‭. ‬ولكل‭ ‬لوحة‭ ‬نسخة‭ “‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” ‬مطابقة‭ ‬لها‭.‬

والـ‭”‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” ‬هي‭ “‬رموز‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للاستبدال‭” ‬وتتيح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أصالة‭ ‬رقمية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتزوير‭ ‬نظرياً،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ “‬بلوكتشاين‭” (‬سلسلة‭ ‬الكتل‭)‬،‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭. ‬وقد‭ ‬اقتحمت‭ “‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” ‬عالم‭ ‬الفن‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وكان‭ ‬أمام‭ ‬المشترين‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الفائت،‭ ‬للاختيار‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬الرسم‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬الـ‭”‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭”. ‬وقرر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النصف‭ (‬5149‭) ‬الاحتفاظ‭ ‬باللوحة،‭ ‬فيما‭ ‬فضّل‭ ‬الآخرون‭ ‬نسخ‭ ‬الـ‭”‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” ‬التي‭ ‬أحرق‭ ‬الفنان‭ ‬نسخها‭ ‬الأصلية‭. ‬وسيكون‭ ‬الحرق‭ ‬مصير‭ ‬نحو‭ ‬5000‭ ‬عمل‭.‬

وفيما‭ ‬أُحرق‭ ‬ألف‭ ‬عمل‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ستُحرق‭ ‬الرسمات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭.‬