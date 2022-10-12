وفاة الممثلة أنجيلا لانسبري نجمة السينما في الاربعينات

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفيت‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاماً‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬البريطانية‭ ‬أنجيلا‭ ‬لانسبري‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬عُرفت‭ ‬خلالها‭ ‬بدورها‭ ‬ككاتبة‭ ‬ومحققة‭ ‬‮ ‬غي‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ “‬موردِر‭ ‬شي‭ ‬روت‭” ‬وبرزت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسرحيات‭ ‬الغنائية‭ ‬وفي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬فيلماً‭ ‬منذ‭ ‬أربعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬عائلة‭ ‬الممثلة‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وزعته‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬أنها‭ “‬توفيت‭ ‬بسلام‭ ‬أثناء‭ ‬نومها‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ (…) ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬السابع‭ ‬والتسعين‭”.‬

واستحقت‭ ‬لانسبري‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬مسيرتها‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬فخرية‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬رُشحت‭ ‬للأوسكار‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أدته‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬غاسلايت‭” ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬‮ ‬

وما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬رشحت‭ ‬للأوسكار‭ ‬مجدداً‭ ‬عام‭ ‬1946‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬بيكتشر‭ ‬أوف‭ ‬دوريان‭ ‬غراي‭” ‬عام‭ ‬1946،‭ ‬ومرة‭ ‬ثالثة‭ ‬عن‭ “‬ذي‭ ‬ماندشوريان‭ ‬كانديدايت‭” ‬عام‭ ‬1963،‭ ‬وقد‭ ‬نالت‭ ‬عن‭ ‬هذين‭ ‬الدورين‭ ‬جائزتي‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭. ‬كذلك‭ ‬فازت‭ ‬بأربع‭ ‬جوائز‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬عن‭ ‬المسلسل‭ ‬الأميركي‭ “‬موردِر‭ ‬شي‭ ‬روت‭” ‬الذي‭ ‬تولت‭ ‬بطولته‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الستين،‭ ‬وكانت‭ ‬تجسّد‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬مؤلفة‭ ‬روايات‭ ‬بوليسية‭ ‬ومحققة‭ ‬هاوية‭.‬

ونال‭ “‬موردِر‭ ‬شي‭ ‬روت‭” ‬‮ ‬الذي‭ ‬عُرضت‭ ‬منه‭ ‬264‭ ‬حلقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1984‭ ‬و1996‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ “‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‭” ‬ثم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي‭ ‬وغولدن‭ ‬غلوب‭. ‬وأعربت‭ ‬الممثلة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬والتسعين‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬تولّي‭ ‬دور‭ ‬جيسيكا‭ ‬فليتشر‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تتقاضى‭ ‬عنه‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬حلقة‭.‬

وكانت‭ ‬لانسبري‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬1925‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لعائلة‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ (‬ترأس‭ ‬جدها‭ ‬جورج‭ ‬لانسبري‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬الثلاثينات‭) ‬والممثلين‭ ‬،‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1940‭ ‬هرباً‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭.‬

وفتحت‭ ‬لها‭ ‬والدتها‭ ‬الممثلة‭ ‬الأيرلندية‭ ‬موينا‭ ‬ماكغيل‭ ‬باب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬Hantise‭” ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬إثارة‭ ‬نفسي‭ ‬لجورج‭ ‬كوكور‭ ‬مع‭ ‬إنجريد‭ ‬بيرغمان‭ ‬أنتج‭ ‬في‭ ‬1944‭. ‬أكسبها‭ ‬دور‭ ‬الخادمة‭ ‬المغرية‭ ‬والمزعجة‭ ‬ترشيحها‭ ‬لجائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬داعم‭ ‬وعقد‭ ‬لمدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬استوديوهات‭ ‬MGM‭. ‬كانت‭ ‬آنذاك‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عامًا‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لانسبري‭ ‬تهمّش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسناد‭ ‬أدوار‭ ‬ثانوية‭ ‬إليها،‭ ‬وجسّدت‭ ‬شخصيات‭ ‬أكبر‭ ‬منها‭ ‬سناً‭.‬

وقالت‭ ‬لإذاعة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬عام‭ ‬2014‭ “‬كنت‭ ‬أؤدي‭ ‬أدواراً‭ ‬أكبر‭ ‬مني‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬شابة‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬فائقة‭ ‬الجمال‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الكبيرة‭. ‬أنا‭ ‬ممثلة‭ ‬شخصيات‭”.‬‮ ‬

وتولت‭ ‬مثلاً‭ ‬دور‭ ‬والدة‭ ‬مرشد‭ ‬سياحي‭ ‬جسّده‭ ‬إلفيس‭ ‬بريسلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يصغرها‭ ‬بعشر‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المسرحية‭ ‬الغنائية‭ “‬بلو‭ ‬هاواي‭” ‬عام‭ ‬1961‭.‬

وبعدما‭ ‬شعرت‭ ‬بالإحباط‭ ‬نتيجة‭ ‬مسيرتها‭ ‬البطيئة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬،‭ ‬انتقلت‭ ‬لانسبري‭ ‬إلى‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬برودواي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الخمسينات‭.‬

وأصبحت‭ ‬نجمة‭ ‬الخشبة‭ ‬عندما‭ ‬تولت‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المسرحية‭ ‬الغنائية‭ ‬Mame‭ ‬عام‭ ‬1966‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬نيويورك‭ ‬الأثرياء‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الكساد‭ ‬،‭ ‬ونالت‭ ‬عنها‭ ‬أول‭ ‬جائزة‭ “‬توني‭” ‬من‭ ‬خمس‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬‮ ‬خلال‭ ‬مسيرتها،‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬‮ ‬