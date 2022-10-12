مفرش مطرز برسومات البيتلز يظهر بعد 55 عاماً على سرقته 

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعيد‭ ‬مفرش‭ ‬طاولة‭ ‬مزين‭ ‬برسوم‭ ‬لفرقة‭ ‬البيتلز‭ ‬قبل‭ ‬آخر‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬رسمية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬أصحابه‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬سرقته‭. ‬وهذه‭ ‬القطعة‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أثراً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬الرباعية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وُلدت‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬أثناء‭ ‬تناولهم‭ ‬وجبة‭ ‬قبل‭ ‬حفلتهم‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كاندلستيك‭ ‬بارك‭ ‬عام‭ ‬1966‭.‬‮ ‬‭ ‬وترك‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬جون‭ ‬لينون‭ ‬وبول‭ ‬مكارتني‭ ‬وجورج‭ ‬هاريسون‭ ‬ورينغو‭ ‬ستار‭ ‬بصماتهم‭ ‬على‭ ‬المفرش،‭ ‬وكذلك‭ ‬المغنية‭ ‬جوان‭ ‬بايز‭. ‬فجون‭ ‬لينون‭ ‬رسم‭ ‬غروب‭ ‬الشمس،‭ ‬فيما‭ ‬رسم‭ ‬بول‭ ‬مكارتني‭ ‬وجوان‭ ‬بايز‭ ‬وجوه‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة،‭ ‬ووضع‭ ‬جورج‭ ‬هاريسون‭ ‬ورينغو‭ ‬ستار‭ ‬توقيعيهما‭.‬

وبادر‭ ‬صاحب‭ ‬المطعم‭ ‬جو‭ ‬فيلاردي‭ ‬فوراً‭ ‬إلى‭ ‬تأطير‭ ‬هذا‭ ‬التذكار‭ ‬الفريد‭ ‬وإلى‭ ‬عرضه،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تلبث‭ ‬هذه‭ ‬القطعة‭ ‬النادرة‭ ‬أن‭ ‬سُرقت‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭. ‬ثم‭ ‬بقي‭ ‬مصير‭ ‬المفرش‭ ‬الثمين‭ ‬مجهولاً‭ ‬لمدة‭ ‬55‭ ‬عاماً‭ … ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬حفيد‭ ‬فيلاردي‭ ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬من‭ ‬تكساس‭. ‬وروى‭ ‬مايكل‭ ‬فيلاردي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كان‭ ‬الاتصال‭ ‬من‭ ‬امرأة‭ ‬سألتني‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬عائلتنا‭ ‬تملك‭ ‬مطعماً‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬وشعرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمفرش‭”. ‬واضاف‭ “‬كان‭ ‬المفرش‭ ‬لدى‭ ‬شقيقها،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬يفعل‭ ‬به‭ ‬واحتفظ‭ ‬به‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭”.‬

وأشار‭ ‬فيلاردي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬تلقى‭ ‬المفرش‭ ‬كطريقة‭ ‬لسدّ‭ ‬دين‭ ‬له،‭ ‬و‭”‬حاول‭ ‬بيعه،‭ ‬لكنه‭ ‬خشي‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬له‭ ‬بمتاعب‭ ‬كونه‭ ‬مسروقاً،‭ ‬لذا‭ ‬أقنعته‭ ‬أخته‭ ‬بإعادته‭”. ‬وقال‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أيّ‭ ‬منّا‭ ‬يعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنرى‭ ‬هذا‭ ‬المفرش،‭ ‬وكبرنا‭ ‬جميعاً‭ ‬على‭ ‬سماع‭ ‬قصة‭ ‬جدي‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬أحد‭ ‬منا‭ ‬مفرش‭ ‬المائدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭”. ‬وستُطرح‭ ‬القطعة‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬مزاد،‭ ‬وتوقعت‭ ‬دار‭ “‬بونهامز‭” ‬للمزادات‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬سعرها‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

دخلت‭ ‬حفلة‭ ‬كاندلستيك‭ ‬بارك‭ ‬التاريخ‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬آخر‭ ‬حفلة‭ ‬تجارية‭ ‬للفرقة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬انفصالها‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبيتلز‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمراً‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬انفراط‭ ‬عقد‭ ‬الفرقة،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تذكاراتها‭ ‬تباع‭ ‬بأسعار‭ ‬باهظة‭. ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬،‭ ‬بيعَ‭ ‬عقد‭ ‬التسجيل‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬لقاء‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مزاد‭.‬