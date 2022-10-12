مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬كويكب في‭ ‬اختبار‭ ‬لحماية‭ ‬الأرض‮ ‬

فشل‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬يشكل‭ ‬ضربة‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‮ ‬

طوكيو‭ ‬–‭ ‬واشنطن‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ “‬ناسا‭” ‬أنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬كويكب‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬تاريخي‭ ‬للقدرة‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬جرم‭ ‬سماوي‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬بيل‭ ‬نيلسون‭ ‬إن‭ ‬مركبة‭ “‬اختبار‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الكويكب‭ ‬المزدوج‭” (‬دارت‭) ‬وهي‭ ‬بحجم‭ ‬ثلاجة،‭ ‬اصطدمت‭ ‬عمدا‭ ‬بالكويكب‭ ‬ديموروفوس‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬ودفعته‭ ‬نحو‭ ‬مدار‭ ‬أصغر‭ ‬وأسرع‭ ‬حول‭ ‬كويكب‭ ‬آخر‭ ‬أكبر‭ ‬حجماً‭ ‬يسمى‭ ‬ديديموس‭. ‬وأكد‭ ‬نيلسون‭ “‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬ولحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬للبشرية‭” ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الناسا‭ “‬اثبتت‭ ‬أننا‭ ‬جديون‭ ‬في‭ ‬دفاعنا‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭”. ‬وأوضح‭ ‬نيلسون‭ ‬إن‭ ‬اختبار‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الكويكب‭ ‬المزدوج‭ “‬قلّص‭ ‬الفترة‭ ‬المدارية‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬و55‭ ‬دقيقة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬و23‭ ‬دقيقة‭”. ‬وكان‭ ‬ديمورفوس‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬و55‭ ‬دقيقة‭ ‬للقيام‭ ‬بدورة‭ ‬كاملة‭ ‬حول‭ ‬ديديموس‭. ‬وأضاف‭ “‬لكُنا‭ ‬اعتبرنا‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬لو‭ ‬اكتفت‭ ‬المركبة‭ ‬بتقليص‭ ‬الفترة‭ ‬المدارية‭ ‬بحوالى‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬لكنها‭ ‬قلصتها‭ ‬ب32‭ ‬دقيقة‭”.‬

وديمورفوس‭ ‬البالغ‭ ‬قطره‭ ‬حوالى‭ ‬160‭ ‬متراً‭ ‬لا‭ ‬يشكّل‭ ‬أيّ‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ومضى‭ ‬نيلسون‭ ‬يقول‭ “‬هذا‭ ‬أشبه‭ ‬بسيناريو‭ ‬فيلم‭ ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ (..) ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الناسا‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جاهزة‭ ‬حيال‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬قد‭ ‬يرسله‭ ‬إلينا‭ ‬الكون‭”. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هدفها‭ ‬متواضعاً‭ ‬مقارنة‭ ‬بسيناريوهات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬مثل‭ “‬أرماغيدن‭” ‬فإنّ‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الاختبارية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬تدشنّ‭ ‬عصر‭ ‬التدرّب‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬دفاع‭ ‬البشرية‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬إذا‭ ‬هدّد‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬كويكب‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬‮ ‬وللتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬الكويكب‭ ‬قد‭ ‬عدل،‭ ‬احتاج‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬وفرتها‭ ‬تلسكوبات‭ ‬منصوبة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ورصدت‭ ‬هذه‭ ‬التلسكوبات‭ ‬تبدلا‭ ‬في‭ ‬وميض‭ ‬الكويكب‭ ‬عند‭ ‬مروره‭ ‬امام‭ ‬الكويكب‭ ‬الأكبر‭ ‬وخلفه‭. ‬وبعد‭ ‬الاصطدام‭ ‬مباشرة‭ ‬اظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬أولى‭ ‬صورتها‭ ‬التلسكوبات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والقمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬النانو‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬المركبة،‭ ‬سحابة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬حول‭ ‬ديمورفوس‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬الكيلومترات‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬كشف‭ ‬التلسكوبان‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬وهابل‭ ‬وهما‭ ‬الأقوى‭ ‬لمراقبة‭ ‬الفضاء،‭ ‬لقطات‭ ‬مفصلة‭ ‬تظهر‭ ‬خصوصا‭ ‬حركة‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬الكويكب‭. ‬وسافرت‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬منذ‭ ‬أقلعت‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ولحين‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالكويكب‭. ‬ولضرب‭ ‬هدف‭ ‬صغير‭ ‬مثل‭ ‬ديمورفوس،‭ ‬كانت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الرحلة‭ ‬مؤتمتة‭ ‬تماماً،‭ ‬إذ‭ ‬تحولت‭ ‬المركبة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الصاروخ‭ ‬الموجّه‭ ‬ذاتياً‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬ممكناً‭ ‬فهم‭ ‬تكوين‭ ‬ديمورفوس‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وهو‭ ‬يمثل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكويكبات‭ ‬الشائعة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قياس‭ ‬التأثير‭ ‬الدقيق‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدثه‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬التأثير‭ ‬الحركي،‭ ‬عليها‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬لمديمورفوس‭ ‬قبيل‭ ‬الاصطدام‭ ‬أن‭ ‬سطحه‭ ‬رمادي‭ ‬اللون‭ ‬وصخري‭ ‬وهو‭ ‬بيضوي‭ ‬الشكل‭.‬

ومعرفة‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اضطرت‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬إلى‭ ‬صدم‭ ‬جرم‭ ‬سماوي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬الأرض‭.‬

وسيراقب‭ ‬مسبار‭ “‬هيرا‭” ‬الأوروبي‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاقه‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ديمورفوس‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2026‭ ‬لتقويم‭ ‬عواقب‭ ‬الاصطدام‭ ‬وحساب‭ ‬كتلة‭ ‬الكويكب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

ورصد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬حوالى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬كويكب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأحجام‭ ‬قرب‭ ‬الأرض‭ (‬تطلق‭ ‬عليها‭ ‬صفة‭ ‬أجسام‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬مدارها‭ ‬يتقاطع‭ ‬مع‭ ‬مدار‭ ‬كوكب‭ ‬البشر‭). ‬ويعثر‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬كل‭ ‬عام‭.

ويُعتبر‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬مليارات‭ ‬الكويكبات‭ ‬والمذنبات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه‭ ‬الأرض‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬كوكبنا‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المئة‭ ‬المقبلة‭.‬

ووفقا‭ ‬للعلماء،‭ ‬رصدت‭ ‬كل‭ ‬الكويكبات‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭. ‬لكنهم‭ ‬يقدّرون‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يرصدوا‭ ‬إلا‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ % ‬من‭ ‬الكويكبات‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مقاسها‭ ‬140‭ ‬متراً‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬وهذه‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬منطقة‭ ‬كاملة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬ياباني‭ ‬يحمل‭ ‬أقمارًا‭ ‬اصطناعية‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭ ‬لعرض‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬أخفق‭ ‬بعد‭ ‬انفجاره‭ ‬الأربعاء‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬تموضع‭.‬

وهو‭ ‬أول‭ ‬فشل‭ ‬لعملية‭ ‬إطلاق‭ ‬لليابان‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقدين‭ ‬والإخفاق‭ ‬الوحيد‭ ‬لإطلاق‭ ‬صاروخ‭ “‬إيبسيلون‭” ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب‭ ‬بعد‭ ‬‮ ‬خمس‭ ‬مهمات‭ ‬ناجحة‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬‮ ‬

وأطلقت‭ ‬المركبة‭ ‬غير‭ ‬المأهولة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬أوشينورا‭ ‬للفضاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كاغوشيما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وتم‭ ‬بث‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالة‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‭ (‬جاكسا‭).‬

وقال‭ ‬ياسوهيرو‭ ‬فونو‭ ‬من‭ ‬جاكسا‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إدارة‭ ‬المشروع‭ ‬إن‭ ‬إشارة‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي‭ ‬أُرسلت‭ ‬إلى‭ ‬الصاروخ‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬بسبب‭ “‬حالات‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬التموضع‭”.‬‮ ‬

وقطع‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وقال‭ ‬مقدمو‭ ‬البرامج‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭.‬‮ ‬

و‭ ‬فونو‭ ‬من‭ ‬جاكسا‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إدارة‭ ‬المشروع‭ ‬إن‭ ‬إشارة‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي‭ ‬أُرسلت‭ ‬إلى‭ ‬الصاروخ‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬بسبب‭ “‬حالات‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬التموضع‭”.‬‮ ‬

وقطع‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وقال‭ ‬مقدمو‭ ‬البرامج‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬فونو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية‭ ‬رصدت‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬الإطلاق،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬جهاز‭ ‬للدفع‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬أن‭ ‬يُشعل‭.‬