استديوهات تصميم ألعاب الفيديو في أوربا بقبضة الصينيين  

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعزز‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الصينية‭ ‬العملاقة‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استحواذ‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬كـ‭”‬تنسنت‭” ‬و‭”‬نت‭ ‬إيز‭” ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استوديوهات‭ ‬لتصميم‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فرض‭ ‬سلطات‭ ‬بكين‭ ‬قيوداً‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الكبرى‭.‬

وسُجّلت‭ ‬صفقتان‭ ‬مُتتاليتان‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أظهرتا‭ ‬شهية‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬لشراء‭ ‬استوديوهات‭ ‬تصميم‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬فبعد‭ ‬إعلان‭ “‬نت‭ ‬إيز‭” ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬استوديو‭ “‬كوانتك‭ ‬دريم‭” ‬المستقل،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬المُطوّرة‭ ‬للعبة‭ ‬المغامرات‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭ ‬إكليبس‭”‬،‭ ‬عقدت‭ ‬مواطنتها‭ “‬تنسنت‭” ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬اتفاقاً‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬يوبيسوفت‭”‬‮ ‬الفرنسية‭ ‬يقضي‭ ‬بضخ‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬المساهمة‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬رأسمالها‭.‬

وتسيطر‭ ‬شركة‭ “‬تنسنت‭” ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أهم‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬تعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬بصورة‭ ‬تدريجية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬واستحوذت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬مثلاً‭ ‬على‭ ‬استوديو‭ “‬سوبر‭ ‬سيل‭” ‬الفنلندي‭ (‬مطوّر‭ ‬ألعاب‭ “‬كلاش‭ ‬أوف‭ ‬كلانز‭”‬،‭ “‬كلاش‭ ‬رويل‭”‬،‭ “‬برول‭ ‬ستارز‭”) ‬مقابل‭ ‬8،6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬يُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬السعر‭ ‬مبلغاً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة،‭ ‬سُجّلت‭ ‬مذاك‭ ‬عمليات‭ ‬استحواذ‭ ‬بمبالغ‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير،‭ ‬إذ‭ ‬دفعت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مبلغ‭ ‬68،7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لشراء‭ “‬أكتيفيجن‭ ‬بليزرد‭” (“‬كول‭ ‬أوف‭ ‬ديوتي‭” ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ألعابها‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬صفقات‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التسجيل‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬والمستشار‭ ‬لدى‭ ‬مصرف‭ “‬ألانترا‭” ‬الاستثماري‭ ‬سيدريك‭ ‬لاغاريغ‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ “‬إنّ‭ +‬تنسنت‭+ ‬تعقد‭ ‬استثمارات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وتستحوذ‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستديوهات‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ “‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬وقد‭ ‬زادت‭ ‬وتيرة‭ ‬اللجوء‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭”. ‬وتتمثل‭ ‬أحدث‭ ‬عملية‭ ‬استثمار‭ ‬كبيرة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬استوديو‭ “‬سايبو‭ ‬غايم‭” (‬مطوّر‭ ‬لعبة‭ “‬سابواي‭ ‬سافرز‭” ‬الناجحة‭) ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الفائت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شرائها‭ ‬استوديو‭ “‬سومو‭” ‬البريطاني‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬لماذا‭ ‬تعقد‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الصينية‭ ‬العملاقة‭ ‬صفقات‭ ‬استحواذ‭ ‬كهذه‭ ‬خارج‭ ‬الصين؟

تظهر‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬حزماً‭ ‬كبيراً‭ ‬تجاه‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬إدمان‭ ‬الفئة‭ ‬الشابة‭ ‬عليها،‭ ‬كفرضها‭ ‬قيوداً‭ ‬صارمة‭ ‬تحصر‭ ‬الحق‭ ‬بلعب‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬بثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬أسبوعياً‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاماً‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وفي‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬علّقت‭ ‬الصين‭ ‬مدى‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬منح‭ ‬الشركات‭ ‬أي‭ ‬تراخيص‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إعادة‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وبينما‭ ‬عاودت‭ ‬بكين‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬بمنحها‭ ‬ترخيصاً‭ ‬جديداً‭ ‬لشركة‭ “‬نت‭ ‬إيز‭”‬،‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬إعطاء‭ ‬ترخيص‭ ‬مماثل‭ ‬لشركة‭ “‬تنسنت‭” ‬المنافسة‭ ‬لـ‭”‬نت‭ ‬إيز‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬أول‭ ‬تراجع‭ ‬فصلي‭ ‬لرقم‭ ‬أعمالها‭ ‬منذ‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬سنة‭ ‬2004‭.‬

وتقول‭ ‬كبيرة‭ ‬المحللين‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ “‬أمبير‭ ‬أناليسس‭” ‬البريطانية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬بحوث‭ ‬السوق‭ ‬لويز‭ ‬شورتهاوس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ “‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬للعبة‭ ‬جديدة‭ ‬يزداد‭ ‬صعوبة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬تجعل‭ ‬عملية‭ ‬النمو‭ ‬صعبة‭. ‬وبنتيجة‭ ‬ذلك،‭ ‬تتوجه‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ +‬تنسنت‭+ ‬و‭+‬نت‭ ‬إيز‭+ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬إلى‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرباح‭”.‬

وتلقى‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ترحيباً‭ ‬من‭ ‬الاستديوهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬لأنّ‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ “‬تنسنت‭” ‬تتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬جيّدة‭ ‬لناحية‭ ‬عدم‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الابتكار‭ ‬داخل‭ ‬الشركات‭ ‬بل‭ ‬تترك‭ ‬الحرية‭ ‬التامة‭ ‬لشركائها،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وتقول‭ “‬تنسنت‭” ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسلته‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬سواء‭ ‬أكنّا‭ ‬مستثمراً‭ ‬بسيطاً‭ ‬أو‭ ‬نحوز‭ ‬غالبية‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ما،‭ ‬لا‭ ‬نفرض‭ ‬أي‭ ‬مراقبة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الابتكار‭ ‬أو‭ ‬التدابير‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬الإجراءات‭ ‬اليومية‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬موظفيها‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬ما،‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بنموذج‭ ‬شراكة‭ ‬يتيح‭ ‬للشركات‭ ‬العمل‭ ‬بطريقة‭ ‬مستقلة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬إعلان‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬بعد‭ ‬ضخ‭ “‬تنسنت‭” ‬مبلغاً‭ ‬لزيادة‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة،‭ ‬تطويرها‭ “‬أساسينز‭ ‬كريد‭ ‬كودنايم‭ ‬جايد‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬محمولة‭ ‬من‭ ‬سلسلتها‭ ‬الناجحة‭.‬

وتشير‭ ‬لويز‭ ‬شورتهاوس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “+‬يوبيسوفت‭+ ‬تحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬البلدان‭ ‬اللذان‭ ‬تأمل‭ +‬تنسنت‭+ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودها‭ ‬فيهما‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬انّ‭ ‬شركة‭ “+‬تنسنت‭+ ‬نفسها‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألعاب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬منصةً‭ ‬ترغب‭ +‬يوبيسوفت‭+ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتطوّر‭ ‬فيها‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭”.‬