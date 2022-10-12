البرلمان ينعقد اليوم عقب ترحيب بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

رشيد يتعهّد العمل بحياد ووسطية لإختيار حكومة خدمية تلبّي تطلعات الشارع

بغداد – قصي منذر

رحبت اطراف سياسية، بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اختيار عبد اللطيف جمال رشيد ،مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي،الذي من المقرر انتخابه اليوم الخميس ، وتوقع مفاجآت قد تشهدها جلسة البرلمان التي تنعقد في ظل اجراءات امنية مشددة. وتعهد مرشح رئاسة الجمهورية الذي يحظى بدعم البيت الكردي ،العمل بحياد ووسطية لادارة عملية التفاهم واختيار حكومة قوية تلبي تطلعات الشارع. وقال رشيد في كلمة قبل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية تابعتها (الزمان) امس ان (العمل الجاد سيؤدي بنا الى العراق الديمقراطي الفيدرالي ،ويواجه بلدنا بعض الازمات التي تعوق حل المشاكل ،لكن لا يعني ان الحلول مستحيلة بل هي في متناول القوى السياسية والكتل النيابية)، واضاف ان (اختيار شخصيات كفوءة ومقبولة وبالتعاون مع الاخرين سيسهم بحل هذه المشاكل)، مؤكدا ان (الهدف الاساسي من ترشيحه للمنصب ،هو لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف في بغداد والاقليم)، واشار الى انه (سيعمل بحياد ووسطية لادارة عملية التفاهم بين الجميع الذي سيؤدي الى اختيار حكومة قوية خدمية تلبي تطلعت الشارع). ورشيد من مواليد محافظة السليمانية 1944 ?حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة وتولى العديد من المناصب منها تدريسي في جامعة السليمانية و مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن ومهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسد وادي جيزان وشبكة الري في السعودية و مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية ومشروع تطوير وادي الجيزان، شغل منصب وزير الموارد المائية بعد 2003 والمستشار الأقدم للرئيس الاسبق جلال الطالباني. فيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان برهم صالح مرشحه الرسمي لرئاسة الجمهورية. بدورها ،رحبت كتلة دولة القانون النيابية، بمبادرة الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ريبر احمد ،ودعم رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي . وقالت في بيان تابعته (الزمان) امس (ندعم هذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها ،كونها السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطرة).من جانبه ، كشف مصدر أمني، عن رفع رمانة يدوية متروكة داخل بارك مجلس النواب.وذكر في تصريح امس ان (صقر بغداد تمكن من رفع رمانة يدوية كانت متروكة داخل بارك مجلس النواب). وفي تطور ، جدد الاطار التنسيقي ،تأكيد ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وقال في بيان مقتضب ان (الاطار بصفته الكتلة الاكبر ،يجدد تأكيد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء).ويشهد العراق ،حيث سيعقد البرلمان اليوم الخميس جلسةً لانتخاب رئيس للجمهورية، أزمة سياسية منذ نحو عام كامل.ففي العاشر من تشرين الأول 2021 توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عقدت قبل عام من موعدها الأصلي، التي جاءت تنازلاً لحركة احتجاجية هزت البلاد أواخر العام 2019 تنديداً بالفساد وتهالك الخدمات العامة. وعزّزت نتائج الانتخابات التي شهدت نسبة مقاطعة قويّة، موقع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في البرلمان.في المقابل سجّل خصومه في تحالف الفالاطار التنسيق ، تراجعاً ملحوظاً، وندّدت قواه بتزوير في النتائج. وشهدت الأسابيع التي تلت الانتخابات توتراً متصاعداً. نظّم مناصرون للتنسيقي اعتصاماً في محيط المنطقة الخضراء المحصنة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات غربية، محاولين في بعض الأحيان العبور إليها. اما في ليلة السادس من الشهر نفسه، نجا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة ،استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء. وبالتوازي مع ذلك، انطلقت المفاوضات الهادفة إلى تشكيل حكومة. وتقليدياً، تقوم الأحزاب الشيعية الكبرى التي تهيمن على المشهد السياسي في العراق، بالتوصل إلى حلّ توافقي، بغضّ النظر عن توزع المقاعد في مجلس النواب. لكن أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية وأن يسمي تياره رئيس الوزراء، بتحالف مع أحزاب سنية وكردية. وإلى حين تكليف خلف له، يتولى مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال. وأخفق البرلمان في ثلاث محاولات، في 7 شباط وفي 26 و30 آذار ، في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.