ثماني جامعات عراقية في تصنيف التايمز العالمي

قبول 41 ألف طالب في كليات الإقليم

اربيل – الزمان

بغداد – ساري تحسين

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، قبول أكثر من 41 ألف طالب في جامعات الإقليم، وأوضحت سبب عدم قبول المتبقين من الطلبة. وقال الوزير آرام محمد قادر في تصريح امس إنه (تم قبول 99 بالمئة من خريجي المرحلة الإعدادية المتقدمين لاستمارة القبول المركزي الالكترونية)،

وأضاف أن (عدد الخريجين هذا العام أقل من العام الماضي، حيث أن عدد المقبولين بلغ أكثر من 41 الف طالب، بينما يوجد أكثر من 21 الف مقعد فارغ متبقٍ)، مؤكداً (تأمين اكثر من 61 الف مقعد دراسي بالجامعات)، وأشار إلى أن (هناك 368 طالباً لم يتم قبولهم في جامعات الإقليم، بسبب خطأ في الاستمارة الالكترونية). الى ذلك ،أعلن تصنيف التايمز العالمي نتائج نسخته الجديدة التي صنفت وقيمت ألفا وسبعمئة وتسعا وتسعين جامعة من 104 دولة حول العالم للعام المقبل. وتضمنت النتائج المعلنة في موقع تصنيف التايمز ،وفقاً لبيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقته (الزمان ) امس (حصول الجامعات العراقية على مراتب تنافسية مؤشرة تمثلت بتحقيق ثماني جامعات نتائج مهمة على صعيد التنافس العالمي حيث حصدت جامعة بابل المرتبة 800-601 تلتها الجامعة التكنولوجية 801-1000 ثم جامعة الأنبار 1200-1001 بينما جاءت جامعات بغداد والبصرة والكوفة والموصل والمستنصرية في المركز+1501 واشار الى ان (التصنيف اعتمد معايير رئيسة تستند الى تقويم وقياس مؤشرات الأداء في خمسة مجالات وهي التدريس 30 بالمئة والبحث 30 بالمئة والاستشهادات 30 بالمئة والنظرة الدولية 7.5 بالمئة ودخل الصناعة 2.5 بالمئة). بدوره ، تسائل الاكاديمي محمد الربيعي في بيان تابعته (الزمان) امس عن (ما قيمة هذه التصنيف؟ فجامعة بغداد لم يتغير كثيرا فيها والحقيقة انها تطورت لكن ترتيبها نزل كثيرا عن العام الماضي)،

مؤكــــــــــــــــدا ان (بغداد والبصرة احتلتا المرتبة 1001 في عام 2021 وتراجعتا الى المرتبة 1201 في عام 2022 واستمرا في النزول في عام 2023 ليحتلا المرتبة 1501 فهل حقا تدهور مستواهما؟)، واضاف ان (هذا التصنيف ينطبق على مستويات الجامعات في اخر القائمة، اما جامعة بابل انتقدت العام الماضي لخروجها من التصنيف والان تصبح في قمة الجامعات العراقية،في حين لم تظهر جامعة الانبار في الماضي ،وحاليا نجدها في المرتبة الثالثة متفوقة على بغداد والموصل والبصرة والمستنصرية والكوفة).