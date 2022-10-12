البارزاني يناقش مع ناشطة آيزيدية مساعي تحرير المفقودين

اربيل – فريد حسن

ناقش رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، مع الناشطة الإيزيدية وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة ناديا مراد، قضايا تخص المفقودين.وقال البارزاني عقب انتهاء اجتماعه مع الناشطة الكردية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في تغريدة على توتير اطلعت عليها (الزمان) امس انه (بحث مع مراد مصير آلاف الإزيديين الذين لا يزالون في عداد المفقودين، كذلك اهمية تنسيق المساعي الخاصة بتحريرهم)، واضاف انه (تطرق خلال اللقاء الى الوضع في سنجار ومحاولات الناشطة الإيزيدية لمساعدة الناجين من عملية الابادة في سنجار). من جانبها، ردت مراد على تغريدة البارزاني ،واعربت عن (شكرها للبارزاني لاجتماعه معها ، اتطلع للعمل معك بشأن المسألة الحساسة المتعلقة بالمفقودين الإيزيديين لإنهاء المعاناة الطويلة لأولئك الذين يواصلون تحمّل العبودية الحديثة). على صعيد متصل ، استقبل رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، القنصل العام الجديد للمملكة الهولندية لدى كردستان ياكو بيريندز. وفي مستهل اللقاء، (هنأ رئيس الحكومة ،القنصل العام الهولندي الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له النجاح في مهامه من أجل تعزيز العلاقات بين الاقليم وهولندا)، بدوره ، قدم بيريندز (شكره لحكومة الاقليم على تنسيقها وتعاونها، وأشاد بالإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد والاهتمام بالقطاع الزراعي والتحول الإلكتروني في مجال الخدمات الحكومية العامة، والإصلاحات القائمة في مفاصل وزارة البيشمركة).