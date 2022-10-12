الدفاع يمدّد التقديم إلى إستمارة المفسوخة عقودهم برابط جديد

الكاظمي يبحث مع قائد الجيش اللبناني التعاون العسكري بين البلدين

بغداد – ابتهال العربي

استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ،العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء استعرض جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانياً، وانعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة). كما التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، قائد الجيش اللبناني ، وجرى مناقشة التعاون العسكرين بين البلدين.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والسفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب ،التعاون العسكري بين البلدين). كما اكدت الدفاع ،حصول موافقة الوزير على تمديد التقديم الى الاستمارة الخاصة بالمفسوخة عقودهم. وقالت في بيان مقتضب انه (ام تمديد التقديم الى استمار المفسوخة عقودهم ،ونود تأكيد ان رابط القديم يعتبر ملغياً لا يتم التقديم عليه ،ويكون التقديم عبر الرابط eforms.mod.mil.iq. . في غضون ذلك ، شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، على أهمية منع استغلال الإرهابيين للسجناء في شمال شرق سوريا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأعرجي، استقبل بمكتبه السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستروم،وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين العراق ومملكة السويد، وبحث المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب)، واضاف الاعرجي ان (العراق مستمر بملاحقة المجاميع الإرهابية حتى القضاء عليها)، مؤكدا ان (تحدي آفة المخدرات يمثل أولوية بالنسبة للأجهزة الأمنية)، واشار الى (أهمية منع استغلال الإرهابيين للسجناء في شمال شرق سوريا كمورد بشري لهم)، وتابع (ضرورة ضبط الحدود والتعاون مع الدول المجاورة، لإيقاف تهريب المخدرات). من جانبها ، جددت سفاردستروم (تأكيد بلادها على دعم العراق من خلال دورها في البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي والمنظمات الإنسانية، وكذلك دعم سيادة واستقرار العراق). كما اكد الأعرجي، أن بقاء مخيم الهول يشكل تحدياً للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي. واوضح البيان أن (الأعرجي استقبل القائم بالأعمال الأسترالي في بغداد ستيفن ياتس، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والتطرق الى ملف مخيم الهول السوري وتعاون المجتمع الدولي، لتفكيك وإنهاء المخيم، وتجفيف منابع عصابات داعش الإرهابية المالية والبشرية)، واكد الاعرجي ان (بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم). الى ذلك ، اطاح جهاز الأمن الوطني، بخلية إرهابية حاولت ابتزاز المواطنين لتمويل عصابات داعش. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قوة من الجهاز ،تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بخلية إرهابية)، واشار الى ان (الخلية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش من خلال ابتزاز المواطنين وأخذ الأموال منهم عنوة). وضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ضبط 25 مركبة و6 مواقع نفطية مخالفة بمحافظات مختلفة.