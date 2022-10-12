الشاشة الرقمية مفتاح الولوج إلى حضارة نينوى

جهود علمية لصيانة الآثار وتصنيفها حسب تواريخها

الموصل – لمى الربيعي

يمكنك التعرف من الالف الى الياء بتجوال ورحلة رقمية وتتعمق في الجذور التاريخيه منذ بدء الخليقه ليومنا هذا ولتتعرف على كيفية بدء انشاء مدينه الموصل عبر الازمان من خلال شاشات رقميه محمله بكل المعلومات الموثقة بالصور تتحدث عن ماضيها وتاريخها وتراثها و في رحلة عبر العصور القديمه الى يومنا هذا .

بعد ان فقدت محافظة نينوى اغلب معالمها التراثيه والاثريه في سقوطها تحت سلطة تنظيم داعش الارهابي والذي نهبها ونسف الاخر منها بادرت مؤسسة الهدى العلميه الى اقامة متحف رقمي متطور على قاعة البهو الملكي في متحف الموصل الحضاري في نينوى يجمع بمحتواه الارث التاريخي والاثري للمدينه وباستخدام التكنلوجيا الحديثة

مواقع أثرية

من خلال 36 شاشه الكترونيه عرضت جميع الحقب التي مرت بها..

كما يعد هذا المتحف الرقمي الاول في العراق لتخليد المواقع الاثريه والتراثيه في مدينه الموصل وتوثيقها وتقديمها بصورة مختلفة على شاشات الكترونيه حديثة لم يسبق تجربتها في البلد .. لتربط الماضي التاريخي القديم بتقنية الحاضر

التقينا الاستاذ ضرار الجوادي صاحب الفكرة ليحدثنا قائلا

المتحف عبارة عن توثيق الكتروني تفاعلي اعاد احياء الاثار باستخدام التكنولوجيا

حيث يبدأ الزائر اولا بالتعرف على نشأة الكون ثم يتعرف على مجموعته الشمسية وبعد ذلك ننتقل الى اول استيطان في العراق ثم في الموصل وبذلك وصلنا الى اول حضارة مكتشفة وهي اشور

نبدأ بعرض اول عاصمة اشورية الا وهي الشرقاط نحاول ارجاع مدينة الشرقاط وتخيلها تكنولوجيا وفقا للاثار والمكتشفات الموجودة على شاشات تفاعلية فنسرب بالمعلومات سواءا كانت فيديويا من صنعنا او صور حقيقية او تخيلية وايضا نستخدم ال 3d في رسم تلك المدينة

بعد ذلك نتجه الى ثاني العواصم الاشورية وهي النمرود بعدما داعش فجرت هذه الاثار عملنا كما عملنا مع الشرقاط واجرينا لقاءا مع مكتشف الكنوز في النمرود في القرن الماضي

ومن.ثم تأتي شاشة اخرى وهي نينوى نتكلم فيها عن الحياة العمرانية والمدنية كل ذلك في تكنولوجيا 3d

وبعد ذلك نتناول اخر عاصمة وهي خورسيباد

ثم نتكلم عن لاماسو وهو المعروف بالثور المجنح وعن اجزاءه وماذا يرمز كل منهم

حدثتنا المهندسة فاطمه محمد التي كانت تشرح لنا عن مدينة البلوات بالجزء المخصص لها من الحضارة الاشورية على الشاشه الرقميه الثامنه في الصاله الثانيه قائله

تعد مدينه البلوات من اشهر المدن الاثريه القديمه كان الغرض من بناءها هو تحصين مدينه نمرود وان ما تم اكتشافه من بلوات هو الابواب البرونزيه وكانت هذه الابواب مصنوعه من خشب الارز ذو الرائحة الزكيه يحتوي الباب على اشرطه برونزيه ونقوشات برونزيه .

ومن ثم حدثنا الدكتور محمود ضرار الجوادي بالجهود المقدمه في جمع المعلومات قائلا .. عملنا ماكيت لمدينة نينوى وجميع بواباتها ومعابدها نربط به الشاشة مع مجسم يستطيع الزائر بالضغط على اي جزء من المجسم المادي فيظهر له على الشاشة جميع المعلومات التي يحتاجها

تكلمنا فيها عن سنحاريب

فالالهة والملوك

بعد ذلك ننتقل الى مدينة سنجار

فالحضر ونغطي جميع معالمها تكنولوجيا

ثم نأتي لمدينة الموصل قبل الإسلام

ثم الموصل بعد الاسلام

وبعد ذلك العهد الجليلي

ثم اعدنا احياء سور الموصل كما احيينا سور نينوى تكنلوجيا ثم عددنا جوامع الموصل واشهرها ومنها جامع النوري الكبير وجامع الاموي وجامع الباشا وجامع عمر الاسود وجامع النبي جرجيس وجامع النبي يونس وابرزنا شاشة خاصة لجامع الكبير الذي فجره داعش

وبعدها شاشه ضمت جميع الاديرة مستعرضه اهمها تاريخيا دير مار بهنام و دير مار متى و دير الربان هرمز و دير مار كوركيس

واخيرا دير مار ايليا هو دير يقع في الجانب الأيمن من نهر دجلة جنوب الموصل داخل معسكر الغزلاني (سابقاً) مشيد من الحجر والجص والكلس وعلى مساحة 27000 قدماً مربعاً، وكان يحوي على 27 غرفة بما فيها المذبح وبيت الصلاة و السقف الذي تساقط على مر السنين، حيث وقف دير القديس إيليا شامخاً بالقرب من مدينة الموصل لمدة 1400 عاماً.

فالكنائس ومنها كنيسة الساعة وكنيسة مار اشعيا وكنيسة الطاهرة الكبرى وكنيسة حوش البيعة وكنيسة روح القدس وكنيسة مار توما وكنيسة شمعون الصفا ثم نجمع ابرز شخصيات الموصل فبكسة زر يمكننا ان نعرف عن اي شخصية مشهورة في الموصل.

قصر الوالي

اضاف الجوادي ضمن جولتنا لجمع المعلومات قائلا قمنا بزيارة بيت الجليلي وهو من ابرز الشخصيات في المدينه وكان في استقبالنا الاستاذ سعود الجليلي في مكتبه الكائن في قصر الوالي الغازي محمد امين باشا الجليلي والي الموصل سابقا”.. ساعدنا في جمع المعلومات عن الموصل في العهد الجليلي من خلال بعض الكتب والمصادر اللي يمتلكها واطلعنا على قسم من فرمانات اجداده عندما تولو حكم مدينة الموصل من قبل الدولة العثمانية وتحدث لنا عن بعض اهم الاحداث التاريخية اثناء تولية اجداده حكم مدينة الموصل ومن اهمها حصار نادر شاه لمدينة الموصل. كما اكد لنا الاستاذ ضرار بان كل شاشة وثقها كادرنا صوريا وفديويا وان لم نجد اي اثر اعتمدنا على النصوص التأريخية فاعدنا تصويرها تكنولوجيا

وكل عمل اشرف على تدقيقه نخبة من اساتذة جامعة الموصل والمختصين بالاثار .

نال المتحف اعجاب الزائرين والمؤرخرين والمختصين بالاثار والتراث.والذي يبين العمق الحضاري العريق لبلدنا العراق وحضارة مدينه نينوى وارثها التاريخي لتتفاخر به الأجيال