النجف: إزالة النعاس للأعسم يفوز بجائزة دولية

دراويش الكسنزان يتوافدون لحضور إحتفالات المولد النبوي

السليمانية – الزمان

النجف – سعدون الساعدي

توافد الاف الدراويش الكسنزان القادمين من ايران الى السليمانية لحضور احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف الذي سيقام في مقر الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العراق.

وكان رئيس الطريقة الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان الحسيني قد دعا وسائل الاعلام لحضور الاحتفال الكبير بالمناسبة.

وقال بيان امس انه (برعاية كريمة من لدن حضرة السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان الحسيني ، رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم ، سيقام احتفال كبير بمناسبة ميلاد حضرة الرسول الاعظم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يوافق مساء يوم السبت المصادف 15 تشرين الاول 2022، في مقر رئاسة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في السليمانية).

وقال (ان المناسبة النبيلة تدعو إلى رفع القيم الإنسانية من محبة وسلام ووسطية وتسامح بين كل الناس).

الى ذلك، اكدت تقارير من النجف فوز بحث (ازالة النعاس) بجائزة افضل اختراع دولي في معرض الصين العلمي. وقالت ان (العلامة الشيخ عدي الأعسم هو صاحب هذه النظرية و منذ عام 2008 أجرى عدة تجارب و جميعها كانت ناجحة. ومنح عدة شهادات دولية و عراقية عن نظرية النعاس)، واشار الأعسم الى ان (هذه نظريتي لازالة النعاس والتعب، نعم انها نظريتي ايها السادة والتي شرحت فيها كيف يرفع الناعس عينيه الى الاعلى لمدة نصف دقيقة حيث اوضحت نظرية جديدة لنا ايضا تشرح التضاغط الفسلجي الذي يحدث للدماغ اثناء اجراء الطريقة والتي حصلت بها على الدكتوراه الفخرية وحصلت كذلك على افضل اختراع دولي في معرض الصين العلمي في شنغهاي والتي ستنشر قريبا في مجلة سكوباس بالمشاركة مع العلامة الدكتور محسن اللامي أرايتم كيف يسرق الغرب نظرياتنا ونحن احياء).