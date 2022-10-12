مجموعة عربية تجتمع في القاهرة لإنتخاب مجلسها التنفيذي

القاهرة – الزمان

تعقد مجموعة السلام العربي ،اجتماعا في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لانتخاب مجلسها التنفيذي واعلان انطلاق عملها والتعريف بها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس المجموعة ستعقد جلستها الالولى في مقر الجامعة العربية لاختيار هيئة رئاسة المؤتمر ولجنتي اعتماد وصياغة البيان الختامي والقرارات والتوصيات،حيث سيدير الاجتماع المفكر عبد الحسين شعبان ،يتخللها كلمات رئيس المجموعة علي ناصر محمد والمنسق العام سمير حباشنة وامين عام جامعة الدول العربية)، واضاف ان (الجلسة الثانية تتضمن انتخاب المجلس التنفيذي ولجنة عضوية ، بحيث تقدم توصياتها الى المجلس لضم اعضاء جدد للمجموعة).

مشيرا الى (مناقشة قرارا بالانضمام الى مجلس السلم العالمي في هلسنكي ومنظمة التضامن الافرو ومنظمة السلام العالمي في ستوكهولم ،والسعي للحصول على صفة استشارية في جامعة الدول العربية، ومثلها في مقر الامم المتحدة الاوربي في جنيف.

وذلك بعد تسجيل المنظمة وترجمة وثائقها وتأمين تدقيق مالي لحساباتها وايراداتها ،وتخويل المجلس المنتخب بالتعاون مع منظمات عربية ودولية وفعاليات مشتركة مع هيئات متماثلة بالاهداف).