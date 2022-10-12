الموانئ تتخذ خططاً وبرامج لرفع مستوى النشاط التجاري

وصول آلاف الأطنان من المواد النفطية إلى خور الزبير وأبو فلوس

بغداد – ابتهال

وصلت عشر ناقلات نفطية، محملة بمشتقات نفطية متنوعة، الى ميناء خور الزبير التخصصي، التابع للشركة العامة للموانئ. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (نشاط الميناء اصبح متميزاً بعد اعادة صيانته وتجهيزه)، واوضح ان (ارصفة الميناء استقبلت حمولات من المشتقات النفطية، مثل مادة البنزين وزيتي الوقود والغاز)، مبيناً ان (المواد رست عند الأرصفة 2 و3 و 5 و7 و10 و11 و12 و13). ورست سفينة تجارية وجنيبة محملة بمادة الكلنكر، على ارصفة ميناء ابو فلوس التجاري. وقال البيان ان (السفينة تحمل حاويات بمواد متنوعة وجنيبة محملة بمادة الكلنكر)، واشار الى ان (ابو فلوس يعد من الموانئ المهمة، لموقعه عند مدخل شط العرب، حيث ترسو فيه السفن التجارية الصغيرة والمتوسطة و الجنائب المحملة بالمواد المتنوعة)، كما وصلت الى الميناء، سفينة ماج بيرل، تحمل 95 حاوية، والساحبة اوستا الى جنيبة موسى تحمل 2,834 الف طن من مادة الكلنكر).

انقاذ بحري

في سياق متصل تستمر الشركة، في نشاطاتها برفع الغوارق من القنوات الملاحية وشط العرب، من قِبل قسم الإنقاذ البحري، وتخزين حطام السفن والزوارق في احدى ساحات ميناء المعقل وسط البصرة.

وقال المديرالعام للشركة، فرحان الفرطوسي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (فريق قسم الإنقاذ البحري استطاعت تفريغ جنيبة محملة بالغوارق المنتشلة من شط العرب، في منطقة إيواء الغوارق في ميناء المعقل، رصيف رقم 2) مبيناً ان (الفريق استخدم الرافعة السلكية كروف 150 طن، بعد تأهيلها بيد قسم المسافن والصناعات البحرية). واجرت فرق الصناعات البحرية، تسفين الساحبة نينوى على الحوض العائم حطين.

واوضح الفرطوسي ان (إعادة إعمار وتأهيل هذه القطع البحرية في قسم المسافن والصناعات البحرية، يوفر المال والوقت، وفق خطط وبرامج مسبقة)، ولفت الى ان (عملية الصيانة تشمل العصف الرملي للبدن الخارجي والطلاء بالأصباغ البحرية المخصصة، وتبديل اقطاب الحماية وصيانة المكائن الرئيسية والمولدات والصمامات والمصافي البحرية الرئيسية والفرعية، واعمال اللحام وإعادة تأهيل الأثاث، وتبديل حاصرات الزيت الى جانب صيانة اجهزة الملاحة البحرية والإتصالات).