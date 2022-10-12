الدفاع الجوي يحرق آبار النفط بمسابقات سلة الممتاز

بغداد- الزمان

حقق فريق نادي الدفاع الجوي فوزا مفاجئاً على بطل الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، للموسم الأخير، والذي سبقه فريق نادي النفط المتخم بالنجوم والمحترفين .

وكانت المباراة التي تغلب فيها فريق الدفاع الجوي المتأهل حديثا للدوري الممتاز على فريق نادي النفط مرعب الأندية بفارق واسع وبنتيجة 95-76 لحساب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وتميز صانع العاب الدفاع الجوي اللاعب محمد امين عبد الخالق من اربيل الملقب حمو بشكل ملفت وكان سر نجاح وهيمنة الدفاع الجوي على مجريات الفترات الأربعة .

ويقتنص الدفاع الجوي بعد هذا الفوز الثمين على أغلى ثلاث نقاط ويدق ناقوس الخطر على باقي فرق الدوري الممتاز لكرة السلة .وعلى صعيد اخر أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن ملعب كركوك الأولمبي سيكون إضافة نوعية مميزة للملاعب العراقية، فيما أشارت الوزارة إلى إنجاز 90 بالمئة من أعمال التنفيذ.

ونقل بيان صادر عن الوزارة عن درجال قوله، إن العمل مستمر والمتابعة الميدانية متواصلة لانجاز مشروع ملعب كركوك الاولمبي سعة 25 الف متفرج.

مراحل نهائية

وأضاف، أن المتابعة أثمرت عن وصول الملعب الى مراحله النهائية ليكون اضافة نوعية متميزة الى ملاعبنا الكبيرة التي نعول عليها استضافة الاحداث المحلية والدولية.

وذكر البيان أنه ووفقا لأحدث تقرير لمكتب المهندس المقيم في الملعب فإن نسبة الانجاز الكلية تقترب من حاجز 90 بالمئة من الانجاز الفعلي، في المشروع الذي تنفذه شركة افا سبور التركية لحساب وزارة الشباب والرياضة، وتضمن العمل لليومين الماضيين أعمال التجهيز والقطع واللحام للأجزاء المتبقية من المسقف للجزئين 3Aو3B وأعمال التغليف للأجزاء السفلية للمسقف للاجزاء BوA3 والفرش للطبقة النهائية من أرضية الملعب لغرض زراعة الثيل للموسم الشتوي.

وتابع أن العمل تضمن كذلك أعمال الحجر المقرنص البيهارتون ثلاثي الابعاد امام بناية VIP وبناية المركز الإعلامي وإعادة صبغ الرنك الداخلي المحيط بالملعب الرئيس مع النثر للابنية تحت المدرجات وبنايتي المركز الإعلامي والأمني ومد شبكة السقي للحدائق الخارجية عند بوابة الدخول وغرف التذاكر واعمال التشجير للحدائق الداخلية بالتزامن مع استمرار اعمال الادامة والتسميد والسقي للثيل الطبيعي للملاعب المختلفة والحدائق الخارجية، لافتاً إلى أن “جميع هذه الاعمال تجري بوتيره تصاعدية ضمن الفترة الزمنية المحددة للانجاز الكلي للملعب.