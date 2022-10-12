قمة مبكّرة بين الشرطة والزوراء وست مواجهات في الدوري الجمعة

الناصرية – باسم الركابي

تشهد الجولة الثانية الممتازة قمة مبكرة بين الشرطة والزوراء وذلك عند الساعة الثامنة من ليلة السبت الخامس عشر من تشرين الجاري في ملعب الشعب ويجدد اوديشو الثقة بالمجموعة التي حققت الفوز على الصناعة بهدفين والسعي الى النتيجة الاهم والثار لاخر لقاء مع الغريم الموسم الماضي والمرور بسلاموهو الأهم فيما يرى الشرطة اللعب بما يجنبه التعثر مرة ثانية دفاعا عن اللقب من هذه الاوقات وسنسلط الأضواء بشكل أوسع على المواجهة في عدد السبت قبل الذهاب إلى مباريات الغد الجمعة.

النفط والحدود

ويبدو النفط حذرا للغاية امام مواجهة الحدود التي ستجري عند الثالثة عصرا في ملعب المدينة وفي رغبة الاول في تعويض سقوطه في العمارة والعودة لسكة الانتصارات من هذه الجولة بالاعتماد على العناصر المطالبة بتفادي الخسارة الثانية وعكس الصورة الحقيقية للفريق فيما يرى عماد نعمة ان الفوز الشاق على الديوانية منح الحدود الثقة في خوض اللقاء التالي والعمل على تقديم المردود ومحاولة تقديم الإنتفاضة وتحقيق النتيجة عبر صنع الفرص وترجمتها وانهاء الامور بالاتجاه المطلوب وسط جاهزية الاعبين.

زاخو والصناعة

ويرى زاخو ان الانتصارات هي من تدعم المو قف مبكرا ما يجعله السعي لاستغلال عاملي الارض والجمهور واللعب بقوة لعبور الصناعة من خلال إظهار قدرات التشكيل واللعب بجدية لتحقيق الفوز في لقاء لم يكن سهلا للطرفين اللذين شربا من كأس واحدة في جولة الافتتاح ويبحثان عن التعديل ولان الضيوف يحاولون الابتعاد عن الفترات الصعبة من خلال العودة بالنقاط الثلاث التي سيلعب من أجلها اصحاب الارض في السيطرة على مسار الامور وفي تحقيق الانجاز وسط رغبة الاثنين لتعويض خسارة الدور الماضي للصناعة امام الزوراء والثاني من الكرخ ويظهر الامر بالغير سهل لهما امام تحقيق رغبة الفوز التي تعتمد على جهود وأداء اللاعبين.

الديوانية ودهوك

ويجد الديوانية الحاجة الى تعزيز الجهود للقيام بالبداية الحقيقية وتجاوز كبوة الحدود مستندا على عاملي الارض والجهور عندما ينتقل الى ملعب الكوت صحبة جمهوره لاستقبال دهوك في الساعة الثالثة عصرا وبامكان الفريق تحقيق ما يتطلع اليه في ان يقدم الاداء المقنع لجمهوره المتلهف لمشاهدته بعد التخلص من تعليمات التراخيص والاستمرارفي البطولة و يدرك لاعبو الفريق انهم سيواجهون فريقا ليس سهلا بعد الاداء الجيد الذي قدمه امام الشرطة قبل ان يفرط بالفوز في الوقت القاتل ما يجعل منه ان يمثل عنصر قوة لتحقيق النتيجة والعودة بفوائد المواجهة التي ستكون صعبة لكلا الفريقين في ظل سعي كل منهمالحصد كامل العلامات.

القاسم والجوية

ويبدو ان جدول المباريات يعاكس رغبة القاسم وجمهوره فبعد خوض لقاء الافتتاح وخسارته من الطلاب الاحد الماضي سيخوض لقاء الغد في ملعبه أمام ضيفه الجوية ويريد أن يجعل من الامور اكثر صعوبة عبر عاملي الارض والجمهور والعمل ما بوسعه لعرقلة مهمة الازرق وتحقيق النتيجة الاهم ولاثبات انه الفريق القادر على مواجهة اقرانه على مختلف الاسماء معتمدا على قدرات واداء اللاعبين فيما يقود جثير الجوية بمعنوبات عالية بعد الاداء الجيد والنتيجة المثالية على النجف وبامكانه ان يفعل ما بوسعه حتى الوصول لاهداف اللقاء المرشح له في ظل الفوارق التي يدركها القاسم الذي عليه اللعب بثقة فيما يريد الجوية تحقيق الفوز الثاني له ودعم الجهود من هذه الاوقات سعيا للمنافسة على لقبي الدوري والكأس وتشكيل الحدث الكروي عبر الاسماء التي يحضى بها التي تعلم ما مطلوب منها في الموسم الحالي .

الوسط وميسان

ويمتلك الوسط الفر صة ليحكم قبضته ويحسم المهمةبنجاح عبر تقديم الأداء والمعطيات الايجابيةامام ضيفه نفط ميسان المنتشي بفوزه الجيد على النفط ويرد الظهور بافضل مستوى والتاكيد على الاداء والتهديف وما متتظر من لاعبيه لدعم البداية فيما يرى شهد الهدف الحصول على الفوز الاول و كامل النقاط والعودة للانتصارات بعد التعادل من الكهرباء ولدى ميسان إمكانية تقديم مباراة متكاملة بقيادة عدي إسماعيل بعد ارتفاع المعنويات من الفوز على النفط واللعب للوصول إلى حسم اللقاء الغير سهل وخوضه بخيار الحصول على كامل النقاط.

الطلاب وكربلاء

وينتظر جمهوره الطلاب عودة فريقهم للشعب لمواجهةكربلاء وكلهم ثقة في تقديم المستوى والاداءوترجمة الفرص ومطالبتهم بتحقيق الفوز الثاني لما لديهم من إمكانية تقديم العـــــــمل المتكامل من جميع الوجوه ويـــــــامل التقدم من هذه الاوقات املا في ان يكون منافسا علـــــــى اللقب ويـــــــــسعى لاعبو كربلاء في تقديم الافضلية و مباراة نوعية ويامل التقدم فيها وتقديم كل ما لديـــــــهم بعد الفوز الشاق على اربيل واهدائه لجمهورهم الذي سيــــــصاحبهم للملعب في اللقـــــــــاء الذي سيقام عند السابعة والنصف مساءا ويفتقـــــــد الطلاب لاهـــــــــم عناصر الهجوم الاعب وكاع رمضان لإصابته التي ستبــــــــعده عن الموسم الحالي وهو الذي كان وراء نتائج الفريق الجيدة الموســم الماضي.