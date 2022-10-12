لوحة عملاقة من حصير القصب

ذي قار – الزمان

نفذ الفنان باسم المهدي لوحة عملاقة مكتوبة بالخط الكوفي بعنوان (انقذوا الاهوار) لتسليط الضوء على جفافها والسعي لإعادة المياه إليها بمساحة 2000 متر مربع من حصير القصب المعروف عند سكان الأهوار بإسم (البارية). وقال المهدي في بيان تلقته (الزمان) امس ( تم انشاء اكبر لوحة بالخط الكوفي على ارض مدينة الجبايش تحمل عبارة انقذوا الاهوار وقياس اللوحة بلغ 40*50 متر بمساحة 2000 متر مربع من مادة حصير القصب) واوضح ان (هذا العمل بدافع ودعم شخصي دون مساعدة أية جهة)، لافتا إلى(ان التخطيط على اللوحة استغرق نحو شهر ، وجرى تنفيذها في يومٍ كامل).