إقتراح يوم عالمي للبطاقات البريدية بعد إختفائها

بيروت – محسن حسين

قبل سنوات وفي هذا اليوم العالمي للبريد ومع اختفاء البطاقة البريدية التي اعتدنا عليها للمراسلة تذكرت مقالة الصحفي داوود الفرحان دعا فيها الى يوم عالمي للبطاقات البريدية في ظل الطغيان الإلكتروني.وقد اختير اليوم العالمي للبريد سنوياً في 9 تشرين الأول ، لانه تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن لكن تحدبيد اليوم العالمي للبريد حدد في مؤتمر الاتحاد في طوكيو عام 1969 ، وفي الصفحة الخاصة بالاتحاد ذكرت تفاصيل خدمات البريد كالطوابع والرسائل وغيرها لكن لم يتم التطرق الى البطاقات البريدية وما الت اليه.يقول المدير العام للاتحاد البريدي العالمي : لم تزل خدمات البريد التقليدي مطلوبة. ومع ذلك فان عام 2022 هو العام الذي أظ?ر فيه القطاع البر?دي للعالم قدرته على الصمود وإصراره على العمل والدور الثم?ن الذي د?ه في كل مجتمع. لقد أثبتنا أننا لسنا مجرد بر?د. وحسب الاتحاد فقد فرضت أزمة كورونا ضغوطا على سلاسل التوريد البريدية الدولية بصورة غير مسبوقة.ونظرًا لأهمية الخدمات البريدية في الأداء الأساسي لمعظم الاقتصادات.في كثير من البلدان تنظم معارض لهواة جمع الطوابع، كما تصدر طوابع جديدة، وتحدد تواريخ إلغاء الطوابع. وتشمل أنشطة أخرى مثل عرض ملصقات اليوم العالمي للبريد في مكاتب البريد وغيرها من الأماكن العامة، وأيام مفتوحة في مكاتب البريد والمراكز البريدية والمتاحف البريدية، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وكذلك أنشطة ثقافية ورياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى. كما تصدر بعض الإدارات البريدية تذكارات خاصة مثل القمصان والشارات لكن ليس من بين هذه الفعاليات البطاقة البريدية.

بيع الصحف

وعودة الى مقال داود الفرحان اذ يقول (من النادر الآن أنْ تجدَ في معظم الدول العربية كشكاً لبيع الصحف يبيع أيضاً بطاقات بريدية ملونة تحمل صوراً تذكارية وسياحية يرسلها السياح إلى أهاليهم وأصدقائهم أو يتبادلها هواة المراسلة بين القارات الخمس).

وبالمناسبة كانت لي ذكريات صحفية مع البطاقة البريدية فمن بين الاوراق التي بعثرها زمن الاغتراب والتنقل من مكان الى اخر عثرت على بطاقة البريد هذه التي تعود الى الايام الاولى لتاسيس وكالة الانباء العراقية واع وبالتحديد الى يوم 23-5-1960 ولم يكن قد مضى على تاسيس واع سوى 6 اشهروتبدو بطاقة البريد عادية من صديق مسافر الى الصين لكن الواقع هو صلة هذه البطاقة بالعمل الصحفي ايام زمان عندما كان هناك احترام متبادل بين الصحفي والمسؤول ولعلها تكشف حقيقة ان كبار المسؤولين ايام زمان يتحاشون الانفاق من اموال الدولة.ا لبطاقة البريدية ارسلها لي وزير التجارة عبد اللطيف الشواف من بكين وكان قد اتفق معي على ارسال اخبار زيارة الوفد الذي يراسه بهذه الطريقة التي تعد الان بدائية لكنها كما ارى مثالا للنزاهة. والغريب ان البطاقة وصلت بعد 3 ايام ونشرت ما ماكتبه الوزير الشواف:

(العراق بغداد-وكالة الانباء العراقية في الصالحية

الاخ الاستاذ محسن حسين

عزيزي- نحن الان في بكين وسنغادرها الى موسكو صباح الجمعة بعد توقيع الاتفاقية بعد غد- زرنا اليوم مسجد بكين القديم عمره 900 سنة- وقدمت الى الامام هدية نيابة عن سيادة الزعيم وهي قرآن ارسله الزعيم الى المسجد معي وقد شكر امام المسجد هذه الهدية وحملني احتراماته الى الزعيم. المحادثات سارت بنجاح حول الاتفاق.تحياتي

التوقـــــــــيع عــــــبد اللطيف الشواف 23-5-60).

في تلك الفترة كنت مديرا للاخبار الداخلية في الوكالة ورغم وجود مندوبين للوكالة يعملون معي الا اني كنت اقوم بزيارة بعض الوزرات وخاصة وزارة التجارة عندما كان الشواف وزيرا وكنت في اخر ساعات الدوام اقابله فكان يحرص على ان يعطي للوكالة اخبار وزراته وعند انتهاء الدوام يأخذني معـــــه في سيارته الى الوكالة في الصالحية اذ كان منزله هناك قبل الاذاعة.

الله يرحم ايام زمان والبطاقة البريدية المرحومة!