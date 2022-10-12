المنجز الفني لشباب السماوة محور جلسة ثقافية

قدرات وإمكانيات ذاتية على صناعة خطاب سينمائي

بغداد – ياسين ياس

تتواصل جلسات اتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين في تسليط الضوء على الطاقات شبابية وهم يقدمون منجزهم الفني في مجال السينما، وفي احدث جلسات الاتحاد كان (نتاج سينما شباب السماوة ) محورها ،وعن ذلك قال رئيس الجلسة الاكاديمي صباح الموسوي بعد عرض أربعة أفلام قصيرة هي (كذبة) و (رسائل ايفا) إخراج حسن العزاوي و(ذهان) و (شاش) إخراج علي الكعبي (استطاع منجزهم الفني ان يثبت حضورهم محليا وعربيا الى العالمية وفيلم شاش للمخرج علي الكعبي نال العديد من الجوائز الدولية) .

واكد الموسوي (على الجهات المعنية دعم نشاطات هؤلاء الشباب خصوصا الافلام ،كون نحن الان نعيش عصرالصورة،كون هؤلاء الشباب يخاطبون الناس من خلال الصورة).

بعدها تحدث المخرج عزام صالح عن تجربة السماوة من خلال السينما قائلا(لدينا جسور تنقطع وثقافة تقطع ،وحديثي عن افلام السماوة التي اثرت بالسينما العراقية منها فيلم كذبة وفيلم رسائل ايفا للمخرج صباح العزاوي الذي يمتلك اللغة السينمائية ويقدم دراما المواضيع ،ولديه امكانية واسلوب واحد واختيار الموضوعة،ولديه طموح ان يتجاوز الواقع الذي يعيشه من خلال فيلم ايفا كون كل الاشياء مباحة فهو فيلم سلس ضمن منجزه الانتاجي الشخصي ،لذلك يستحق كل محبة واحترام كونه صاحب منجز، وكذلك زميله علي الكعبي وفيلمه شاش الذي يعمل على ماساة الواقع كون لديه حركة كاملة وهو يسرد لك احداث الفيلم كمخرج متمكن ،نال العديد من الجوائز ،واتمنى من الجهات المعنية الدعم لهؤلاء الشباب).

افلام قصيرة

وعن واقع الحياة الفنية فى السماوة تحدث الناقد والاكاديمي سالم شدهان قائلا(عروض مهرجان السماوة السينمائي،حبذا لو تعرض في بغداد كي يخلق جو سينمائي ، في المهرجان الاخير شاهدنا ثلاث مخرجين ، كنا اعضاء لجنة التحكيم،اول فيلم كان عن الحشد الشعبي للمخرج حسن مونير،وهو مخرج وكاتب سيناريو يعمل في الاعلانات كي يستطيع انتاج الافلام القصيرة ،تطور كثيرا كون هو صاحب السيناريووالاخراج والتاليف، ابارك كل هذه الخطوات).

وعن فيلم (الشاش) قال الموسوي (الفيلم يتحدث عن الواقع المؤلم لفتاة عمياء تعيش على اصوات الاب وهو يعزف،واصوات طلاب المدارس،وبعد عودة البصر لها،تكتشف الواقع المر الذي تعيشه،فتقرر العودة الى الشاش حتى لاترى هذا الواقع المؤلم مرة اخرى.)

وبعد الجلسة كتب الموسوي الملاحظات ادناه في صفحته في (فيسبوك) (شهدت قاعة المركز الثقافي في الاتحاد العام للإذاعيين والتلفزيونيين عرض أربعة أفلام قصيرة ( فلم كذبة و فلم رسائل ايفا إخراج حسن العزاوي وفلم ذهان و فلم شاش إخراج علي الكعبي نالت الإعمال الأربعة ألإعجاب ببلاغة التعبير إزاء الحياة وخاصة فلم شـاش الذي يمثل صرخة ادانه مدوية للواقع المرير وقد أشاد الحضور بقدرات الشباب الذاتية وإمكانياتهم الفنية على صناعة خطاب سينمائي يفرض حضوره عربياً وعالمياً وقد تحدث المخرج عزام صالح ود .

سالم شدهان عن واقع الحياة الفنية في المحافظة وكان للجلسة أن تكون أكثر غنى بحضور صناع الأفلام ولكن ظروف المواصلات حالت دون ذلك) .