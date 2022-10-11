بايدن‭ ‬يشيد‭ ‬باتفاق‭ ‬تاريخي بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬على‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬

ميقاتي يطلب من توتال التنقيب الفوري عن النفط
بيروت- واشنطن -الزمان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء إن إسرائيل ولبنان «توصلا إلى اتفاق تاريخي» بشأن ترسيم حدودهما البحرية، علمًا أن البلدين في حالة حرب نظريًا. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في بيان بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه «اختراق تاريخي». وشدّد بايدن على «ضرورة وفاء كل الأطراف بتعهّداتهم وعملهم على تطبيق الاتفاق».
وقال إنه تحادث هاتفيا الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ونظيره اللبناني ميشال عون.
كذلك شكر الرئيس الأميركي في بيانه الصحافي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «دعمه في المفاوضات».وأضاف لبيد أن «هذا الاتفاق التاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويضخ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية»، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الأربعاء حول «الاتفاق المبرم» بوساطة أميركية،و أعلن لبنان الثلاثاء بأنه «حصل على كامل حقوقه» في المقترح الذي تمّت صياغته بوساطة أميركية لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب.وقال أبو صعب المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون متابعة الملف «اليوم وصلنا لحل يرضي الطرفين. لبنان حصل على كامل حقوقه وأُخذت جميع ملاحظاته بعين الاعتبار»، ما يعزز الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسهّل عمليات التنقيب عن الموارد في المنطقة الحدودية الغنية بالغاز. من جانبها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها «تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وانها تلبي المطالب اللبنانية. وترى الرئاسة ان الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية».وأضافت أنها «تأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن». وكان أبو صعب أكثر تحديدًا معرباً عن أمله في إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر.. فيما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء من شركة توتال الفرنسية البدء فوراً بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، إثر إعلان إسرائيل التوصل مع لبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية. وتسارعت منذ بداية حزيران/يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين خلال الأيام الماضية عرضه الأخير. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء التوصل إل اتفاق «تاريخي» لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي «مرضية للبنان (…) وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية»، أملة أن «يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن».
والتقى ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض الثلاثاء بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل عشر.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي، وفق بيان صادر عن مكتبه، من «ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً».
وقال فياض بدوره أن البدء بأعمال التنقيب وتنفيذها «هي عملية تأخذ وقتا اضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية».
وأضاف أن «الامور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً».
ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يضمن للبنان حقل قانا، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال وإيني اللتين حصلتا في 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة العام الحالي.وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب، المكلّف ملف المفاوضات، أن «لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا»، مشيراً إلى أن «لا شراكة بين لبنان واسرائيل بثروات حقل قانا».
وأوضح أن «هذا الحقل يمتد على ناحيتي الخط الذي تم اعتماده، ونحن على علم ان هناك تفاهماً حصل ولسنا في اجواء تفاصيله لاننا غير معنيين به، وهو بين شركة توتال واسرائيل»، مشيراً إلى أن الأخيرة قد تأخذ «تعويضات من توتال وليس من الحصة اللبنانية».