بايدن‭ ‬يشيد‭ ‬باتفاق‭ ‬تاريخي بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬على‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬

ميقاتي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬توتال‭ ‬التنقيب‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬

بيروت‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬‮«‬توصلا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تاريخي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬ترسيم‭ ‬حدودهما‭ ‬البحرية،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬نظريًا‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالاتفاق‭ ‬حول‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬اختراق‭ ‬تاريخي‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وفاء‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬بتعهّداتهم‭ ‬وعملهم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تحادث‭ ‬هاتفيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬ونظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭.‬

كذلك‭ ‬شكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الصحافي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬لبيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬سيعزز‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ويضخ‭ ‬مليارات‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ويضمن‭ ‬استقرار‭ ‬حدودنا‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬المصغر‭ ‬الأربعاء‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬المبرم‮»‬‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية،و‭ ‬أعلن‭ ‬لبنان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬حصل‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬حقوقه‮»‬‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تمّت‭ ‬صياغته‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية‭ ‬لترسيم‭ ‬حدوده‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلياس‭ ‬أبو‭ ‬صعب‭.‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬صعب‭ ‬المكلّف‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬متابعة‭ ‬الملف‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬وصلنا‭ ‬لحل‭ ‬يرضي‭ ‬الطرفين‭. ‬لبنان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬حقوقه‭ ‬وأُخذت‭ ‬جميع‭ ‬ملاحظاته‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الآمال‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يسهّل‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬لهذا‭ ‬العرض،‭ ‬مرضية‭ ‬للبنان‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وانها‭ ‬تلبي‭ ‬المطالب‭ ‬اللبنانية‭. ‬وترى‭ ‬الرئاسة‭ ‬ان‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ثروته‭ ‬الطبيعية‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬الترسيم‭ ‬في‭ ‬اقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أبو‭ ‬صعب‭ ‬أكثر‭ ‬تحديدًا‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.. ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬توتال‭ ‬الفرنسية‭ ‬البدء‭ ‬فوراً‭ ‬بالاجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬للتنقيب‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬اللبنانية،‭ ‬إثر‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬التوصل‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭. ‬وتسارعت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬التطوّرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالملفّ‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬لأشهر‭ ‬جراء‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬وبعد‭ ‬لقاءات‭ ‬واتصالات‭ ‬مكوكية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬قدم‭ ‬الوسيط‭ ‬الأميركي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬عرضه‭ ‬الأخير‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التوصل‭ ‬إل‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬تاريخي‮»‬‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭.‬واعتبرت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬للعرض‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬مرضية‭ ‬للبنان‭ (…) ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ثروته‭ ‬الطبيعية‮»‬،‭ ‬أملة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬الترسيم‭ ‬في‭ ‬اقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

والتقى‭ ‬ميقاتي‭ ‬ووزير‭ ‬الطاقة‭ ‬وليد‭ ‬فياض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بوفد‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬توتال‭ ‬الفرنسية،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬شركتين‭ ‬أخريين‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬للتنقيب‭ ‬في‭ ‬رقعتين‭ ‬لبنانيتين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عشر‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬طلب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه،‭ ‬من‭ ‬‮«‬ممثلي‭ ‬شركة‭ ‬توتال‭ ‬المباشرة‭ ‬بالاجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬للتنقيب‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬اللبنانية‭ ‬فوراً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فياض‭ ‬بدوره‭ ‬أن‭ ‬البدء‭ ‬بأعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬وتنفيذها‭ ‬‮«‬هي‭ ‬عملية‭ ‬تأخذ‭ ‬وقتا‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحضير‭ ‬المواضيع‭ ‬الهندسية‭ ‬واللوجستية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الامور‭ ‬اللوجستية‭ ‬يلزمها‭ ‬وقت،‭ ‬ولكن‭ ‬ستبدأ‭ ‬الأعمال‭ ‬فوراً‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يضمن‭ ‬للبنان‭ ‬حقل‭ ‬قانا،‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬خط‭ ‬الترسيم‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وستشكل‭ ‬الرقعة‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬حقل‭ ‬قانا‭ ‬منطقة‭ ‬رئيسية‭ ‬للتنقيب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركتي‭ ‬توتال‭ ‬وإيني‭ ‬اللتين‭ ‬حصلتا‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬الأخيرة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اللبناني‭ ‬إلياس‭ ‬أبو‭ ‬صعب،‭ ‬المكلّف‭ ‬ملف‭ ‬المفاوضات،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬حقوقه‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬قانا‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬واسرائيل‭ ‬بثروات‭ ‬حقل‭ ‬قانا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحقل‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬ناحيتي‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تفاهماً‭ ‬حصل‭ ‬ولسنا‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬تفاصيله‭ ‬لاننا‭ ‬غير‭ ‬معنيين‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬توتال‭ ‬واسرائيل‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬قد‭ ‬تأخذ‭ ‬‮«‬تعويضات‭ ‬من‭ ‬توتال‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الحصة‭ ‬اللبنانية‮»‬‭.‬