مباحثات‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وبوتين‭ ‬حول‭ ‬استقرار أسواق‭ ‬الطاقة

قصف روسي مستمر في أوكرانيا وزيلنسكي يطلب من مجموعة السبع جسر مدادات
كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – موسكو -لندن -الزمان
عقد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سانت بطرسبرغ، تناولت العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، وعبر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء الرئيس بوتين، مثمنا التعاون الذي جمع البلدين على أكثر من صعيد. وقال رئيس دولة الإمارات إن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف من 2.5 الى 5 مليار دولار خلال فترة جائحة كورونا، كما أن عدد السياح الروس للإمارات وصل إلى نصف مليون سائح، معبرا عن امله في تطويرها ..
من جهته، ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، دور دولة الإمارات المهم في المنطقة، مؤكدا أن موسكو تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في وقت سابق إن “زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا مجدولة مسبقاً في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة، ورغم ذلك فأن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي. وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ”.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت، مساء الاثنين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، “تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالمي”.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن قواتها قصفت مجددًا منشآت أوكرانية للطاقة، بعد يوم على القصف واسع النطاق الذي نفّذته موسكو ضد جارتها، فيما يجتمع قادة دول مجموعة السبع عبر الفيديو بشكل طارئ للحديث عن هذه التطورات. فيما قال الكرملين الثلاثاء إنه يتوقع المزيد من «المواجهة» مع الغرب، قبل اجتماع طارئ لمجموعة السبع لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحافيين «المزاج قبل القمة مفهوم جيدا ويمكن التنبؤ به بسهولة. المواجهة ستستمر»، مضيفا أن روسيا «ستحقق أهدافها المحددة» في أوكرانيا.
ودعت تركيا الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن تواصل الحرب يبعد الطرفين أكثر عن المسار الدبلوماسي. ولطالما حاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جمع نظيريْه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات سلام في اسطنبول.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة متلفزة «يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. كلما تم ذلك في موعد أقرب، كان أفضل».
وقال مسؤولون في لفيف بغرب أوكرانيا إن ثلاثة صواريخ روسية على الأقل استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة. وتحدث رئيس بلدية مدينة لفيف الواقعة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه عن أن نحو ثلث سكان المدينة يعانون من انقطاع الكهرباء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «جميع الأهداف المحددة تم استهدافها»، دون تحديد عدد الضربات أو أهدافها.
وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا فالنتين ريزنيتشينكو عبر شبكات التواصل الاجتماعي «أطلق الروس صواريخ على منشآت الطاقة في قطاعيْ بافلوغراد وكاميان: هناك دمار جسيم»، لافتًا إلى أن «العديد من القرى بدون كهرباء».
وأطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخا على مدن في أنحاء أوكرانيا الاثنين، بحسب كييف، في رد واضح على الانفجار الذي دمّر السبت جسرا رئيسيا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.
وذكرت أجهزة الطوارئ الأوكرانية الثلاثاء بأن الحصيلة الإجمالية للضحايا ارتفعت إلى 19 قتيلا وأكثر من مئة جريح.
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن موجة الهجمات قد تكون انتهكت قواعد الحرب ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب إذا ثبت بأنه تم استهداف المدنيين عمدا.
ودانت 11 دولة من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الثلاثاء القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا، معتبرة إياه «جريمة حرب» ولافتة إلى أن التهديدات النووية «غير مقبولة»، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عن الرئاسة البولندية.
وتم تبني البيان من قبل رؤساء ما يسمى ببلدان بوخارست التسعة (بلغاريا والجمهورية التشيكية واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بالإضافة إلى مونتينيغرو ومقدونيا الشمالية.
ويبدو أن الضربات جاءت للرد على انفجار السبت الذي أحدث أضرارا في جسر رئيسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.
وحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا مسؤولية انفجار الجسر وحذّر من رد «شديد» على أي هجمات أخرى.
وأكد وزير الخارجية الأوكراني دمتيرو كوليبا الاثنين بأن الضربات كشفت «اليأس» الذي تعاني منه موسكو بعدما تعرّضت لسلسلة انتكاسات عسكرية محرجة.
ودعت تركيا الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن تواصل الحرب يبعد الطرفين أكثر عن المسار الدبلوماسي.
كما دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة متلفزة إلى «سلام عادل» مبني على سلامة الأراضي الأوكرانية.
وخلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد لمناقشة إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواتها جزئيا، وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيليتسيا روسيا بأنّها «دولة إرهابية»، مشيرا إلى أن ضربات الاثنين طالت عائلته.
- رفات 62 جنديًا أوكرانيًا -
وأعرب سكان في أنحاء أوكرانيا عن صدمتهم وغضبهم بعد قصف الاثنين.
وفي دنيبرو، كان مكسيم في إجازة من القتال على الجبهة لأول مرة منذ ستة أشهر من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته عندما ضربت الصواريخ الروسية المدينة الواقعة في وسط أوكرانيا وأحدثت أضرارا في منزلهما.
وقال «نقاتل على الجبهة من أجل حماية هذه المناطق» البعيدة عن الخطوط الأمامية، «ومع ذلك، يتمكنون من ضربها».
وأكد أن الضربة زادت إصراره أكثر من أي وقت مضى على دفع الروس للتراجع في شمال شرق أوكرانيا.
وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها أعادت، بعد مفاوضات، رفات 62 جنديًا أوكرانيًا قضى بعضهم في سجن أولنيفكا الذي اتهمت كييف القوات الروسية بقصفه في تموز/يوليو.
ويجتمع زيلينسكي مع قادة دول مجموعة السبع عبر الفيديو الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 12,00 ت غ لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحافيين «المزاج قبل القمة مفهوم جيدا ويمكن التنبؤ به بسهولة. المواجهة ستستمر»، مضيفا أن روسيا «ستحقق أهدافها المحددة» في أوكرانيا.
وانتقد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وعد فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم «أنظمة دفاع جوية متطورة» لأوكرانيا.
وعلّق عليها قائلًا «بحكم الأمر الواقع، غرقت الولايات المتحدة في هذا النزاع»، معتبرًا أن إرسال مثل هذه الأنظمة «ستطيل النزاع وستجعله أكثر ايلامًا للجانب الأوكراني».
- لقاء بوتين اردوغان الخميس -
وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنها ستستغل الاجتماع «لحض القادة الآخرين على البقاء على المسار».
بدوره، أفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبسترايت الصحافيين الاثنين بأن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدّث هاتفيا مع زيلينسكي وأكد له «تضامن ألمانيا وباقي دول مجموعة السبع» مع أوكرانيا.
واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا الاثنين هي «دليل ضعف» موسكو التي تواجه انتكاسات ميدانية.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي «تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى هجمات مروعة وعشوائية على مدنيين ومنشآت حيوية»، مضيفًا أن هذا القصف «يعكس نقص البدائل للرئيس فلاديمير بوتين».
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعقد اجتماعا مع وزيريه للدفاع والخارجية لمناقشة الضربات التي رأى فيها مؤشرا على «تغيّر جوهري في طبيعة هذه الحرب».
ودان الرئيس الأميركي جو بايدن هجمات الاثنين التي قال إنها «تظهر الوحشية المطلقة.. لحرب (بوتين) غير الشرعية».
وقبيل جلسة الجمعية العامة الاثنين، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات بأنها «تصعيد غير مقبول في الحرب»، وفق ما أفاد ناطق باسمه.
ورغم عدم تطرق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا مباشرة إلى الضربات الصاروخية خلال الجلسة، إلا أنه دافع عن ضم بلاده المناطق الأوكرانية قائلا إن الهدف من الخطوة «حماية أشقائنا في شرق أوكرانيا».
في الأثناء، يتوقع بأن يلتقي بوتين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سان بطرسبرغ الثلاثاء لمناقشة وضع المحطة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في منطقة زابوريجيا.
ويرتقب بأن يجتمع بوتين الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال قمة في أستانا، وفق ما أفاد مسؤول تركي فرانس برس.