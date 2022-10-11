مباحثات‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وبوتين‭ ‬حول‭ ‬استقرار أسواق‭ ‬الطاقة

قصف‭ ‬روسي‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وزيلنسكي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬جسر‭ ‬مدادات

كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

عقد‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ،‭ ‬تناولت‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‮ ‬‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بلقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين،‭ ‬مثمنا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬إن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تضاعف‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الروس‭ ‬للإمارات‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬سائح،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ..‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ثمّن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتن،‭ ‬دور‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭. ‬وقال‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لرئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬“زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬مجدولة‭ ‬مسبقاً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وضمن‭ ‬خياراتنا‭ ‬السيادية‭ ‬المستقلة،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فأن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬يتطلب‭ ‬حلاً‭ ‬عاجلاً‭ ‬عبر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحوار‭ ‬واحترام‭ ‬قواعد‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وهذا‭ ‬موقف‭ ‬الإمارات‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ”‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬“تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬المستمر‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبنّاء‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سياسية‭ ‬فاعلة”‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“المباحثات‭ ‬الثنائية‭ ‬ستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأزمة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الدولة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي”‭.‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬قصفت‭ ‬مجددًا‭ ‬منشآت‭ ‬أوكرانية‭ ‬للطاقة،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬الذي‭ ‬نفّذته‭ ‬موسكو‭ ‬ضد‭ ‬جارتها،‭ ‬فيما‭ ‬يجتمع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬‮«‬المواجهة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭ ‬لمناقشة‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬المزاج‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬مفهوم‭ ‬جيدا‭ ‬ويمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬به‭ ‬بسهولة‭. ‬المواجهة‭ ‬ستستمر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬ستحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬المحددة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ودعت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الحرب‭ ‬يبعد‭ ‬الطرفين‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬ولطالما‭ ‬حاول‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬جمع‭ ‬نظيريْه‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬كلما‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقرب،‭ ‬كان‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬لفيف‭ ‬بغرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬لفيف‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المحددة‭ ‬تم‭ ‬استهدافها‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الضربات‭ ‬أو‭ ‬أهدافها‭.‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬دنيبروبيتروفسك‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فالنتين‭ ‬ريزنيتشينكو‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬أطلق‭ ‬الروس‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬قطاعيْ‭ ‬بافلوغراد‭ ‬وكاميان‭: ‬هناك‭ ‬دمار‭ ‬جسيم‮»‬،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬بدون‭ ‬كهرباء‮»‬‭.‬

وأطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬صاروخا‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحسب‭ ‬كييف،‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬دمّر‭ ‬السبت‭ ‬جسرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬يربط‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬بروسيا‭.‬

وذكرت‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للضحايا‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬قتيلا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬جريح‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬موجة‭ ‬الهجمات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬انتهكت‭ ‬قواعد‭ ‬الحرب‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدا‭.‬‮ ‬

ودانت‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬الكثيف‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬معتبرة‭ ‬إياه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬ولافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التهديدات‭ ‬النووية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭ ‬البولندية‭.‬

وتم‭ ‬تبني‭ ‬البيان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رؤساء‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬ببلدان‭ ‬بوخارست‭ ‬التسعة‭ (‬بلغاريا‭ ‬والجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬واستونيا‭ ‬والمجر‭ ‬ولاتفيا‭ ‬وليتوانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وسلوفاكيا‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مونتينيغرو‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬جاءت‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬انفجار‭ ‬السبت‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬أضرارا‭ ‬في‭ ‬جسر‭ ‬رئيسي‭ ‬يربط‭ ‬روسيا‭ ‬بشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وحمّل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬انفجار‭ ‬الجسر‭ ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬‮«‬شديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دمتيرو‭ ‬كوليبا‭ ‬الاثنين‭ ‬بأن‭ ‬الضربات‭ ‬كشفت‭ ‬‮«‬اليأس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬تعرّضت‭ ‬لسلسلة‭ ‬انتكاسات‭ ‬عسكرية‭ ‬محرجة‭.‬

ودعت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الحرب‭ ‬يبعد‭ ‬الطرفين‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬متلفزة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬عادل‮»‬‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عقد‭ ‬لمناقشة‭ ‬إعلان‭ ‬موسكو‭ ‬ضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬تحتلها‭ ‬قواتها‭ ‬جزئيا،‭ ‬وصف‭ ‬سفير‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سيرغي‭ ‬كيليتسيا‭ ‬روسيا‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬إرهابية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضربات‭ ‬الاثنين‭ ‬طالت‭ ‬عائلته‭.‬

‭- ‬رفات‭ ‬62‭ ‬جنديًا‭ ‬أوكرانيًا‭ -‬

وأعرب‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬وغضبهم‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬الاثنين‭.‬

وفي‭ ‬دنيبرو،‭ ‬كان‭ ‬مكسيم‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬زوجته‭ ‬عندما‭ ‬ضربت‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأحدثت‭ ‬أضرارا‭ ‬في‭ ‬منزلهما‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نقاتل‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية،‭ ‬‮«‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يتمكنون‭ ‬من‭ ‬ضربها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬زادت‭ ‬إصراره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الروس‭ ‬للتراجع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬أعادت،‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات،‭ ‬رفات‭ ‬62‭ ‬جنديًا‭ ‬أوكرانيًا‭ ‬قضى‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬أولنيفكا‭ ‬الذي‭ ‬اتهمت‭ ‬كييف‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬بقصفه‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

ويجتمع‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬12‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬لمناقشة‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬المزاج‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬مفهوم‭ ‬جيدا‭ ‬ويمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬به‭ ‬بسهولة‭. ‬المواجهة‭ ‬ستستمر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬ستحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬المحددة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وانتقد‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬وعد‭ ‬فيها‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بتقديم‭ ‬‮«‬أنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوية‭ ‬متطورة‮»‬‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

وعلّق‭ ‬عليها‭ ‬قائلًا‭ ‬‮«‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع،‭ ‬غرقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‮»‬،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬إرسال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬‮«‬ستطيل‭ ‬النزاع‭ ‬وستجعله‭ ‬أكثر‭ ‬ايلامًا‭ ‬للجانب‭ ‬الأوكراني‮»‬‭.‬

‭- ‬لقاء‭ ‬بوتين‭ ‬اردوغان‭ ‬الخميس‭ -‬

وأعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬بأنها‭ ‬ستستغل‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬لحض‭ ‬القادة‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬المسار‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬شتيفان‭ ‬هيبسترايت‭ ‬الصحافيين‭ ‬الاثنين‭ ‬بأن‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬تحدّث‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬زيلينسكي‭ ‬وأكد‭ ‬له‭ ‬‮«‬تضامن‭ ‬ألمانيا‭ ‬وباقي‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭.‬

واعتبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬الكثيفة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬هي‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬ضعف‮»‬‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬انتكاسات‭ ‬ميدانية‭.‬

وقال‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬تلجأ‭ ‬روسيا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إلى‭ ‬هجمات‭ ‬مروعة‭ ‬وعشوائية‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ ‬ومنشآت‭ ‬حيوية‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬نقص‭ ‬البدائل‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬فعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬وزيريه‭ ‬للدفاع‭ ‬والخارجية‭ ‬لمناقشة‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬رأى‭ ‬فيها‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تغيّر‭ ‬جوهري‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

ودان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬هجمات‭ ‬الاثنين‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬الوحشية‭ ‬المطلقة‭.. ‬لحرب‭ (‬بوتين‭) ‬غير‭ ‬الشرعية‮»‬‭.‬

وقبيل‭ ‬جلسة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الاثنين،‭ ‬وصف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الهجمات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسمه‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تطرق‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬فاسيلي‭ ‬نيبينزيا‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬بلاده‭ ‬المناطق‭ ‬الأوكرانية‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬أشقائنا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬‮ ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬يتوقع‭ ‬بأن‭ ‬يلتقي‭ ‬بوتين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمناقشة‭ ‬وضع‭ ‬المحطة‭ ‬النووية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭.‬

ويرتقب‭ ‬بأن‭ ‬يجتمع‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬أستانا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬