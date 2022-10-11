البيت الأبيض:بايدن يريد اعادة تقييم العلاقة مع السعودية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تقييم‮»‬‭ ‬علاقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬نواب‭ ‬نافذون‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬تسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬للرياض‭.‬

قال‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬مستعد‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الكونغرس‭ ‬للتفكير‭ ‬فيما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات‭ ‬الآن‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬الانتظار‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‮»‬‭. ‬قررت‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭ ‬بلاس‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أعضاء‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭(‬أوبك‭) ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬والشركاء‭ ‬العشرة‭ ‬بقيادة‭ ‬روسيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬خفض‭ ‬حصص‭ ‬الإنتاج،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬عُد‭ ‬اخفاقًا‭ ‬دبلوماسيًا‭ ‬لجو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬للقاء‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توعد‭ ‬بجعل‭ ‬المملكة‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬منبوذة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬اثر‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭. ‬أثار‭ ‬قرار‭ ‬كارتل‭ ‬النفط‭ ‬موجة‭ ‬استياء‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭. ‬وهدد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الإثنين‭ ‬بمنع‭ ‬أي‭ ‬مبيعات‭ ‬أسلحة‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقال‭ ‬السناتور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بوب‭ ‬مينينديز‭ ‬‮«‬علي‭ ‬أن‭ ‬أشجب‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حرب‭ ‬بوتين‭ (‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كارتل‭ ‬اوبك‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬ديموقراطيان‭ ‬آخران‭ ‬هما‭ ‬السناتور‭ ‬ريتشارد‭ ‬بلومنثال‭ ‬والنائب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رو‭ ‬خانا‭ ‬عمودا‭ ‬في‭ ‬بوليتيكو‭ ‬اتخذا‭ ‬فيه‭ ‬الموقف‭ ‬نفسه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأميركا‭ ‬منح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السيطرة‭ ‬غير‭ ‬المحدودة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬متحالفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬مع‭ ‬عدونا‭ ‬الأكبر‮»‬‭.‬

في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬بيع‭ ‬300‭ ‬صاروخ‭ ‬باتريوت‭ ‬ومعداتها‭ ‬للسعودية‭ ‬مقابل‭ ‬3،05‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

اقيمت‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬مما‭ ‬وفر‭ ‬للمملكة‭ ‬حماية‭ ‬عسكرية‭ ‬مقابل‭ ‬حصول‭ ‬الأميركيين‭ ‬على‭ ‬النفط‭.‬

أعاد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تحريك‭ ‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المليئة‭ ‬بالأزمات،‭ ‬مع‭ ‬صفقات‭ ‬ضخمة‭ ‬لبيع‭ ‬الأسلحة‭.‬