تحديد‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب الرئيس‭ ‬العراقي

بغداد- عبد الحسين غزال
في اعقاب زيارة سياسية متعددة الأطراف لوفد تصدره فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي الى أربيل والسليمانية جرى الاتفاق على تحديد جلسة للبرلمان مخصصة للانتخاب رئيس الجمهورية، وسط غموض الموقف عن أي تطور جديد بشأن المرشحين ، فيما حدّد البرلمان العراقي يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن عن البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.
وجاء في البيان أن جلسة ستعقد يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول» وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية»، بعد أشهر طويلة من المفاوضات .
فيما اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عزمه دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمرشحه برهم صالح مقابل مرشح اخر للديمقراطي الكردستاني، مبينا ان الاخير لم يوافق على مرشحه لولاية ثانية. وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي ، إن اغلب الكتل السياسية ستصوت لمرشحنا لأنه يؤمن بوحدة العراق مع وجود كتل لن تصوت لمرشح الديمقراطي لأنهم لا يؤمنون بوحدة الدولة العراقية ولاحظناهم يوم أمس كيف يحتفلون بذكرى الاستفتاء المتعلق بانفصال الإقليم عن العراق.
وتابع، أنه “استنادا لما ذكر فان منصب رئيس الجمهورية يحظى بأهمية وحساسية وبنفس الوقت فان صالح قريب من ولاية ثانية بتصويت من المكون الشيعي والسني”