تحديد‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب الرئيس‭ ‬العراقي

بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال

في‭ ‬اعقاب‭ ‬زيارة‭ ‬سياسية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬لوفد‭ ‬تصدره‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الى‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬جلسة‭ ‬للبرلمان‭ ‬مخصصة‭ ‬للانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وسط‭ ‬غموض‭ ‬الموقف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬المرشحين‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬حدّد‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬جلسةً‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬عن‭ ‬البرلمان‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬شلل‭ ‬سياسي‭ ‬أعقب‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬مبكرة‭.‬‮ ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬ستعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬من‭ ‬فقرة‭ ‬واحدة‭ ‬وهي‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ .‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عزمه‭ ‬دخول‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بمرشحه‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬مقابل‭ ‬مرشح‭ ‬اخر‭ ‬للديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬الاخير‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬مرشحه‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭. ‬وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬فائق‭ ‬يزيدي‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬اغلب‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬ستصوت‭ ‬لمرشحنا‭ ‬لأنه‭ ‬يؤمن‭ ‬بوحدة‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬كتل‭ ‬لن‭ ‬تصوت‭ ‬لمرشح‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يؤمنون‭ ‬بوحدة‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬ولاحظناهم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬كيف‭ ‬يحتفلون‭ ‬بذكرى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬المتعلق‭ ‬بانفصال‭ ‬الإقليم‭ ‬عن‭ ‬العراق‭.‬

وتابع،‭ ‬أنه‭ ‬“استنادا‭ ‬لما‭ ‬ذكر‭ ‬فان‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬وحساسية‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬فان‭ ‬صالح‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬بتصويت‭ ‬من‭ ‬المكون‭ ‬الشيعي‭ ‬والسني”