تجدد اللغط حول أسباب ظهور جمال مبارك العلني

​القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​عاد‭ ‬الجدل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬ترشح‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬خلال‭ ‬احتفالات‭ ‬مصر‭ ‬بنصر‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬قبر‭ ‬والده‭ ‬،و‭ ‬لاقى‭ ‬حفاوة‭ ‬بالغة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الحضور‭ ‬الذين‭ ‬طالبوه‭ ‬بترشحه‭ ‬للرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬مترحمين‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مصر‭ ‬حاليا‭. ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬قبر‭ ‬الجندي‭ ‬المجهول‭ ‬إذ‭ ‬وضع‭ ‬إكليلا‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬على‭ ‬قبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬محمد‭ ‬انور‭ ‬السادات‭ ‬وترددت‭ ‬أنباء‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تجاهل‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لقبر‭ ‬والده‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬وزيارته‭ ‬لقبري‭ ‬الزعيم‭ ‬الراحل‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬والسادات‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬إعلان‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬رسميا‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تكرار‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬واحتفاء‭ ‬الحاضرين‭ ‬به‭ ‬وزيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالإمارات‭ ‬للتعزية‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬واستقبال‭ ‬ولى‭ ‬عهد‭ ‬الإمارات‭ ‬له‭ ‬واذاعته‭ ‬بيانا‭ ‬عن‭ ‬تبرئه‭ ‬ذمة‭ ‬والده‭ ‬المالية‭ ‬بعد‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إثار‭ ‬اللغط‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬لترشحه‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬،‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يثار‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬لترشحه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬أكد‭ ‬للمقربين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬بأحد‭ ‬قصور‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬نية‭ ‬للعودة‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي،‭ ‬وأنه‭ ‬اعتزل‭ ‬العمل‭ ‬العام‭ ‬وشدد‭ ‬المصدر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أسرة‭ ‬مبارك‭ ‬تؤمن‭ ‬بأكملها‭ ‬أن‭ ‬دورها‭ ‬السياسي‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬تبرئة‭ ‬العائلة‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬استنكر‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬بعض‭ ‬الاعيب‭ ‬الميليشيات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المأجورة‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬الزج‭ ‬باسمه‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬وصراعات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوقيعة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬شقيقة‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الإخوان‭ ‬اعترضوا‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ ‬على‭ ‬محاولات‭ ‬توريث‭ ‬جمال‭ ‬السلطة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أنتهى‭ ‬بتنازل‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬فرصة‭ ‬تولي‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬الحكم‭ ‬شبه‭ ‬معدومة‭ ‬لأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بذلك‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬شعبيا‭ ‬لتولي‭ ‬الحكم‭ ‬رغم‭ ‬تردي‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬رفض‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬معتز‭ ‬الشناوي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬لن‭ ‬ينسى‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬أسرته‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬سياسي‭ ‬ونهب‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬اشتعلت‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬ومعارضيه‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬تكشف‭ ‬عنه‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬ترشح‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬وموقف‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ .‬

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