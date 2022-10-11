تجدد اللغط حول أسباب ظهور جمال مبارك العلني

القاهرة -مصطفى عمارة
عاد الجدل مرة أخرى إلى حقيقة ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة بعد ظهوره خلال احتفالات مصر بنصر 6 أكتوبر حيث قام بزيارة قبر والده ،و لاقى حفاوة بالغة من بعض الحضور الذين طالبوه بترشحه للرئاسة القادمة مترحمين على أيام مبارك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا. ثم توجه إلى قبر الجندي المجهول إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الأسبق محمد انور السادات وترددت أنباء أن تلك الزيارة جاءت ردا على تجاهل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقبر والده في ذكرى 6 أكتوبر وزيارته لقبري الزعيم الراحل عبد الناصر والسادات ، وعلى الرغم من عدم إعلان جمال مبارك رسميا رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة إلا أن تكرار ظهوره في الأماكن العامة واحتفاء الحاضرين به وزيارته الأخيرة بالإمارات للتعزية في وفاة رئيس الإمارات واستقبال ولى عهد الإمارات له واذاعته بيانا عن تبرئه ذمة والده المالية بعد بيان الاتحاد الأوروبي إثار اللغط حول وجود مخطط لترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة ، وتعليقا على ما يثار عن نيته لترشحه في تلك الانتخابات كشف مصدر مقرب من جمال مبارك في تصريحات خاصة للزمان أن جمال مبارك أكد للمقربين له في جلسة بأحد قصور رجال الأعمال أنه ليس لديه نية للعودة للعمل السياسي، وأنه اعتزل العمل العام وشدد المصدر على أن أسرة مبارك تؤمن بأكملها أن دورها السياسي قد انتهى وأن كل ما كانت تسعى إليه هو تبرئة العائلة من قضايا الفساد ، كما استنكر جمال مبارك بعض الاعيب الميليشيات الإلكترونية المأجورة التي تحاول الزج باسمه في معارك وصراعات تهدف إلى الوقيعة بين مصر ودول عربية شقيقة .
وفي السياق ذاته أكد محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات خاصة أن الإخوان اعترضوا خلال عهد مبارك على محاولات توريث جمال السلطة وعلى الرغم أن الأمر أنتهى بتنازل مبارك عن الحكم بعد ثورة يناير إلا أنه يعتقد أن فرصة تولي جمال مبارك الحكم شبه معدومة لأن المؤسسة العسكرية لن تسمح بذلك كما أن جمال مبارك غير مقبول شعبيا لتولي الحكم رغم تردي الأوضاع الحالية ، فيما رفض الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حزب العدل عودة ظهور جمال مبارك مرة أخرى في احتفالات 6 أكتوبر مؤكدا أن الشعب لن ينسى ما فعلته أسرته من فساد سياسي ونهب أموال الشعب ، ومع تزايد الجدل حول عودة ظهور جمال مبارك اشتعلت المعركة على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار جمال مبارك ومعارضيه في انتظار ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة من حقيقة ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة وموقف القوى الإقليمية والدولية من تلك القضية .