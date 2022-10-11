ابنة رفسنجاني تواجه تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية

طهران‭-‬الزمان‭ ‬

وجّه‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬تهمة‭ ‬‮«‬الدعاية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الى‭ ‬فائزة،‭ ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬أكبر‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني،‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬فائزة‭ ‬هاشمي‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬بشبهة‭ ‬‮«‬التحريض‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭ ‬الإسلامي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬مسعود‭ ‬ستايشي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ (‬لفائزة‭) ‬بالتواطؤ‭ ‬والاخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬والدعاية‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬للنائبة‭ ‬السابقة‭ ‬والناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬أن‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬السلطات،‭ ‬وتم‭ ‬توقيفها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭. ‬ففي‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وجهت‭ ‬إليها‭ ‬تهمة‭ ‬الدعاية‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتجديف‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬حينه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تصريحات‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬مطالبة‭ ‬إيران‭ ‬برفع‭ ‬اسم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬الأميركية‭ ‬للمنظمات‭ ‬‮«‬الإرهابية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مباحثات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬‮«‬يضرّ‮»‬‭ ‬بـ»المصالح‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬لطهران‭. ‬كما‭ ‬أدلت‭ ‬فائزة‭ ‬بتعليقات‭ ‬تتعلق‭ ‬بخديجة‭ ‬زوجة‭ ‬النبي‭ ‬محمد،‭ ‬أوضحت‭ ‬لاحقاً‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬دعابة‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تضمر‭ ‬نية‭ ‬‮«‬إهانة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬2012‭ ‬حُكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لـ»الدعاية‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي،‭ ‬أشار‭ ‬ستايشي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬أصدر‭ ‬حكما‭ ‬بحق‭ ‬فائزة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬أدانها‭ ‬بالسجن‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬وعامين‭ ‬إضافيين‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بشأنه‭.‬

ويعد‭ ‬أكبر‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتصار‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬وهو‭ ‬تولّى‭ ‬رئاسة‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬1989‭ ‬و1997‭. ‬وكان‭ ‬محسوبا‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬المعتدل،‭ ‬ومن‭ ‬دعاة‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

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وتشهد‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬وفاة‭ ‬أميني،‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬هامشها‭ ‬العشرات‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬توقيف‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭.‬