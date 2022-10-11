عودة الأضواء لحقيبة الرموز النووية بيد مرافق الرئيس الأمريكي

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬الحقيبة‭ ‬السوداء‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل،‭ ‬لكنها‭ ‬ترافق‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أينما‭ ‬ذهب‭ ‬ولا‭ ‬تفارق‭ ‬يد‭ ‬عسكري،‭ ‬فهي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬رموز‭ ‬وخطط‭ ‬تمكن‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬الإيذان‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬نووية‭.‬

وتسمح‭ ‬هذه‭ ‬الحقيبة‭ ‬للرئيس‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬توجد‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬‮«‬سيتيويشن‭ ‬روم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يستطيع‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬عسكريين‭.‬

لكن‭ ‬عندما‭ ‬توجّه‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مثلا‭ ‬إلى‭ ‬بورتوريكو‭ ‬وفلوريدا‭ ‬ونيويورك‭ ‬ونيوجيرزي‭ ‬وماريلاند‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬سافر‭ ‬كالعادة‭ ‬برفقة‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يهدد‭ ‬ب»معركة‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭.‬

والرد‭ ‬الأميركي،‭ ‬إن‭ ‬حدث،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬الليموزين‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بيست‮»‬‭ (‬الوحش‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬إير‭ ‬فورس‭ ‬وان،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬محصن‭ ‬سري‭. ‬أو‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يتواجد‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬و»كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬سويا‭.‬

‭ ‬بسكويت‭ ‬

شاهد‭ ‬الناس‭ ‬لمحات‭ ‬ل»كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬رسميا‭ ‬باسم‭ ‬حقيبة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الرئاسية،‭ ‬منذ‭ ‬تصوير‭ ‬أحدهم‭ ‬وهو‭ ‬يحملها‭ ‬خلف‭ ‬جون‭ ‬إف‭ ‬كينيدي‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عائلته‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬هيانيس‭ ‬بورت،‭ ‬بولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬عام‭ ‬1963‭. ‬ورافقت‭ ‬أخرى‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الحمراء‭ ‬خلال‭ ‬قمته‭ ‬مع‭ ‬ميخائيل‭ ‬غورباتشيف‭ ‬في‭ ‬1988‭.‬

وهناك‭ ‬عنصر‭ ‬سري‭ ‬آخر‭ ‬مهم‭ ‬لشن‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬يحمل‭ ‬بدوره‭ ‬اسما‭ ‬مستعارا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬البسكويت‮»‬‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬تتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الخطط‭ ‬الحربية‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬البسكويت‮»‬‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬‮«‬الرموز‭ ‬الذهبية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للرئيس‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التعريف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬وتوجيه‭ ‬الأمر‭. ‬والرموز‭ ‬بحجم‭ ‬بطاقات‭ ‬ائتمان،‭ ‬وإحداها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بحوزة‭ ‬الرئيس‭ ‬دائما‭.‬

والقطعتان‭ ‬بالغتا‭ ‬السرية‭ ‬وتحظيان‭ ‬بحراسة‭ ‬أمنية‭ ‬مفرطة،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬منهما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬نصيبها‭ ‬من‭ ‬الحظ‭ ‬العاثر‭.‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬وضع‭ ‬قطعة‭ ‬‮«‬البسكويت‮»‬‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬مكانها،‭ ‬فيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحملها‭ ‬ريغان‭ ‬رُمي‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬مع‭ ‬ملابسه‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬بلاستيكي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬عندما‭ ‬نُزعت‭ ‬ملابسه‭ ‬لتحضيره‭ ‬لجراحة‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬1981‭.‬

وعندما‭ ‬اقتحم‭ ‬أنصار‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬اضطر‭ ‬نائبه‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬للهرب‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن،‭ ‬مع‭ ‬مرافق‭ ‬عسكري‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ ‬دائما‭ ‬خلَف‭ ‬الرئيس‭.‬

‭ ‬القرار‭ ‬للرئيس‭ ‬

وهرم‭ ‬القيادة،‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية،‭ ‬قصير‭ ‬جدا‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬أبحاث‭ ‬الكونغرس‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬يمتلك‭ ‬السلطة‭ ‬المنفردة‭ ‬لإعطاء‭ ‬إذن‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬التعريف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ (‬برموز‭ ‬‮«‬البسكويت‮»‬‭) ‬ويمكنه‭ ‬مناقشة‭ ‬الخيارات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين،‭ ‬وربما‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك‭.‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬الرؤساء‭ ‬المشورة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬فإن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المستشارين‭ ‬مطالبون‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنقل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأوامر‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الكونغرس‭.‬

ثم‭ ‬ينتقل‭ ‬الأمر‭ ‬عبر‭ ‬المراتب‭ ‬العسكرية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬العناصر‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬الأزرار‭ ‬في‭ ‬صوامع‭ ‬أو‭ ‬غواصات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الجو‭.‬

في‭ ‬مذكرة‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬الكونغرس‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬يوضح‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الجنرال‭ ‬مارك‭ ‬ميلي،‭ ‬بأنه‭ ‬حتى‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬القيادة‮»‬‭ ‬إنما‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬الاتصالات‮»‬‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬لم‭ … ‬

لا‭ ‬يحمل‭ ‬الرئيس‭ ‬زرا‭ ‬أحمر‭ ‬كبيرا‭ ‬يضغط‭ ‬عليه،‭ ‬وكل‭ ‬أوامره‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬واقعا‭.‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬عدم‭ ‬إطاعة‭ ‬أوامر‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭. ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬جون‭ ‬هايتن،‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأميركية‭ (‬ستراتكوم‭) ‬في‭ ‬2017‭: ‬‮«‬نفكر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسائل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬أتعلم‭ ‬ما‭ ‬سيحدث؟‭ ‬سأقول‭ +‬سيدي‭ ‬الرئيس،‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭+ ‬وهل‭ ‬تعلم‭ ‬ما‭ ‬سيفعل؟‭ ‬سيقول‭ +‬ما‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬القانوني؟‮»‬‭ ‬وسنأتي‭ ‬بخيارات،‭ ‬وبمجموعة‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬للاستجابة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬مهما‭ ‬كان،‭ ‬وهكذا‭ ‬يحصل‭ ‬الأمر،‭ ‬ولا‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬تعقيدات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أوضاع‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬نظريا‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬وتجرد‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬سلطاته‭ ‬بتفعيل‭ ‬التعديل‭ ‬ال25‭. ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬ذلك،‭ ‬رغم‭ ‬تقارير‭ ‬عديدة‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬نقاشات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬ترامب‭ ‬الفوضوية‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬تغير‭ ‬أقل‭ ‬خطورة‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإجراءات‭ ‬طبية‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭.‬‮ ‬

وهكذا‭ ‬كان‭ ‬19‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬يوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭: ‬فقد‭ ‬خضع‭ ‬بايدن‭ ‬للتخدير‭ ‬لإجراء‭ ‬تنظير‭ ‬للقولون‭ ‬وأصبحت‭ ‬نائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتولى‭ ‬مهام‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ – ‬لمدة‭ ‬85‭ ‬دقيقة‭ ‬حارسة‭ ‬لقطعة‭ ‬‮«‬البسكويت‮»‬‭ ‬و»كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬