عين لأمريكا وأخرى لروسيا

د . فاتح عبدالسلام

جرى‭ ‬لعقود‭ ‬عديدة‭ ‬الاستهانة‭ ‬بصوت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬والازمات‭ ‬العالمية،‭ ‬والأسباب‭ ‬معظمها‭ ‬تعود‭ ‬للعرب‭ ‬أنفسهم‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬ارادتهم‭ ‬واهنة‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العلاقات‭ ‬والتحالفات،‭ ‬حتى‭ ‬وقعت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وصارت‭ ‬ورقة‭ ‬الطاقة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬يتطور‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬ويأخذ‭ ‬مديات‭ ‬بعيدة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬القارة‭ ‬الاوربية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬لم‭ ‬ينزعوا‭ ‬كليا‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬تكتل‭ ‬دولي‭ ‬نوعي‭ ‬ومؤثر‭ ‬له‭ ‬حساب‭ ‬وازن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزه‭ ‬إلا‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬علامات‭ ‬قوة‭ ‬أفادت‭ ‬منها‭ ‬دول‭ ‬بعينها،‭ ‬منها‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬النفط‭ ‬والجزائر‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الغاز،‭ ‬واتجهت‭ ‬الأنظار‭ ‬الدولية‭ ‬الغربية‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬الشرق‭ ‬الغني‭ ‬بالثروات‭ ‬ذات‭ ‬الكلمة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬النزاع‭ ‬اليوم‭.‬

‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬نرى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تتحرك‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬حثيث‭ ‬لكسب‭ ‬الأصوات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬لمشروع‭ ‬ادانة‭ ‬لروسيا،‭ ‬إذ‭ ‬يشكل‭ ‬الصوت‭ ‬العربي‭ ‬قيمة‭ ‬مع‭ ‬الصوت‭ ‬الافريقي‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬صورة‭ ‬الإرادة‭ ‬الدولية‭ ‬نحو‭ ‬روسيا‭.‬

لم‭ ‬يعد‭ ‬خافيا،‭ ‬ذلك‭ ‬الانزعاج‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬السعودية‭ ‬النفطية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬نزعت‭ ‬نحو‭ ‬استقلالية‭ ‬نسبية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬السير‭ ‬الاعمى‭ ‬وراء‭ ‬المسار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الصراع‭ ‬الغربي‭ ‬مع‭ ‬موسكو،‭ ‬برغم‭ ‬علاقات‭ ‬التحالف‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتطورة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭. ‬ووجدنا‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يتحدث‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬التفكير‭ ‬بإعادة‭ ‬تقييم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬وهذا‭ ‬تطور‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬لغة‭ ‬الانزعاج‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬ثمنا‭ ‬هيناً‭ ‬امام‭ ‬التحلي‭ ‬بالتمسك‭ ‬بالخيارات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تحالف‭ ‬نوعي‭ ‬دولي‭. ‬وربما‭ ‬ستظهر‭ ‬الإدارة‭ ‬الامريكية‭ ‬انزعاجاً‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬حلفاء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬الارتياح‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬تركية‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬اندفعت‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬التشدد‭ ‬ازاءها‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬العالق‭ ‬او‭ ‬أوضاعها‭ ‬الداخلية‭ ‬القلقة‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬اكتسبت‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الحروب‭ ‬والأزمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسلاح‭ ‬والاستثمارات‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعلها‭ ‬أرقاما‭ ‬دولية‭ ‬شاخصة‭ ‬ومؤثرة،‭ ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬تمتلك‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬انفراد‭ ‬او‭ ‬بشكل‭ ‬تكتلي،‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتحويل‭ ‬منافع‭ ‬النزاعات‭ ‬الدولية‭ ‬لصالحها،‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬كمواقد‭ ‬للحروب،‭ ‬والأسباب‭ ‬ليست‭ ‬تتعلق‭ ‬بالغرب‭ ‬او‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬او‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬دائماً،‭ ‬وانّما‭ ‬بنوعية‭ ‬بعض‭ ‬الأنظمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬الأوهام‭ ‬القاتلة،‭ ‬كما‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬العراقي‭ ‬السابق‭ ‬بوابة‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬المصير‭ ‬العربي‭ ‬برمته‭. ‬

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