ماهي إيثيريوم..ولماذا مستقبلها ضبابي برغم تحسين أدائها البيئي؟ 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجحت‭ ‬إيثيريوم،‭ ‬ثاني‭ ‬أهم‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتل‭ (‬بلوكتشاين‭) ‬لتشفير‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬مع‭ ‬البتكوين،‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬أثرها‭ ‬البيئي‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬ثقيلة‭ ‬وفق‭ ‬أخصائيين‭.‬

ومنذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬باتت‭ ‬إيثيريوم‭ ‬تستضيف‭ ‬معاملات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بفضل‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬إيثر،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬كدعم‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬بينها‭ ‬الـ‭”‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬شهادات‭ ‬توثيق‭ ‬رقمية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تزويرها‭.‬

بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التحضير،‭ ‬أكملت‭ “‬سلسلة‭ ‬الكتل‭” ‬هذه‭ – ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬معلوماتي‭ ‬ضخم‭ – ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬تحديثات‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬‮ ‬‭ ‬وقامت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬المحفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬التي‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ “‬The‭ ‬Merge‭” (“‬الدمج‭” ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭)‬،‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬عمل‭ ‬إيثيريوم‭ – ‬طريقة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬العمليات‭ – ‬للانتقال‭ ‬نحو‭ ‬نظام‭ ‬أقل‭ ‬استهلاكاً‭ ‬للطاقة‭.‬

وبما‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬بدون‭ ‬سلطة‭ ‬مركزية،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لبعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬إيثيريوم‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السجل‭ ‬الواسع‭.‬

حتى‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬للانتماء‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ “‬المدققين‭” ‬هذه،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬حل‭ ‬عملية‭ ‬حسابية‭ ‬معقدة‭ ‬للغاية‭ ‬تتطلب‭ ‬قوة‭ ‬حاسوبية‭ ‬كبيرة‭. ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬المسماة‭ “‬Proof‭ ‬of‭ ‬Work‭” ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ (“‬إثبات‭ ‬العمل‭”)‬،‭ ‬تستهلك‭ ‬قدراً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعداً،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ “‬المدققون‭” ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬عملة‭ ‬إيثر‭ ‬ليكون‭ ‬لهم‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التحقق‭. ‬طريقة‭ ‬تسمى‭ “‬Proof‭ ‬of‭ ‬Stake‭” (“‬إثبات‭ ‬الحصة‭”) ‬وتسمح‭ ‬بتفادي‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ثقيلة‭ ‬مع‭ ‬الاكتفاء‭ ‬باستخدام‭ ‬برمجيات‭.‬

بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬بلوكتشاين،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬يعادل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬استهلاك‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أمستردام‭ ‬الحرة‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬فريس‭.‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ “‬كينغز‭ ‬كولدج‭ ‬لندن‭” ‬موريتز‭ ‬بلات‭ ‬إن‭ ‬تقدير‭ ‬99‭%‬‭ ‬واقعي‭ ‬ويمثل‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬نحو‭ “‬استدامة‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭”.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أحدث‭ ‬هذا‭ ‬الانتقال‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره،‭ ‬زلزالاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬لدى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وهم‭ ‬أفراد‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬العمليات‭ ‬استثمروا‭ ‬في‭ ‬معدات‭ ‬كمبيوتر‭ ‬عالية‭ ‬الأداء‭.‬

قبل‭ “‬الدمج‭”‬،‭ ‬كان‭ ‬بإمكان‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬جني‭ ‬حوالى‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬إيثيريوم‭ ‬وحدها،‭ ‬وفق‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬فريس‭. ‬لكنّ‭ ‬طريقة‭ ‬التحقق‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعاملات‭ ‬جعلت‭ ‬ما‭ ‬سبقها‭ ‬يبدو‭ ‬قديماً‭.‬

ويشتكي‭ ‬عامل‭ ‬تعدين‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬يعرّف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ “‬J‭”‬،‭ ‬ويعمل‭ ‬بين‭ ‬سنغافورة‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬من‭ ‬أنه‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بطريقة‭ ‬سحرية‭ ‬واستعادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المستثمر‭”. ‬‮ ‬نتيجة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيها‭ ‬لعملية‭ “‬الدمج‭”: ‬تعزيز‭ ‬الطابع‭ ‬المركزي‭ ‬للإيثيريوم‭.‬

ويمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعهد‭ ‬بمبلغ‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬إيثر‭ ‬خوض‭ ‬عمليات‭ ‬التحقق‭ ‬الآن‭. ‬وكلما‭ ‬زاد‭ ‬المبلغ‭ ‬المرهون،‭ ‬زادت‭ ‬إمكانيات‭ ‬التحقق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭. ‬‮ ‬وبالتالي،‭ ‬يمنح‭ ‬النظام‭ ‬ميزة‭ ‬لأكبر‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وثلاث‭ ‬شركات‭ ‬تمثل‭ ‬حالياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ “‬المدققين‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ “‬دون‭ ‬أناليتيكس‭”.‬

ويشكل‭ ‬ذلك‭ ‬ضربة‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬كبديل‭ ‬لامركزي‭ ‬للبنوك‭ ‬والحكومات‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

‮ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬السوق‭ (‬SEC‭) ‬غاري‭ ‬غينسلر‭ ‬سابقاً‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ “‬إثبات‭ ‬الحصة‭” ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساوي‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بسوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬فعلياً‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬قوي‭ ‬أكبر‭.‬

وسيكون‭ ‬السيناريو‭ ‬الكارثي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إيثيريوم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يفضّل‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬الساخطين‭ ‬بدائل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تستخدم‭ ‬نظام‭ “‬إثبات‭ ‬العمل‭”‬،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الخيار‭ ‬الرئيسي‭ ‬المسمى‭ ‬إيثيريوم‭ ‬كلاسيك‭.‬

وبحسب‭ ‬أليكس‭ ‬دو‭ ‬فريس،‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬عمال‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬أرباحاً‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬تحولات‭ ‬لمصلحتهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

‮ ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التهافت‭ ‬للتحول‭ ‬من‭ ‬بلوكتشين‭ ‬الأكثر‭ ‬مراعاة‭ ‬للبيئة‭ ‬إلى‭ ‬النوع‭ ‬الأكثر‭ ‬استهلاكاً‭ ‬للطاقة،‭ ‬سيكون‭ “‬ممكناً‭ ‬بالكامل‭”.‬