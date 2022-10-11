خطف ثلاثة صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقها 

لوبومباشي‭ (‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أودعت‭ ‬سلطات‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬السجن‭ ‬خمسة‭ ‬متواطئين‭ ‬مفترضين‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬ثلاثة‭ ‬صغار‭ ‬شمبانزي‭ ‬من‭ ‬ملجأ‭ ‬للحيوانات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬تقريباً،‭ ‬لكنّ‭ ‬الخاطفين‭ ‬يواصلون‭ ‬المطالبة‭ ‬بفدية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحريرها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭.‬

وقال‭ ‬فرانك‭ ‬شانترو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ “‬جاك‭” ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬محمية‭ ‬للحيوانات‭ ‬في‭ ‬لوبومباشي،‭ ‬عاصمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬كاتانغا‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الخاطفين‭ ‬يطالبون‭ ‬بمبلغ‭ ‬بمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬لإعادة‭ ‬صغار‭ ‬الشمبانزي‭. ‬هذا‭ ‬جنون‭! ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬والمفاوضات‭ ‬جارية‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬والقضية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭”.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬شانترو‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬بعد‭ ‬الاختطاف‭ “‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لنا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القردة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬إن‭ ‬المطالبة‭ ‬بفدية‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحيوانات‭ ‬تشكل‭ “‬سابقة‭”. ‬وأوضح‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ “‬في‭ ‬ليلة‭ ‬12‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬عند‭ ‬الثالثة‭ ‬ليلاً‭”‬،‭ ‬تمكن‭ ‬اللصوص‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬صغار‭ ‬الشمبانزي‭ ‬تم‭ ‬إنقاذها‭ ‬من‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬والاتجار‭ ‬بها،‭ ‬وتم‭ ‬إحضارها‭ ‬إلى‭ ‬الملجأ‭ ‬للاعتناء‭ ‬بها‭. ‬وأضاف‭ “‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬لاحظنا‭ ‬أن‭ ‬خادم‭ (‬سرفور‭) ‬تسجيل‭ ‬كاميرا‭ ‬المراقبة‭ ‬قد‭ ‬سُرق‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬غيّر‭ ‬الرئيس‭ ‬أقفال‭ ‬جميع‭ ‬حاويات‭ ‬وأقفاص‭ ‬الحيوانات،‭ ‬باستثناء‭ ‬أقفاص‭ ‬صغار‭ ‬الشمبانزي‭”. ‬وتابع‭ ‬الحارس‭ ‬قائلاً‭ “‬لاحظنا‭ ‬اختفاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬صغار‭ ‬شمبانزي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬القفص‭. ‬وفي‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬اتصل‭ ‬اللصوص‭ ‬هاتفياً‭ ‬للمطالبة‭ ‬بفدية‭”.‬

كما‭ ‬نشر‭ ‬الخاطفون‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يُظهر‭ ‬الشمبانزي‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬ذات‭ ‬جدران‭ ‬من‭ ‬الطوب،‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬النفايات،‭ ‬كما‭ ‬وجهوا‭ ‬بحسب‭ ‬شانترو‭ ‬تهديدات‭ ‬لعائلته‭.‬

وقدم‭ ‬مدير‭ ‬الموقع‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬مجهول‭ ‬و‭”‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬زملائي‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الحارس‭.‬